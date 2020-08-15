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Фарион скрывает свою агентурную кличку и отрицает верность КПСС

15 августа 2020, 14:40  •  265 • Украина

Экс-депутат Верховной рады, скандально известная русофобка-националистка Ирина Фарион возмутилась тем, что её обвинили в верности КПСС и работе на Россию.

Об этом она заявила в эфире своего YouTube-канала.

Фарион сообщила, что на одном из украинских телеканалов депутат Рады Юрий Чижмарь обвинил её в том, что она якобы в 1980-х годах возглавляла марксистский клуб во Львовском политехникуме, и её кандидатская диссертация касалась исключительно КПСС и русского языка. А с развалом СССР она «переобулась» и превратилась в украинского патриота и, следовательно, является агентом Кремля.

«Конечно, на паталогические заявления больных созданий реагировать нет смысла. Но мы с вами живём в обществе, где подменяют саму национальную идею, саму украинскую суть. Потому моя реакция не может быть нулевой.

Конечно, я с этой собакой ещё встречусь в суде, и я хочу увидеть там её морду, как она будет на это всё реагировать. В общем, собака говорит, что я – российский филолог. Но уважаемое панство, прошу посмотреть на мой диплом. Красный, с отличием. Специальность – украинский язык и литература. Окончила в 1987 году. Во Львовский политехникум пришла работать в 1991 году.

А собака гавкает, что я там возглавляла какой-то марксистский кружок. Очевидно, он перепутал это с собственной деятельностью, или с деятельностью тех, с кем он лобызается с давних времён. Потому что это создание побывало уже не в одной партии», – завелась националистка.

Далее Ирина Фарион продемонстрировала свои диссертации, в которых «нет ни слова» о марксизме или КПСС, и потребовала от Юрия Чижмаря публичных извинений.

«Если такую беспрецедентную ложь мы слышим на центральных каналах, которые полностью оккупированы чужаками или врагами украинского народа, то это очень тревожный сигнал для нас, украинцев. Мы оказались в абсолютно оккупированном информационном пространстве, и должны надлежаще реагировать.

Я сейчас публично обращаюсь к этому Чижмарю, чтобы он немедленно на протяжении этой недели публично попросил у меня извинений, желательно на том же канале, за то, что навёл на меня клевету, страшно обидев.

Если я не услышу этих публичных извинений от этого несчастного, дегенеративного создания, то мы встретимся в суде, где я буду отстаивать свою честь и достоинство, и требовать надлежащей компенсации за причинённый мне моральный ущерб», – резюмировала националистка.

Отметим, что Ирина Фарион в 1987 году стала кандидатом в члены КПСС и получила парткарточку № 08932425, а через год, 15 апреля 1988 года, 23-летняя лаборант кафедры общего языкознания филфака ЛГУ им. И.Франко была принята в члены партии.

При этом бандеровка утверждает, что вышла из КПСС в 1989 году, однако документальных подтверждений этому нет.

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Фарион скрывает свою агентурную кличку и отрицает верность КПСС
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