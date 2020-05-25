Фарион решила стать президентом Украины

Бывший народный депутат Ирина Фарион удивила своих подписчиков заявлением в социальной сети, что она не против выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины. Она предложила проголосовать, поддерживают ли подписчики ее кандидатуру на эту должность.Несколько дней назад Ирина Фарион заявила, что Владимир Зеленский повторяет судьбу Виктора Януковича. Она вспомнила, как в 2010 году с Януковичем произошел "конфуз" с возложением еловых венков к постаменту неизвестного солдата и отметила, что подобное скоро может произойти и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.