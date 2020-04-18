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Фарион ликует: «Это божий знак, что коронавирусное горе сосредоточено в Лавре»
18 апреля 2020, 06:10 • 69 • Украина
Киево-Печерская Лавра – это «оккупированная ФСБ-шным врагом» святыня украинства в самом сердце страны.
Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на канале «НТА» заявила экс-депутат Верховной рады, скандальная националистка Ирина Фарион.
«Эта коронавирусная беда сосредоточена в Лавре. В той Лавре, с которой начиналось шествие христианства по целой стране, в той Лавре, которую основал наш Феодосий Печерский, эта лавра захвачена врагом, оккупирована чужаком. И сегодня этот чужак не просто является носителем болезни, он является носителем духовной катастрофы для всей страны.
И я считаю это колоссальным божьим знаком для всех нас, что собственно коронавирусное горе сосредоточено в этой святыни, в Лавре. Потому что Московский Патриархат не имеет ничего общего с христианством, это я вам скажу как профессор, который исследовал историю церкви, в частности в XV-XVII веках, и знаю процессы, которые произошли в 1686-м году», – заявила «ученая».
«Потому это – подразделение ФСБ России, которое, к великому несчастью, имеет колоссальное влияние на население Украины. Я именно так говорю – население Украины, потому что вменяемые люди не попадают в такую ловушку, а это ловушка очень жестокая и страшная, и просто дикая.
И я не хочу это сравнивать со средневековьем, потому что в эпоху средневековья были фантастические максимы и проявления духа, но иногда реакция людей и их взаимоотношения с этой церковью напоминают мне, как страшно может пасть человек и как можно камуфлировать сатанизм с Христом. Как говорилось, наличие креста на церкви ещё не означает, что это церковь», – добавила националистка.
«Поэтому, возможно, сосредоточение коронавируса именно в Лавре должно стать символом того, что является наибольшим злом на Украине. Наибольшее зло на Украине – это не только внешний враг, коим является Путин. У нас внутреннее зло сосредоточено в стране, у нас каждый четвёртый – иуда. У нас предатель на предателе и предательством погоняет, у нас проголосована продажа земли!
И это подано как благо. Ещё и пасти открывают о единении с ними, с кем – тем, кто чёрту землю продал?!» – разошлась Фарион.
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