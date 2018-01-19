Фантомная угроза: в Европарламенте рассказали о мерах противодействия России в киберпространстве

Евросоюз продумывает способы более эффективной борьбы с дезинформацией и намерен продолжить кооперацию c НАТО по противодействию «гибридным угрозам». Об этом сообщил Исследовательский центр Европейского парламента. Аналитики утверждают, что Россия стремилась распространить своё влияние на западные демократии. Однако далеко не все евродепутаты придерживаются такой точки зрения. В разговоре с RT парламентарий Стефано Мауллу назвал кибератаки предлогом для политических нападок, призвав Брюссель налаживать сотрудничество с Россией для противодействия киберугрозам.

Исследовательский центр Европейского парламента опубликовал в январе доклад, где излагаются основные направления политики Евросоюза в 2018 году. В качестве одного из направлений политики ЕС упоминается кибербезопасность союза, которую, по заявлению аналитиков, будут укреплять прежде всего из-за угрозы России.

В докладе центра сообщается, что «прокремлёвские игроки» якобы стремились повлиять на либералов и консерваторов в западных демократиях с помощью рекламы, «усиленной ботами и улучшенным алгоритмом взаимодействия с человеком».

«В 2017 году среди западных демократических государств сохранялись глубокие опасения в связи акциями, которые Россия проводила в американских соцсетях с целью распространения собственного влияния», — говорится в документе.

Также европейские аналитики упомянули обвинения Великобритании и Испании во вмешательстве России в референдумы по отделению Великобритании от ЕС и Каталонии от Испании.

В то же время на встрече глав МИД России и Великобритании Сергей Лавров отметил, что доказательств вмешательства Москвы в референдум по выходу королевства из Евросоюза так и не было представлено.

«Мы по-прежнему не видели ни одного факта. Если их огромное количество, наверное, что-нибудь да утекло бы, но пока, кроме голословных обвинений (что за четыре копейки кто-то разместил рекламу в каких-то социальных сетях), мы ничего не слышали», — сообщил российский министр.

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Перед встречей с Лавровым глава МИД Великобритании Борис Джонсон признал, что у него нет доказательств успешного вмешательства России в брексит.

Ранее, в ноябре, министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис подтвердил, что у властей нет доказательств причастности Кремля к вмешательству в референдум в Каталонии.

«Мы не располагаем информацией, что российское правительство стоит за этим», — заявил испанский министр.

Новые меры

Заявив об угрозе возможного вмешательства, аналитики Исследовательского центра Европарламента предположили, что в 2018 году глава европейской дипломатии Федерика Могерини может запросить дополнительные средства на обеспечение деятельности Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force).

В бюджете Евросоюза на 2018 год уже заложен проект StratCom Plus стоимостью €1,1 млн, цель которого — увеличение потенциала ЕС «в области проверки фактов в рамках борьбы с дезинформацией, распространяющейся как на его территории, так и за его пределами».

«Для этого требуется повысить уровень квалификации сотрудников представительств Европейской комиссии в странах — членах ЕС, а также представительств ЕС в странах Восточного партнёрства и Западных Балкан, которые будут отчитываться о своей работе перед Европейской службой внешних связей, а также перед Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям, действующей в рамках той же структуры», — сообщается в докладе.

Ранее Еврокомиссия разработала и запустила консультационную помощь для европейских граждан по «фейковым новостям и дезинформации». Как заявляется в докладе аналитиков, консультации проводятся экспертами, представителями СМИ и некоммерческих организаций (НКО). Результаты работы платформы будут представлены весной 2018 года.

Отдельным направлением противодействия России в киберпространстве называется сотрудничество ЕС и НАТО по борьбе с «гибридными угрозами», якобы исходящими от России, которое, согласно докладу, продолжится в 2018 году.

Ранее, в августе 2017-го, RT сообщал, что в Европарламенте предложили создать новое оборонное ведомство для защиты региона от потенциальных угроз.

Генеральный директорат ЕС по обороне, который планируется создать, должен будет обеспечить поставки вооружения и техники, а также провести стандартизацию и сертификацию в военной области для стран Евросоюза. Авторы инициативы также предлагали принять меры по улучшению кибербезопасности ЕС. Примечательно, что и тогда угрозой в информационном пространстве называлась Россия.

«Европарламент глубоко озабочен тем, что используемая (Россией. — RT) тактика гибридной войны, включающая кибертерроризм и методы информационной войны, ведёт к дестабилизации положения в странах Восточного партнёрства и Западных Балкан», — отмечается в документе.

Однако далеко не все в Европейском парламенте согласны с тем, что Россию следует считать угрозой в киберпространстве. Об этом в беседе с RT заявил евродепутат Стефано Мауллу. Он придерживается точки зрения, что киберугроза используется европейскими политиками как предлог для политических нападок.

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«Следует учитывать, что киберпространство — это новая сфера отношений, в том числе и межгосударственных. Во времена неопределённости и тревог, которые, к сожалению, подорвали доверие некоторых из нас к нашим российским партнёрам, кибератаки можно с лёгкостью использовать в качестве предлога для политических нападок. Однако киберпространство, напротив, должно стать новой платформой для сотрудничества между Брюсселем и Москвой», — подчеркнул Мауллу в разговоре с RT.

Также парламентарий призвал разработать соглашения с Россией в экономической и культурной сферах. Он выразил сожаление в связи с тем, что ряд стран, недавно вошедших в ЕС, по историческим причинам до сих пор воспринимают Россию как угрозу.

«Путь, которым должен следовать ЕС, строится на взаимном уважении и сотрудничестве. Наиболее ярким примером этой позиции является подписанное в 2002 году на военной базе Пратика-ди-Маре соглашение (между Россией и странами НАТО. — RT), однако это лишь проект взаимодействия в военной сфере. Нам необходимо разработать подобные соглашения в экономической и культурной сферах, избегая необоснованных опасений», — отметил член Европарламента.

Демократии против правил

Москва уже давно пытается наладить сотрудничество с западными демократиями в сфере кибербезопасности, однако Запад не спешит отвечать взаимностью.

Так, в феврале 2015 года Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан от имени Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) представили в ООН универсальные «Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности», которые должны позволить регулировать деятельность государств в киберсфере. Документ нацелен на предотвращение конфликтов в информационном пространстве.

Как отметил российский МИД, в правилах закреплено обязательство государств не применять информационно-коммуникационные технологии в целях нарушения международного мира и безопасности, а также для вмешательства во внутренние дела других государств и подрыва их политической, экономической и социальной стабильности.

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Кроме того, инициатива предполагает, что государства возьмут на себя обязательство не применять силу и не использовать угрозу силы для разрешения международных противоречий в цифровой сфере.

Однако Евросоюз неоднократно выступал с критикой инициативы ШОС в связи с якобы недостаточными гарантиями защиты прав человека в интернете, о чём сообщалось в докладе Исследовательского центра Европарламента в мае прошлого года.

Российская сторона отмечала, что представленная Москвой концепция универсальных правил ответственного поведения стран в киберпространстве «вступила в противоречие с позицией отдельных стран».

В июне прошлого года спецпредставитель Президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских в интервью ТАСС заявил, что ряд стран стремится «навязать миру собственные, выгодные только им правила игры в информационном пространстве».

В разговоре с RT Крутских подчеркнул, что США и страны НАТО должны осознать необходимость объединения с Россией в сфере обеспечения кибербезопасности.

«Дело осталось за малым — уговорить Соединённые Штаты и страны НАТО. Они должны осознать, что мы сидим в одной лодке и должны грести в одном направлении — к защите наших информационных пространств и обеспечению демократической работы интернета всех глобальных ИКТ», — подчеркнул спецпредставитель президента России.