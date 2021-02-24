Фантомные боли: СБУ решила "потроллить" Россию "своим" Крымом

Служба безопасности Украины решила смутить русских дипломатов. Напротив посольства России в Киеве она разместила рекламный плакат, на котором изображена эмблема СБУ и текст: "Крим - це Україна!". О беспрецедентной акции украинские силовики гордо отчитались в своём Telegram и даже дали фотоотчёт.

Это не первое проявление "фантомных болей" официального Киева по поводу навсегда потерянного Крыма. Напомним, полуостров вернулся в состав России в результате всенародного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно после этого говорил, что тема Крыма закрыта.

После возвращения Крыма на Россию были наложены санкции со стороны наших "западных партнёров". Несмотря на небывалое давление, полуостров остаётся в составе России. Западные страны при этом не согласны с точкой зрения России по поводу того, что Крым вернулся домой, потому что таково было желание подавляющего большинства жителей этого региона. За годы, которые Крым провёл в составе Незалежной (1991-2014), полуостров пришёл в упадок, инфраструктура была практически полностью разрушена. Всё, чем жили местные жители, - это сдача квадратных метров отдыхающим, часто с минимальными удобствами или вообще без них и за заоблачную цену.

После возвращения в Россию в Крым протянулась нитка Керченского моста, построен новый терминал Симферопольского аэропорта. С материка на полуостров пошла электроэнергия, постепенно решается задача автономного - то есть независимого от прихотей официального Киева - водоснабжения Крыма.

Киев при этом не устаёт повторять, что Крым принадлежит Украине. Одновременно с этим после 2014 года полуострову пытаются максимально насолить: власти Украины перекрыли канал, снабжающий Крым питьевой днепровской водой, прекратили с полуостровом железнодорожное сообщение и даже разобрали рельсы, были попытки взорвать опоры линий электропередачи, чтобы электроэнергия с Украины не досталась крымчанам.