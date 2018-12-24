«Фантазии нет предела»: в Москве отреагировали на слова Терезы Мэй о «защите от российского вторжения»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рождественском послании военным похвалила их за усилия по противодействию «российскому вторжению». По её словам, речь идёт о «защите вод и неба» от действий Москвы. В Госдуме слова Мэй назвали фантазиями, отметив, что её заявления вызывают только смех. В Совете Федерации при этом заявили, что Россия соблюдает все нормы международного права — в отличие от Великобритании, которая вместе с США участвует в операции в Сирии на незаконных основаниях. Эксперты уверены, что Лондон всё чаще прибегает к антироссийской риторике, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем в преддверии брексита.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила роль британских вооружённых сил в «защите» страны от «российского вторжения». Об этом она упомянула в рождественском обращении к военнослужащим.

«Начиная с наведения порядка после отвратительного нападения с применением нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери, защиты наших вод и нашего неба от вторжения России и усиления наших союзников в Восточной Европе, нанося удары по терроризму в рамках глобальной коалиции против ИГ* и отправляя сообщение режиму Асада вместе с нашими союзниками из США и Франции о том, что мы не останемся в стороне, когда применяется химическое оружие», — приводит слова Мэй Sky News.

«Снова и снова вы противостоите агрессии и тем, кто пренебрегает правилами, основанными на международном порядке», — добавила британский премьер.

Русофобские заявления в странах Запада давно стали обычным делом, отметил в беседе с RT член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, мнимыми угрозами власти Великобритании пытаются отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

«Все они выделяются такими голословными обвинениями в адрес России. Причём делают это регулярно. Но опять же, даже на их фоне Мэй очень выделяется. То, что они делают и говорят, никак не способствует ни укреплению обороноспособности страны, ни росту её авторитета. Поэтому больше всего британцев должно беспокоить собственное руководство. Свои неудачи во внутренней политике они стараются нивелировать мнимыми угрозами во внешней политике, угрозами в адрес Великобритании, которые они «героически» отражают», — отметил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что Россия, в отличие от Великобритании, соблюдает все нормы международного права.

«Безусловно, наши суда ходят по морям, океанам, но при этом неукоснительно соблюдаются нормы международного права, в отличие от той же Великобритании, которая вместе с американцами участвует в операции в Сирии на совершенно незаконных основаниях, их туда никто не приглашал. Это уровень современных руководителей», — подчеркнул Цеков.

В Госдуме при этом заявления Терезы Мэй назвали фантазиями, отметив, что её слова вызывают только смех.

«Очевидно, фантазии нет предела. Никакой агрессии мы не вынашивали и не вынашиваем. Просто у страха глаза велики», — сказал в разговоре с RT зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

По его словам, властям Великобритании выгодно тиражировать мнимые угрозы.

«Это звенья одной цепочки в части Солсбери, территориальных границ — всё это мнимые угрозы со стороны нашего государства. Что, конечно же, не соответствует действительности. Кроме смеха, кроме сарказма, это ничего не вызывает», — заключил депутат.

В России неоднократно заявляли, что Москва соблюдает свои обязательства в сфере международной безопасности и открыта для диалога по этому вопросу с партнёрами.

«Россия никому не угрожает, мы строго соблюдаем принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружениями, мы всегда открыты для конструктивной партнёрской работы в интересах стабильности. При этом наш долг — сделать всё необходимое для надёжной защиты Родины, защиты от любых потенциальных угроз», — заявил президент России Владимир Путин в октябре 2018 года.

Обвинения без доказательств

В середине ноября Мэй выступила с ещё одной речью, в которой особое внимание было уделено России. Она заявила, что готова к «другим» отношениям с Москвой, если российская политика изменится.

«Мы остаёмся открыты к другим отношениям, при которых Россия прекратит атаки, подрывающие международные договорённости и безопасность. Мы надеемся, что российское государство выберет этот путь. Если это произойдёт, мы ответим соответствующе», — сказала Мэй на банкете лорда-мэра в лондонском Сити.

Премьер отметила, что «наибольшую опасность представляют угрозы, исходящие из России».

Антироссийскую линию ведут и другие высокопоставленные лица Великобритании. Так, Россия стала одним из ключевых пунктов недавнего обращения главы разведслужбы MI6 Алекса Янгера к студентам.

«Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на стремление России дестабилизировать нас, мы не стремимся дестабилизировать Россию. Мы не добиваемся эскалации... Наша цель — заставить российскую сторону прийти к выводу, что, какие бы, по её мнению, выгоды она ни получала от такого рода деятельности, это не стоит рисков», — заявил директор разведслужбы.

Как и Тереза Мэй, он обратил внимание на инцидент в Солсбери. Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии на уличной скамье в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил Москву в покушении на бывшего разведчика и его дочь. По мнению британцев, в атаке было использовано боевое отравляющее вещество советской разработки, известное под названием «Новичок» (А-234).

Лондон обвинил в инциденте Россию. Покушение на Скрипалей положило начало крупному дипломатическому скандалу, который привёл к высылке российских дипломатов Великобританией и рядом других государств.

Ранее МИД России неоднократно заявлял, что британская сторона не представила доказательств вины России в отравлении Скрипалей.

«Если всё, что нам предъявили, это трупы кошки, хомяка, бедной женщины без определённого места жительства, некий флакон с духами, — это всё напоминает некий гротеск. Я не хочу преуменьшать серьёзность случаев с применением химических веществ, но если кто-то хочет на этом спекулировать и разыгрывать спектакль на потеху публике с целью сплотить европейское сообщество против России, то это стыдно. Если кто-то всерьёз озабочен этой проблемой, то тогда не нужно говорить неправду и нужно доказывать свои обвинения фактами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в октябре 2018 года в интервью каналу Euronews.

Кроме того, 22 декабря министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посетил Украину, чтобы продемонстрировать «солидарность» Великобритании с этой страной. Он пообещал, что Лондон будет противостоять «российской агрессии» вместе с Украиной после того, как корабль Королевского флота HMS Echo вошёл в Чёрное море для укрепления его обороны.

Отвлечь от внутренних проблем

У британской элиты понятие «российской угрозы» приобретает характер паранойи, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Не одна Мэй об этом говорит, министр обороны Уильямсон использует тоже такие резкие выражения. Насколько мы знаем, было какое-то происшествие — никто толком не может сказать какое — в Солсбери. Оно не было расследовано, и мы только слышали заявления британской стороны о том, что к этому якобы может иметь отношение Россия», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Оленченко напомнил, что Великобритания также создаёт войска киберзащиты, ссылаясь на мифическую «российскую угрозу».

Эксперт уверен, что основная цель высказываний британского руководства — отвлечение внимания общественности от внутренних проблем и объединение населения вокруг теряющей популярность Консервативной партии и самой Терезы Мэй.

«Задача — максимально отвлечь от проблем внутренних. Я уже не говорю об экономических, политических, межпартийных. То есть там достаточно большой букет проблем у Великобритании. И, видимо, «российская угроза» как основной инструмент отвлечения от этого», — подытожил Оленченко.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.