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Фарион потребовала от США применить к России ядерные санкции

11 января 2022, 16:40  •  322 • Украина

Бывшая депутат от партии «Свобода» Ирина Фарион потребовала немедленно принять Украину и Грузию в НАТО – в ответ на российские ультиматумы о нерасширении Альянса на Восток. Такие рекомендации она дала американской делегации после первого тура переговоров в Женеве 10 января 2022 года.

Также националистка посоветовала США применить к Москве ядерные санкции – вместо запрета на ввоз айфонов и консолей. Больше всего соратницу Тягнибока возмутила напористость России на международной арене – такого от РФ украинские националисты не ожидали.

Особый гнев Ирины Фарион вызвало заявление российских переговорщиков о том, что «НАТО пора собрать манатки и откатываться на рубежи 1997 года».

«Свободовка» напомнила, что самый большой страх Путина – это успешная Украина, и уничтожить ее, как соборную державу – цель российского президента. Для начала, по словам Фарион, русские насильственно уничтожили казачество в Украине и… в Казахстане. Еще в 1936 году. Видимо, предвидя «путинское вторжение».

«Кацапы в 1936 году насильственно изменили термин «кайсак» или «казак», что означает на тюркском – свободный человек. И сделали из кайсаков казахов. Их московский язык всегда идет впереди оккупационных танков. Боритесь, алматинские казаки! Мы с вами, потому что мы уже в войне с варварами из московского болота 8 лет», - высказалась экс-депутат от праворадикальной партии.

Правда, грозная риторика престарелой «орлицы» мало на кого произвела впечатление. А адвокат Татьяна Монтян так и вовсе потешается над «свободовкой», предполагая, что она первая перекрасится в случае изменения геополитических раскладов.

«Эта песня нам знакома, но меня вот что интересует, народ. Как вы думаете, в какой партии окажется Ируся Фарион в случае возврата Галиции в лоно СССР-2? Сразу в «Единую Россию» — или по старой памяти примкнет к своим однопартийцам из КПРФ? И добавит ли к своей фамилии характерное окончание «-ова», став Ириной Фарионовой, публично заявив, что все 30 с хвостиком лет работала в глубоком подполье на возрождение Великой России в своих исторических границах?», - издевательски интересуется блогер.

И напоминает, что националистка Фарион состояла в КПСС. Соответствующие документы опубликовало издание Zaxid.net, получив их в государственном архиве Львовской области. Они содержатся в трех делах партийного архива Львовского обкома Компартии Украины. Также Ирина Фарион была членом ВЛКСМ с сентября 1978 года, а рекомендацию в партию ей дал Степан Кубив – будущий депутат от партии «Батьквщина», вице-премьер правительства Яценюка. «Вишенкой на торте» партийной характеристики соратницы Тягнибока стала ее работа с иностранными студентами: Ирина Фарион помогала им в изучении русского языка.

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