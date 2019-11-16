Фантомная опасность: в НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за «гибридных угроз»

Специалисты Оборонного колледжа НАТО рекомендуют пересмотреть политику альянса из-за появления «угроз гибридного характера». Об этом говорится в докладе, с которым ознакомился RT. Новая повестка, помимо прочего, традиционно включает в себя идею «сдерживания» России. Опрошенные RT эксперты отмечают, что после распада СССР в альянсе продолжают искать угрозы там, где их нет, чтобы оправдать существование военно-политического блока. Такими «страшилками», в частности, стали формирование образа России как врага и сообщения о «гибридных угрозах», которым НАТО противостоит, полагают аналитики.

В свете изменения самой природы конфликтов и появления такого явления, как гибридные угрозы, НАТО стоит задуматься об актуализации своей повестки, чтобы соответствовать новым вызовам. Такое мнение высказал глава исследовательского отдела Оборонного колледжа Североатлантического альянса Тьери Тарди в докладе, озаглавленном «Определение масштабов компетенции НАТО».

В документе, с текстом которого ознакомился RT, особое внимание уделяется деятельности на восточном фланге военно-политического блока, в частности вопросу «сдерживания» России.

«Что особенно важно, расширение повестки дня становится всё более актуальным, даже если говорить о коллективной обороне применительно к восточному направлению и сдерживанию России», — говорится в докладе.

В частности, эксперты Оборонного колледжа полагают, что, помимо укрепления обороны, альянсу необходимо работать над формированием обществ, устойчивых к гибридным угрозам. А для этого стоит не только развивать сотрудничество с третьими странами, но и пересмотреть положения Устава НАТО, в которых прописаны принципы коллективной обороны, считает Тарди. Напомним, в Пятой статье устава зафиксировано, что нападение на одного из членов блока рассматривается как нападение на всех членов НАТО.

«На восточном фланге жёсткие меры по усилению обороны сопровождаются необходимостью развития устойчивости обществ и борьбы с угрозами, которые потенциально могут быть одновременно внешними и внутренними (из-за своей гибридной природы). Это требует не только сотрудничества с гражданскими обществами, органами местного самоуправления, частным сектором, не входящими в состав НАТО странами ЕС (в частности, Швецией и Финляндией) и Еврокомиссией, но также обладания определёнными знаниями в данных областях. Это верно в отношении ситуаций, подпадающих под действие Пятой статьи, и даже в большей степени — в отношении любого сценария действий Североатлантического альянса в связи с ситуациями, на которые действие данной статьи не распространяется», — уточняется в докладе.

Стоит отметить, что в НАТО неоднократно делали резонансные заявления относительно Москвы. Так, генсек альянса Йенс Столтенберг обвинял Россию во «вмешательстве» в дела суверенных государств, а также включал её в список основных угроз для альянса.

«Совершенно точно, что сегодня мы сталкиваемся с самой непредвиденной ситуацией в сфере безопасности за много лет. Это всё более агрессивная политика России, киберугрозы, гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и продолжающаяся террористическая угроза. В качестве ответа на это НАТО ускоренно проводит самую крупную корректировку коллективной обороны со времён холодной войны», — отмечал Столтенберг.

В свою очередь, в Москве не согласны с подобной риторикой. Как ранее констатировал Владимир Путин, Россия не угрожает иностранным партнёрам, предпринимая лишь ответные действия на внешние вызовы.

«Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер», — отмечал президент.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Никольский

В текущих реалиях Североатлантическому альянсу приходится искать оправдание своему существованию, чем и объясняется тенденция непрерывного поиска «врага». Такое мнение в беседе с RT выразил профессор, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

«Вот она — Россия, вот он — «враг», сам факт наличия которого оправдывает существование блока НАТО. Соответственно, для того чтобы никто не усомнился в необходимости такой дорогостоящей военной машины, как НАТО, общественности, в первую очередь западной, необходимо напоминать о «гибридных угрозах», которым НАТО противостоит», — пояснил эксперт.

Вместе с тем сотрудничество с Финляндией и Швецией нужно военному альянсу для возможной переброски своих войск в арктический сектор, отметил Манойло.

«НАТО нужны не шведы и финны. У них очень слабенькие армии, небольшие по численности. Им нужна логистика, потому что для переброски в арктический, например, сектор, для переброски к границам РФ эти пути, идущие через Финляндию и особенно через Швецию, очень важны», — уточнил он.

Варианты противодействия

В докладе Оборонного колледжа НАТО, помимо прочего, рассматривается сценарий «вторжения» России в страны Балтии. В связи с этим автор задаётся вопросом, насколько разноплановым должен быть ответ НАТО на такие действия.

«Если, как часто предполагается, вторжение России на территорию НАТО будет заключаться в том, что «зелёные человечки» займут ключевые позиции (и будут дестабилизировать ситуацию) в городах какого-либо балтийского государства, а также в проведении многовекторных кибератак и кампаний по дезинформации (которые, скорее всего, начнутся гораздо раньше любого физического вторжения), оставив в стороне споры о применении Пятой статьи, не должна ли реакция НАТО быть неизбежно разноплановой, сочетающей в себе весь спектр мер — от военных операций быстрого реагирования до действий военно-гражданского характера?» — говорится в докладе.

Определённые силы в Европе в последние годы регулярно поднимают тему якобы возможного нападения России на Балтийский регион. Так, в начале ноября министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о готовности вооружённых сил страны дать отпор российским военным в случае вероятного «вторжения» на территорию республики.

«Что мы будем делать, если в Латвии где-то появятся «зелёные человечки»?.. Мы их просто выкинем и нейтрализуем», — сказал он.

Польские власти также активно лоббируют необходимость размещения новой базы НАТО в стране — для укрепления восточного фланга альянса.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс

globallookpress.com

© Christian Spicker, via www.imago

Однако в России неоднократно отвергали подобные спекуляции. В частности, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что, используя «фейковую логику» и подмену понятий, Североатлантический альянс оправдывает развёртывание тяжёлых вооружений на границе с Россией.

«Под предлогом нагнетания русофобии в отношениях между Россией и НАТО, обвинений нас в том, что мы чуть ли не готовимся напасть на Прибалтику, Польшу и всех остальных, только в воспалённом мозгу такие идеи и могут возникать, но тем не менее такие воспалённые мозги нашлись», — сказал дипломат.

«На этой абсолютно фейковой логике происходит совершенно реальное развёртывание тяжёлых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией», — подчёркивал министр.

«Обеспокоенность» НАТО судьбой стран Балтии обусловлена в первую очередь прагматичностью США, а вовсе не желанием оказать содействие этим государствам в вопросе обеспечения безопасности их границ, считает профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

«Прибалтика им нужна, но не для того чтобы её защитить. Когда американцы вообще что-либо делали для кого-то? В данном случае Прибалтика используется, эксплуатируется — как угодно — для нападения на геополитического врага США — Россию», — сказал собеседник RT.

«Не соответствует вызовам современности»

Как утверждают авторы доклада, модель НАТО времён холодной войны к настоящему времени потеряла актуальность, что требует нового подхода к урегулированию возникающих проблем.

«Существование в современном мире таких угроз, как Россия или ИГИЛ*, показывает, насколько приоритетными для НАТО должны быть военная концепция или ответные действия военного характера и насколько сдерживание или принуждение необходимы для сохранения стабильности и целесообразности существования НАТО», — уточняется в публикации.

Интересно, что минувшим летом Оборонный колледж НАТО уже публиковал доклад, в тезисах которого обозначалась неготовность альянса к новым вызовам. Так, отмечалось, что военно-политический блок не способен эффективно реагировать на возможную агрессию по целому ряду причин, в том числе из-за сокращения финансирования на протяжении последних 25 лет.

Помимо этого, в Оборонном колледже заявляли о существующих препятствиях Западу по эффективному сдерживанию гибридных угроз, в том числе со стороны России.

Комментируя ситуацию, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин отметил, что Североатлантический альянс заточен на ведение боевых действий традиционными средствами и имеет довольно неповоротливую структуру. Сейчас же блок вынужден искать «новые угрозы» для оправдания выделяемых на его деятельность средств.

«Если в условиях традиционной войны эта неповоротливость как-то микшируется, то в условиях гибридной войны, когда нужно действовать оперативно... НАТО не соответствует вызовам современности. Для того чтобы сохранять свои бюджеты, кадры, объёмы и масштабы, чтобы не реформироваться, нужно искать новые угрозы, и гибридная угроза является для альянса такой новой угрозой», — отметил Салин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.