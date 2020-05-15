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Фарион: на примере Одессы школьников нужно учить, как жечь сепаратистов

15 мая 2020, 18:55  •  115 • Украина

Ярая русофобка, экс-депутат Верховной Рады от ВО «Свобода», языковед Ирина Фарион предложила ввести в школах урок «патриотизма», на котором «герои», сжигавшие людей в 2 мая 2014 в одесском Доме профсоюза, будут рассказывать детям, как уничтожать «сепаратистов».

Об этом Фарион заявила в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» .

Националистка уверена, что радикалы шесть лет назад остановили «Русскую весну» в Одессе и уничтожили план «Новороссия».

«События в Одессе 2 мая — это на самом деле те, которые остановили «Русскую весну» и которые остановили проект «Новороссия». Это означает, что те люди, которые остановили эти события, должны были бы стать героями Украины. И публично эти герои Украины должны были бы ездить по всем школам и рассказывать детям, как нужно гнать сепаратистов, в частности в профсоюз, и как эти сепаратисты сами, по собственной воле будут себя поджигать», – заявила «свободовка».

По её словам, «именно тогда украинские силы в Одессе, а Одесса – это черноморская доктрина, это Юрий Липа и Иван Липа, засвидетельствовали, насколько мощным является нациоцентричный украинский дух не только в Галичине, а и на юге Украины».

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