Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: ...
Главная / Украина

Фарион ликует: «Это божий знак, что коронавирусное горе сосредоточено в Лавре»

18 апреля 2020, 06:10  •  69 • Украина

Киево-Печерская Лавра – это «оккупированная ФСБ-шным врагом» святыня украинства в самом сердце страны.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на канале «НТА» заявила экс-депутат Верховной рады, скандальная националистка Ирина Фарион.

«Эта коронавирусная беда сосредоточена в Лавре. В той Лавре, с которой начиналось шествие христианства по целой стране, в той Лавре, которую основал наш Феодосий Печерский, эта лавра захвачена врагом, оккупирована чужаком. И сегодня этот чужак не просто является носителем болезни, он является носителем духовной катастрофы для всей страны.

Это – то же самое, что на передовой стоит московский солдат, а у нас в действительности враг в сердце Украины, в нашей святыне.

И я считаю это колоссальным божьим знаком для всех нас, что собственно коронавирусное горе сосредоточено в этой святыни, в Лавре. Потому что Московский Патриархат не имеет ничего общего с христианством, это я вам скажу как профессор, который исследовал историю церкви, в частности в XV-XVII веках, и знаю процессы, которые произошли в 1686-м году», – заявила «ученая».

«Потому это – подразделение ФСБ России, которое, к великому несчастью, имеет колоссальное влияние на население Украины. Я именно так говорю – население Украины, потому что вменяемые люди не попадают в такую ловушку, а это ловушка очень жестокая и страшная, и просто дикая.

И я не хочу это сравнивать со средневековьем, потому что в эпоху средневековья были фантастические максимы и проявления духа, но иногда реакция людей и их взаимоотношения с этой церковью напоминают мне, как страшно может пасть человек и как можно камуфлировать сатанизм с Христом. Как говорилось, наличие креста на церкви ещё не означает, что это церковь», – добавила националистка.

«Поэтому, возможно, сосредоточение коронавируса именно в Лавре должно стать символом того, что является наибольшим злом на Украине. Наибольшее зло на Украине – это не только внешний враг, коим является Путин. У нас внутреннее зло сосредоточено в стране, у нас каждый четвёртый – иуда. У нас предатель на предателе и предательством погоняет, у нас проголосована продажа земли!

И это подано как благо. Ещё и пасти открывают о единении с ними, с кем – тем, кто чёрту землю продал?!» – разошлась Фарион.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 07:10
«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест
17 апреля 2020, 09:50
Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск
16 апреля 2020, 22:10
Киев в панике: коронавирус «выкосил» три роты ВСУ
17 апреля 2020, 07:10
Закрыть окна и никому не выходить из дома: Воздух в Киеве отравлен
17 апреля 2020, 19:10
Вы склонили головы перед нацистами, как быдло! – телеведущая стыдит учителей Украины
17 апреля 2020, 10:10
Погребинский предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки МВФ с Украиной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 апреля 2020, 15:35
COVID-19 приближает конец Украины
16 апреля 2020, 09:29
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
14 апреля 2020, 09:10
Звезда фильма "Высокий блондин в чёрном ботинке" умер от коронавируса
15 апреля 2020, 07:10
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: "Совершенно отвратительно"
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
14 апреля 2020, 22:10
«Фашистская тактика» – Украина придумала, как запустить флот НАТО в Азов в обход Конвенции Монтрё
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.