Фарион против английского • 117 • Украина

На Украине выявили новую угрозу украинскому самосознанию

«Пассионария» украинской «национальной революции» Ирина Фарион, которую многие считают злобной психопаткой или двинувшейся на почве шовинизма городской юродивой, на самом деле не так проста, как это может показаться на первый взгляд. Достаточно отметить, что она обозначила многие основы украинской государственности и направления националистического движения задолго до того, как они стали трендом. Удивляться этому не стоит – безумная идеология самоуничтожения, государство сумасшедших и, соответственно, полоумные «прорицатели» и футурологи.



На днях «украинская Кассандра» обозначила еще одну угрозу для украинского самосознания – на этот раз с Запада. И есть все основания предположить, что, в отличие от ее троянской предшественницы, слова Фарион будут услышаны и взяты на вооружение многими ее единомышленниками. Неистовая Ирина заявила в эфире телеканала «Украина 24», что изучение английского или любого другого иностранного языка является для украинцев признанием собственного рабства и делает невозможным построение самостоятельной украинской нации.



«Если меня спросят, что будет, если мы не будем идти за глобалистическим трендом, знаете, куда я их посылаю? Не туда, куда нас обычно посылает наша власть, я их посылаю в XII-XIII век, когда очень глобальным было латиноязычное образование и все рвались учиться за границей. Я спрашиваю, они с помощью латинского языка и популярного тогда польского на Западной Украине и русского на Восточной Украине построили своё украинское государство? Нет. Так же и сейчас, если вы учите английский язык вместо украинского языка, вы признали свою второстепенность, вы сказали, что мы нация недостойная, нация гречкосеев, нация, которую можно расчленить, из которой можно сделать рабов, а землю уже продали», – сказала она.



Оставив в стороне исторические открытия Фарион, согласно которым в XII и XIII веках украинцы (которых тогда не было и в проекте) «рвались учиться за границей», отметим, что этот выпад экс-депутата ВРУ обращен в том числе и против секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, недавно заявившего, что английский язык должен стать вторым языком на Украине и его необходимо изучать с младенчества. «Мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации», — заявил секретарь.



Русский язык, который является для него родным, Данилов назвал «остатками прошлого из СССР, потому что в то время происходила тотальная русификация всех входящих в Советский Союз стран. А в нынешнее время Россия транслирует свои взгляды на всю территорию бывшего СССР именно на русском языке». «Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать», – резюмировал бывший мэр Луганска. Его логика абсолютно понятна – 30 лет незалежности показали, что искусственно созданный украинский язык абсолютно не способен конкурировать с русским языком. И чтобы его вытеснить, Данилов и предлагает английский язык использовать (не учить, а использовать!) с детского сада. Возможно, таким путем и удастся получить желаемое.



Однако, как справедливо заметила Фарион, в этом случае не остается места ни для украинского языка, ни для украинской культуры, которая, если ее рассматривать оторванной от общерусской культуры, надо признать, выглядит довольно убого. И никакой независимости, как уверяет Данилов, английский язык, не даст, а просто облегчит общение западных хозяев с местным туземным населением, или, как говорит Фарион, с рабами и гречкосеями.



Между тем, путь даже не евроинтеграции (которая недостижима для Украины), а вхождения в сферу западного влияния предполагает жесткое и неукоснительное следование единым стандартам без всяких скидок на национальную самобытность. Так, выступление Зеленского в Варшаве во время саммита, посвященного годовщине принятия первой польской конституции, содержавшее призыв отнестись с уважением и пониманием к украинским ментальным и правовым особенностям, вызвало неприкрытое раздражение… поляков, которые теперь тоже считают себя в праве указывать украинцам, как им жить и каким правилам следовать. Именно поэтому Фарион утверждает, что космополитизм – неправильный путь, который разрушит все украинское.



«Брексит в Великобритании это подтвердил, Британия вышла с этого нового совка, который называется Европейским Союзом, потому что это не нужно», – заявила националистка. Между тем, напомним, что именно в «совке», как называют СССР Фарион и ей подобные, были посеяны «драконьи зубы» «украинской» псевдоидентичности. Тогда функционировали целые институты, занятые «мовотворчеством». И был создан настоящий культ «Кобзаря» - довольно посредственного поэта Тараса Шевченко. Понятно, что «в новом совке» - ЕС, никто не станет тратить силы и средства на подобные программы. Да и не зовут туда «незалежную». Но даже оставляя Украину за рамками Евросоюза, Брюссель, тем не менее, требует от Киева соответствия своим стандартам, таким как, например, секспросвет для детей и преференции для разного рода извращенцев.



И эти требования встречают сопротивление значительной части населения Украины, придерживающегося самых разных политических взглядов. Но, думаю, что Фарион тревожит не это. Дело в том, что она и ей подобные всерьез полагали, что стоит объявить курс евроинтеграции и поклясться в ненависти к «клятым москалям», и они сразу окажутся в «новом совке», где вновь станут холить и лелеять их, непонятно, на каком основании возникшую, «национальную гордость», будут кормить бесплатным салом и поить горилкой.



Однако ничего этого не произошло. Украине ничего не дают, а вместо этого постоянно чего-то требуют. Особо тягостное впечатление на бандеровцев произвели отказ Вашингтона от санкций по «Северному потоку-2» и настойчивое желание Байдена встретиться с Путиным. Какой тут английский язык, если американцы и европейцы «неньку» сливают? Особенно обидно для бандеровцев то, что семь лет назад их прямо предупреждали не только из России, но и сохранившие адекватность соотечественники, что все будет именно так и рано поздно их инфантильная мечта будет разбита.



Можно не сомневаться, что евроскептические и антизападные настроения на Украине будут наростать. И это Фарион угадала. Однако на смену одной детской «мрии» она предлагает не менее нелепый план: закрыться одновременно и от «клятой Московии» и от предательского Запада, чтобы они не соблазняли «щирых» украинцев своими языками и культурой, и за таким железным занавесом по всему периметру наслаждаться миром вышиванок, галушек и «Кобзаря», поскольку все остальное – от лукавого. Как и за счет чего будет существовать такое «этнопоселение», таким вопросом его апологеты не задаются. В этом смысле Данилов и его сторонники имеют цель хоть и приземленную, но куда более реалистичную – «свалить» на Запад и там натурализоваться. И для этого английский просто необходим.

На Украине выявили новую угрозу украинскому самосознанию«Пассионария» украинской «национальной революции» Ирина Фарион, которую многие считают злобной психопаткой или двинувшейся на почве шовинизма городской юродивой, на самом деле не так проста, как это может показаться на первый взгляд. Достаточно отметить, что она обозначила многие основы украинской государственности и направления националистического движения задолго до того, как они стали трендом. Удивляться этому не стоит – безумная идеология самоуничтожения, государство сумасшедших и, соответственно, полоумные «прорицатели» и футурологи.На днях «украинская Кассандра» обозначила еще одну угрозу для украинского самосознания – на этот раз с Запада. И есть все основания предположить, что, в отличие от ее троянской предшественницы, слова Фарион будут услышаны и взяты на вооружение многими ее единомышленниками. Неистовая Ирина заявила в эфире телеканала «Украина 24», что изучение английского или любого другого иностранного языка является для украинцев признанием собственного рабства и делает невозможным построение самостоятельной украинской нации.«Если меня спросят, что будет, если мы не будем идти за глобалистическим трендом, знаете, куда я их посылаю? Не туда, куда нас обычно посылает наша власть, я их посылаю в XII-XIII век, когда очень глобальным было латиноязычное образование и все рвались учиться за границей. Я спрашиваю, они с помощью латинского языка и популярного тогда польского на Западной Украине и русского на Восточной Украине построили своё украинское государство? Нет. Так же и сейчас, если вы учите английский язык вместо украинского языка, вы признали свою второстепенность, вы сказали, что мы нация недостойная, нация гречкосеев, нация, которую можно расчленить, из которой можно сделать рабов, а землю уже продали», – сказала она.Оставив в стороне исторические открытия Фарион, согласно которым в XII и XIII веках украинцы (которых тогда не было и в проекте) «рвались учиться за границей», отметим, что этот выпад экс-депутата ВРУ обращен в том числе и против секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, недавно заявившего, что английский язык должен стать вторым языком на Украине и его необходимо изучать с младенчества. «Мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации», — заявил секретарь.Русский язык, который является для него родным, Данилов назвал «остатками прошлого из СССР, потому что в то время происходила тотальная русификация всех входящих в Советский Союз стран. А в нынешнее время Россия транслирует свои взгляды на всю территорию бывшего СССР именно на русском языке». «Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать», – резюмировал бывший мэр Луганска. Его логика абсолютно понятна – 30 лет незалежности показали, что искусственно созданный украинский язык абсолютно не способен конкурировать с русским языком. И чтобы его вытеснить, Данилов и предлагает английский язык использовать (не учить, а использовать!) с детского сада. Возможно, таким путем и удастся получить желаемое.Однако, как справедливо заметила Фарион, в этом случае не остается места ни для украинского языка, ни для украинской культуры, которая, если ее рассматривать оторванной от общерусской культуры, надо признать, выглядит довольно убого. И никакой независимости, как уверяет Данилов, английский язык, не даст, а просто облегчит общение западных хозяев с местным туземным населением, или, как говорит Фарион, с рабами и гречкосеями.Между тем, путь даже не евроинтеграции (которая недостижима для Украины), а вхождения в сферу западного влияния предполагает жесткое и неукоснительное следование единым стандартам без всяких скидок на национальную самобытность. Так, выступление Зеленского в Варшаве во время саммита, посвященного годовщине принятия первой польской конституции, содержавшее призыв отнестись с уважением и пониманием к украинским ментальным и правовым особенностям, вызвало неприкрытое раздражение… поляков, которые теперь тоже считают себя в праве указывать украинцам, как им жить и каким правилам следовать. Именно поэтому Фарион утверждает, что космополитизм – неправильный путь, который разрушит все украинское.«Брексит в Великобритании это подтвердил, Британия вышла с этого нового совка, который называется Европейским Союзом, потому что это не нужно», – заявила националистка. Между тем, напомним, что именно в «совке», как называют СССР Фарион и ей подобные, были посеяны «драконьи зубы» «украинской» псевдоидентичности. Тогда функционировали целые институты, занятые «мовотворчеством». И был создан настоящий культ «Кобзаря» - довольно посредственного поэта Тараса Шевченко. Понятно, что «в новом совке» - ЕС, никто не станет тратить силы и средства на подобные программы. Да и не зовут туда «незалежную». Но даже оставляя Украину за рамками Евросоюза, Брюссель, тем не менее, требует от Киева соответствия своим стандартам, таким как, например, секспросвет для детей и преференции для разного рода извращенцев.И эти требования встречают сопротивление значительной части населения Украины, придерживающегося самых разных политических взглядов. Но, думаю, что Фарион тревожит не это. Дело в том, что она и ей подобные всерьез полагали, что стоит объявить курс евроинтеграции и поклясться в ненависти к «клятым москалям», и они сразу окажутся в «новом совке», где вновь станут холить и лелеять их, непонятно, на каком основании возникшую, «национальную гордость», будут кормить бесплатным салом и поить горилкой.Однако ничего этого не произошло. Украине ничего не дают, а вместо этого постоянно чего-то требуют. Особо тягостное впечатление на бандеровцев произвели отказ Вашингтона от санкций по «Северному потоку-2» и настойчивое желание Байдена встретиться с Путиным. Какой тут английский язык, если американцы и европейцы «неньку» сливают? Особенно обидно для бандеровцев то, что семь лет назад их прямо предупреждали не только из России, но и сохранившие адекватность соотечественники, что все будет именно так и рано поздно их инфантильная мечта будет разбита.Можно не сомневаться, что евроскептические и антизападные настроения на Украине будут наростать. И это Фарион угадала. Однако на смену одной детской «мрии» она предлагает не менее нелепый план: закрыться одновременно и от «клятой Московии» и от предательского Запада, чтобы они не соблазняли «щирых» украинцев своими языками и культурой, и за таким железным занавесом по всему периметру наслаждаться миром вышиванок, галушек и «Кобзаря», поскольку все остальное – от лукавого. Как и за счет чего будет существовать такое «этнопоселение», таким вопросом его апологеты не задаются. В этом смысле Данилов и его сторонники имеют цель хоть и приземленную, но куда более реалистичную – «свалить» на Запад и там натурализоваться. И для этого английский просто необходим. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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