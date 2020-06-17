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Фантастический совет Медведева отразили в колонке: "Порадуемся, граждане, и за себя, и за него!"

17 июня 2020, 19:00  •  73 • Политика
Часть концептуальной статьи Дмитрия Медведева о коронавирусе по косточкам разобрал Михаил Ростовский. Автор колонки считает, что Медведев сказал "что-то из области фантастики". Однако мы должны воспринять это спокойно: "Порадуемся, граждане, и за себя, и за него!"
В своей статье для журнала "Россия в глобальной политике" заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев говорил в первую очередь о распространении коронавируса в мире и, как следствие, падении экономик. Один из тезисов вызвал сарказм. Медведев сказал, что для решения проблемы коронавируса нужно всех привить, как только появится вакцина. Причём сделать это следует одномоментно и быстро.
"Когда появятся подходящие вакцины, они должны быть использованы почти одномоментно на всех континентах, прежде всего по соображениям национальной безопасности", - пояснил Медведев, добавив, что иметь "коронавирусного соседа" не понравится никому. Поэтому, мол, вакциной поделятся.
Михаил Ростовский в материале для "МК" назвал идею классной, однако напомнил о вопросе логистики. Ведь в реальности распределение вакцины между странами мира будет напоминать очередь в самые застойные горбачёвские времена, сравнил автор. То есть сказанное об одномоментности - это "что-то из области фантастики", считает автор материала.
Автор издания отмечает, что сегодня нам остаётся лишь порадоваться за Дмитрия Медведева, который ушёл с поста главы правительства в начале года. Порадоваться за то, что он может допускать неточности в статье, а не в практической работе.
"Порадуемся, граждане, и за себя и за него!" - резюмирует Михаил Ростовский.

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