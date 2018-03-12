Фантомные боли

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Бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко подготовил законопроект, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева. В качестве альтернативы уголовному наказанию он предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах: в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий