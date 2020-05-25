Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Главная / Украина

Фарион решила стать президентом Украины

25 мая 2020, 20:55  •  41 • Украина

Бывший народный депутат Ирина Фарион удивила своих подписчиков заявлением в социальной сети, что она не против выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины. Она предложила проголосовать, поддерживают ли подписчики ее кандидатуру на эту должность.

Несколько дней назад Ирина Фарион заявила, что Владимир Зеленский повторяет судьбу Виктора Януковича. Она вспомнила, как в 2010 году с Януковичем произошел "конфуз" с возложением еловых венков к постаменту неизвестного солдата и отметила, что подобное скоро может произойти и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
24 мая 2020, 19:55
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
24 мая 2020, 21:55
Ницой И Фарион
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
25 мая 2020, 12:55
На Украине занялись разделением Крыма
25 мая 2020, 12:55
Противостояние Зеленского и Коломойского выходит на новый уровень
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызва...
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факт...
25 мая 2020, 08:55
"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Пут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2020, 09:55
У Зеленского требуют от Донбасса разоружиться и ждать зачистку
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это несправедливо"
19 мая 2020, 07:55
Экс-депутат Рады призвал ввести миротворцев в Киев, чтобы спасти Украину от геноцида
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя наследником Путина" - Бородай
19 мая 2020, 00:55
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Россией? Эксперт пояснила ситуацию
22 мая 2020, 06:55
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.