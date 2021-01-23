Фарион обещает отомстить русским за Бандеру

Никаких добрых отношений Украины с Россией быть не может, русские – это дикари, нельзя даже покупать у них газ.Об этом в эфире 4 канала заявила экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион.– Для чего вообще этот вопрос? В отношениях с соседями должно быть только одно понятие – понятие интереса. Какая у меня выгода в отношениях с ними? – заявила Фарион, отвечая на вопрос о возможности восстановления отношений.– Интерес есть – у них дешевый газ, который горит, и на котором мы готовим хорошую кутью, – аргументировал телеведущий-русофоб Антон Мухарский.– От России дешевого газа не бывает, наоборот, надо диверсифицировать источники и абсолютно от них быть независимым. Вообще мы должны забыть, что с ними могут быть какие-то экономические отношения. Экономические отношения нужно строить с другими странами – это дикари, нечего выходить на связь с дикими. Пусть они работают над своим мозгом.Они убили 15 тысяч украинцев сейчас, они убили 150 тысяч воинов Украинской повстанческой армии. Если эти суки убили только одного Степана Бандеру, я бы пришла в тот мир, чтобы уничтожать их. А они убили Коновальца, убили Шухевича, они убили целое расстрелянное возрождение 20-го столетия, они обескровили нацию. Потому нация сегодня такая слабая, когда она все время ноет. Знаешь, о чем она ноет? Она ноет о слове из трех букв, и это слово мир. Эта нация не говорит о победе, – нервно стукнула кулаком по креслу Фарион.