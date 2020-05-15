|
Фарион: на примере Одессы школьников нужно учить, как жечь сепаратистов
15 мая 2020, 18:55 • 115 • Украина
Ярая русофобка, экс-депутат Верховной Рады от ВО «Свобода», языковед Ирина Фарион предложила ввести в школах урок «патриотизма», на котором «герои», сжигавшие людей в 2 мая 2014 в одесском Доме профсоюза, будут рассказывать детям, как уничтожать «сепаратистов».
Об этом Фарион заявила в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» .
Националистка уверена, что радикалы шесть лет назад остановили «Русскую весну» в Одессе и уничтожили план «Новороссия».
«События в Одессе 2 мая — это на самом деле те, которые остановили «Русскую весну» и которые остановили проект «Новороссия». Это означает, что те люди, которые остановили эти события, должны были бы стать героями Украины. И публично эти герои Украины должны были бы ездить по всем школам и рассказывать детям, как нужно гнать сепаратистов, в частности в профсоюз, и как эти сепаратисты сами, по собственной воле будут себя поджигать», – заявила «свободовка».
По её словам, «именно тогда украинские силы в Одессе, а Одесса – это черноморская доктрина, это Юрий Липа и Иван Липа, засвидетельствовали, насколько мощным является нациоцентричный украинский дух не только в Галичине, а и на юге Украины».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 мая 2020, 20:55
|
14 мая 2020, 02:55
|
14 мая 2020, 00:55
|
13 мая 2020, 09:55
|
09 мая 2020, 05:10
|
09 мая 2020, 00:10
|
13 мая 2020, 01:55