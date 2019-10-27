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«Фантастика»: Алиханов устал отвечать на «захват Калининграда»

27 октября 2019, 18:54  •  60 • Война
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на доклад американского эксперта Ричарда Хукера о войне России и НАТО на Балтике. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
«Я устал комментировать американские глупости. <...> У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», – подчеркнул он.
По словам Алиханова, докладу стоит дать литературную премию «Небьюла» за фантастику, «причем бульварную».
Ранее научный сотрудник Jamestown Foundation Ричард Хукер опубликовал доклад со сценарием войны между Российской Федерацией и странами НАТО из-за Прибалтики. В тексте утверждается, что РФ может провести «ограниченную военную операцию» против Литвы, Латвии и Эстонии, но «завязнет под Даугавпилсом». Кроме того, в «северную войну» будут втянуты Финляндия и Швеция.
Польша при поддержке США также вступит в войну, пишет Хукер, и захватит в ходе контрнаступления Калининград, принудив российский флот покинуть базу в Балтийске и уйти в Санкт-Петербург.
При этом «контроль над воздушным пространством Балтики» без захвата Калининграда получить невозможно, говорится в докладе.
«Российские лидеры <...> не будут рисковать ядерным конфликтом ради Калининградской области, которой завладели лишь после 1945 года», – подытоживает американский эксперт.
В конце сентября глава Калининградской области Антон Алиханов дал ответ главнокомандующему Военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Ли Харригану о «прорыве» противовоздушной обороны РФ в эксклаве.
Алиханов посоветовал американскому генералу читать труды по истории, а также помнить о «существовании русских» и «исторического опыта» при составлении даже идеального плана.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также прокомментировала слова генерала Харригана.
«Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности в США, оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность, еще раз повторю, делает это абсолютно безответственно, исходя из политических, конъюнктурных соображений собственного процесса, в том числе, как мы понимаем, электорального», — сообщила она.
Харриган ранее заявил, что у Пентагона имеется в распоряжении план по прорыву многослойной ПВО Калининградской области. По его словам, американские летчики тренируются специально для такой операции. Он, однако, не стал уточнять детали «многоэлементной» операции.
В 2018 году австралийский журналист Джейми Сейдел сравнил Калининград с «ножом у горла НАТО на Балтике». Об этом говорится в его статье на портале News.com.au.
«Новые бункеры. Новые ракеты. Улучшенные авиабазы. Расширенные склады для вооружений. Москва явно что-то устраивает в Калининградском эксклаве — тяжело вооруженном аванпосте, нацеленном в самое сердце Европы», — пишет Сейдел. Ссылаясь на репортаж телеканала CNN, журналист отметил обновление как минимум четырех ключевых военных объектов на территории Калининградской области.
По данным Пентагона, оборонительные работы в Калининграде и его окрестностях — «крупнейший шаг» со стороны России по милитаризации области.
Кроме того, бомбардировщики, истребители, подводные лодки и военные корабли России регулярно проводят учения, цель которых — отработать варианты военного конфликта со странами Скандинавии, говорится в статье.
В Калининградской области дислоцирована мощная и самодостаточная группировка ВМФ России, в числе которого в том числе и малые артиллерийские корабли, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». В состав эскадры входят также эсминцы, сторожевые корабли, корветы и ракетные крейсеры.
При этом наибольшая опасность для военных НАТО, заявляют в альянсе, исходит от ракетных комплексов «Искандер-М» наряду с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101, находящимися в распоряжении ВКС России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия «никому не угрожает», однако при этом имеет полное суверенное право размещать вооружения на своей территории там, где представляется необходимым.

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