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Фарион обещает отомстить русским за Бандеру
23 января 2021, 19:20 • 230 • Украина
Никаких добрых отношений Украины с Россией быть не может, русские – это дикари, нельзя даже покупать у них газ.
Об этом в эфире 4 канала заявила экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион.
– Для чего вообще этот вопрос? В отношениях с соседями должно быть только одно понятие – понятие интереса. Какая у меня выгода в отношениях с ними? – заявила Фарион, отвечая на вопрос о возможности восстановления отношений.
– Интерес есть – у них дешевый газ, который горит, и на котором мы готовим хорошую кутью, – аргументировал телеведущий-русофоб Антон Мухарский.
– От России дешевого газа не бывает, наоборот, надо диверсифицировать источники и абсолютно от них быть независимым. Вообще мы должны забыть, что с ними могут быть какие-то экономические отношения. Экономические отношения нужно строить с другими странами – это дикари, нечего выходить на связь с дикими. Пусть они работают над своим мозгом.
Они убили 15 тысяч украинцев сейчас, они убили 150 тысяч воинов Украинской повстанческой армии. Если эти суки убили только одного Степана Бандеру, я бы пришла в тот мир, чтобы уничтожать их. А они убили Коновальца, убили Шухевича, они убили целое расстрелянное возрождение 20-го столетия, они обескровили нацию. Потому нация сегодня такая слабая, когда она все время ноет. Знаешь, о чем она ноет? Она ноет о слове из трех букв, и это слово мир. Эта нация не говорит о победе, – нервно стукнула кулаком по креслу Фарион.
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