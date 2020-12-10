Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве • 75 • Украина

Бывший народный депутат Украины, член ВО «Свобода» Ирина Фарион принесла клятву в «вечной мести» Москве.



Об этом Фарион написала в социальной сети 28 ноября, в день поминовения жертв Голодомора.



В этот день на Украине патриотическая общественность призывает друг друга зажигать свечи и ставить их на окна.



Предприняла этот акт и Ирина Фарион. Националистка выставила на своём окне свечу, присовокупив к ней нож. Соответствующую композицию Фарион запечатлела на фотоснимок, который выложила в Facebook, сопроводив его лаконичной подписью.



«Вечная память замученным Голодом-Геноцидом. Вечная месть Москве», — значится в аннотации к фото.



На фото, если приглядеться, можно рассмотреть и саму «мстительницу», которая отражается в зеркале, расположенном вместе с ножом и свечой.



Примечательно, что окна у Ирины Фарион давно не мыты и покрыты грязью и мусором. Их состояние выдаёт в националистке неряшливую хозяйку. А, как известно, если мусор в квартире, аналогичное наполнение и в голове у хозяина.





Напомним, в прошлом году Ирина Фарион выступила инициатором флешмоба, призвав единомышленников выставлять свечи в окна в сопровождении топоров и ножей. Тогда её флешмоб нашёл горячий отклик в «патриотических» сердцах. В этом году Фарион решила бравировать ножом в сольном варианте, воздержавшись от призывов к вооружённой массовке. Хотя, конечно, не исключено, что многие единомышленники Фарион «расчехлили» на окнах свои «арсеналы» и без напоминаний.



Остальные же украинцы в массе проигнорировали даже жжение свечей. Многочисленные жалобы на это встречаются на странице небезызвестного деятеля, мировоззренческого побратима Фарион Владимира Вятровича.



Бывший глава Украинского института национальной памяти, ныне нардеп от партии Петра Порошенко написал 28 ноября в Facebook, что «Украина станет сильной только тогда, когда в этот вечер памяти жертв Голодомора количество окон, освещённых свечами, станет больше, чем освещённых телеэкранами».



Многие подписчики Вятровича с прискорбием поспешили сообщить, что сильной Украине стать пока не светит.



«К сожалению, с каждым годом вижу свечей в окнах всё меньше», «Увы, не горели свечи в моём окружении... Да и не удивляюсь — русскомирцы вокруг меня», «Живу в одной из самых больших высоток. Кроме себя, увидела свечи ещё в двух квартирах. Грустно», «Прошла полгорода, Ивано-Франковск, из центра до конца и обратно. Увидела лишь несколько свечей, где-то по три-четыре на дом девятиэтажный. На обратном пути почти ни одной. Грустно», «В Киеве с таким идейным единением — беда (одна свеча в окне большого дома — в лучшем случае)», «Напротив меня два многоквартирных дома. Вместе с моей горит 4 свечи», «Ковель — просто ужас... Город 60 тысяч, свечек — единицы», — значится в комментариях.







Напомним, сегодня МИД Украины обвинил Россию в совершении ещё одного «преступления» — отрицания Голодомора.

Бывший народный депутат Украины, член ВО «Свобода» Ирина Фарион принесла клятву в «вечной мести» Москве.Об этом Фарион написала в социальной сети 28 ноября, в день поминовения жертв Голодомора.В этот день на Украине патриотическая общественность призывает друг друга зажигать свечи и ставить их на окна.Предприняла этот акт и Ирина Фарион. Националистка выставила на своём окне свечу, присовокупив к ней нож. Соответствующую композицию Фарион запечатлела на фотоснимок, который выложила в Facebook, сопроводив его лаконичной подписью.«Вечная память замученным Голодом-Геноцидом. Вечная месть Москве», — значится в аннотации к фото.На фото, если приглядеться, можно рассмотреть и саму «мстительницу», которая отражается в зеркале, расположенном вместе с ножом и свечой.Примечательно, что окна у Ирины Фарион давно не мыты и покрыты грязью и мусором. Их состояние выдаёт в националистке неряшливую хозяйку. А, как известно, если мусор в квартире, аналогичное наполнение и в голове у хозяина.Напомним, в прошлом году Ирина Фарион выступила инициатором флешмоба, призвав единомышленников выставлять свечи в окна в сопровождении топоров и ножей. Тогда её флешмоб нашёл горячий отклик в «патриотических» сердцах. В этом году Фарион решила бравировать ножом в сольном варианте, воздержавшись от призывов к вооружённой массовке. Хотя, конечно, не исключено, что многие единомышленники Фарион «расчехлили» на окнах свои «арсеналы» и без напоминаний.Остальные же украинцы в массе проигнорировали даже жжение свечей. Многочисленные жалобы на это встречаются на странице небезызвестного деятеля, мировоззренческого побратима Фарион Владимира Вятровича.Бывший глава Украинского института национальной памяти, ныне нардеп от партии Петра Порошенко написал 28 ноября в Facebook, что «Украина станет сильной только тогда, когда в этот вечер памяти жертв Голодомора количество окон, освещённых свечами, станет больше, чем освещённых телеэкранами».Многие подписчики Вятровича с прискорбием поспешили сообщить, что сильной Украине стать пока не светит.«К сожалению, с каждым годом вижу свечей в окнах всё меньше», «Увы, не горели свечи в моём окружении... Да и не удивляюсь — русскомирцы вокруг меня», «Живу в одной из самых больших высоток. Кроме себя, увидела свечи ещё в двух квартирах. Грустно», «Прошла полгорода, Ивано-Франковск, из центра до конца и обратно. Увидела лишь несколько свечей, где-то по три-четыре на дом девятиэтажный. На обратном пути почти ни одной. Грустно», «В Киеве с таким идейным единением — беда (одна свеча в окне большого дома — в лучшем случае)», «Напротив меня два многоквартирных дома. Вместе с моей горит 4 свечи», «Ковель — просто ужас... Город 60 тысяч, свечек — единицы», — значится в комментариях.Напомним, сегодня МИД Украины обвинил Россию в совершении ещё одного «преступления» — отрицания Голодомора. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





75 Источник Похожие новости Киев поставил гродненским террористам Николая Автуховича оружия на 23 миллиона евро! Попытка диверсии в Закарпатье: группа украинских нацистов готовилась отравить береговский водопровод Матиос: Российские беспилотники бомбят Украину Точечные ликвидации украинских «ястребов» могли остановить войну «Сейчас русский язык – язык врага и агрессора» – Карасев RTA: Смутное время Молдовы Новости партнеров