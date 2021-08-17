«Фантастический бардак»: военный лётчик Анатолий Копыркин — об эвакуации американцев из кабульского аэропорта

На телеэкранах всего мира шокирующие кадры: идут на взлёт транспортные самолёты ВВС США, буквально облепленные афганцами, которые пытаются покинуть страну после победы талибов*. Толпа потенциальных беженцев на взлётно-посадочной полосе аэропорта свидетельствует о панике и неразберихе — прежде всего у американских специалистов. Такое мнение в интервью RT высказал заслуженный военный лётчик России полковник в отставке Анатолий Копыркин. В 1993 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации за вывоз персонала посольства России из Кабула, который тогда впервые захватили талибы. Забрав под обстрелом экипаж другого российского Ил-76, подбитого на взлётной полосе, и дипломатов, включая иностранных, он сумел взлететь на ободах пробитых колёс и посадить перегруженный самолёт на узбекском аэродроме Кокайды.

— Анатолий Степанович, как вы оцениваете эвакуацию американцами своих граждан из Кабула?

— Фантастический бардак. Смотрю новостные выпуски телевидения и поражаюсь. Такого беспорядка, чтобы во время выполнения полётов на взлётно-посадочной полосе находились сотни человек, прежде и представить себе не мог. Нет, бегущих в панике к самолёту людей я видел. К моему Ил-76 в Анголе однажды сотни две африканцев подбежали. Шли бои, и из провинциального городка пытались вылететь люди, боящиеся расправы наступавших мятежников. Но, во-первых, я приказал своему экипажу поднять рампу. Вплоть до того, что чуть руки одному из особо настырных беженцев не прихватили. Но он понял, что русские лётчики не шутят, и вовремя спрыгнул.

Военный самолёт — зона неприкосновенная. Войти на борт разрешается, только если это позволяет командир. Во-вторых, я дал команду кубинцам — их воинское подразделение охраняло аэродром — организовать посадку группами. Не особо церемонясь, они прикладами вытолкали людей за пределы ВПП, а затем к Ил-76 организованно подходили группы по 20—25 человек. Загрузившись, мы спокойно взлетели. В ином случае при захвате самолёта толпой лежали бы сейчас в джунглях белые косточки и африканцев, и членов нашего экипажа. Авиация — это порядок, как бы сами лётчики об этом ни шутили в курилках.

— Несколько афганцев на высоте выпали из ниши для шасси взлетевшего «Геркулеса» — разбились насмерть. Пентагон для охраны процесса эвакуации посольства своей страны дополнительно послал в Афганистан 3 тыс. спецназовцев, потом появилась информация, что ещё 1 тыс. вооружённых солдат прилетели. Почему они не могут организовать спокойную работу воздушного моста?

— У меня простое объяснение: боятся. Банально боятся. Надо применить силу, иначе бьющуюся в панике толпу не остановить. Но насилие может вызвать ответное насилие. И здесь, видимо, паника «пробила» американских офицеров. Военное командование США не уверено, что их «рэмбо» справятся с безоружными афганцами. Возможно, сами горе-солдаты об этом говорят своим горе-командирам.

— Поэтому всё в международном аэропорту Кабула и пущено на самотёк?

— Да американцы с первого дня своего присутствия в Афганистане боялись местных жителей! Вы знаете, я не только вывозил наше посольство из Кабула в 1992 году. В 2001-м, после изгнания талибов, мой самолёт первым прилетел в столицу Афганистана с новым составом российской дипломатической миссии. Потом наш экипаж занимался переброской за Гиндукуш мобильного госпиталя МЧС, не раз вылетал с грузами гуманитарной помощи для афганского населения.

Ночевали мы в городских гостиницах, поначалу, чего скрывать, было тревожно. Но раз за разом к нам, услышав русскую речь, подходили местные жители. Многие ведь учились в Советском Союзе во времена нашего выполнения «интернационального долга». Улыбались, пытались приобнять. Лично мне говорили многие: «Вы, шурави (советские.— RT), настоящие воины. С вами война была честная. А американцы — трусливые шакалы. К их солдату подходишь, он на тебя сразу ствол своего автомата наводит — от страха перед невооружённым. Как можно уважать человека, который всего боится?»

Так было в 2001-м, а сейчас финальная точка — апофеоз американской трусости.

Взлёт под огнём

— Вам не было страшно, когда 29 лет назад взлетали под обстрелом из Кабула? Как это было?

— Некогда было бояться. В минуты опасности работаешь как автомат. Мы изначально находились в готовности к вылету в Афганистан. Первый приказ подготовить экипажи и самолёты для полёта в Кабул поступил к нам в полк ВТА, дислоцированный в Новгородской области, в самом начале 1992-го. Приказали всем отобранным лётчикам получить загранпаспорта. Считалось, что летим в загранкомандировку. Потом — долгое затишье. Приказ поступил, как всегда, неожиданно. 27 августа мы должны были перелететь на военный аэродром Кокайды в Узбекистане, дозаправиться, а утром 28 августа взлететь на Кабул. На каждый из трёх наших транспортников приказали принять по 12 десантников. Дождались, пока прилетит из России борт с бойцами ВДВ, потом полетели.

Анатолий Копыркин

© Балашовское ВВАУЛ

— Вам рассказали, какая в Кабуле была обстановка?

— В общих чертах: «Стреляют». Потом уже посольские рассказали, что две недели сидели на территории дипмиссии в подвале — пальба шла безостановочно. Двое человек у них погибли. Вышли муж с женой в свою квартиру за какими-то вещами, а их накрыло шальным реактивным снарядом.

— Ваши самолёты сразу попали под обстрел?

— Ил-76 командира полка, полковника Евгения Зеленова, сел, быстро загрузился подъехавшими на грузовиках дипломатами и взлетел нормально. Я зашёл вторым, уже стали постреливать. Третьим садился борт майора Сергея Мельникова. По нему уже стали бить прицельно. Погрузка у меня уже заканчивалась, а тут подъехали индийцы, их человек десять было, среди них женщины и дети. Куда деваться? Дал добро на посадку. Наши экипажи тогда ещё и дипломатов из Китая, Монголии и Индонезии приняли на борт. Всё бы ничего, я уже выруливал на взлёт, как вдруг талибы подбили Ил-76 Сергея Мельникова. Принял решение прекратить взлёт и забрать его экипаж и пассажиров.

— Вас же тоже могли подбить.

— Конечно, но тогда об этом не думал. Без всяких мыслей о геройстве трезво понимал одно: надо забрать ребят. Мы их приняли не останавливаясь, прямо в движении, через открытую рампу. Двое раненых у них в экипаже были. Посольские с мельниковского самолёта с нами не полетели, остались и солдаты-десантники — защищать их. Они сидели потом в бомбоубежище в аэропорту. Талибы, к счастью, туда не прорвались, и всех наших людей следующим утром авиацией афганского генерала Дустума вывезли в пределы бывшего Союза.

— Вы нормально взлетели?

— Взлетел хорошо, штатно. Только не знал, как садиться буду: вся резина с пробитых колёс на взлётно-посадочной полосе осталась — видел, как куски отлетали. К тому же мой Ил-76 был загружен под завязку. Но получилось: сел в Кокайды фактически на ободах колёс.

Без прогноза

— Анатолий Степанович, последние новости из аэропорта Кабула: несколько человек погибли во время возникшего там хаоса. Эвакуацию возобновили после многочасового перерыва. Ваш прогноз: что будет дальше?

— Людей жалко. Погибли из-за чьей-то глупости и трусости. А прогнозы давать в нынешней ситуации в Афганистане бесполезно. Всё в руках талибов теперь. Вчера обещали не мешать вылетам, а завтра могут рассадить по склонам гор боевиков с переносными зенитно-ракетными комплексами. Американцы много оружия оставили афганской правительственной армии, а сейчас оно всё в руках у победителей.

В Кабуле и без того сложные взлёт и посадка — схема с максимальным градиентом снижения. Самолёт резко «проваливается» по спирали на взлётно-посадочную полосу и так же сложно с неё взлетает. Если это ещё и под огнём происходит, то лётчикам не позавидуешь. По себе знаю.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.