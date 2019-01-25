«Фантастические видения»: в России ответили на призыв депутата Рады «силой вернуть» Кубань и Кавказ

Украине следует «силой вернуть» себе Кубань и Кавказ, заявил депутат Верховной рады Андрей Билецкий. Он объяснил свои слова «высоким уровнем национального украинского сознания» в этих российских регионах. Это не первое заявление такого рода — украинские политики систематически предъявляют территориальные претензии к России, часто именно к Кубани. Эксперты считают, что в Киеве пытаются отвлечь внимание населения от реальных проблем, придумывая исторические мифы. Как подчеркнули в общественной палате Крыма, всерьёз воспринимать такие заявления украинских политиков не стоит.

Депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий заявил, что Киеву предстоит «силой возвращать» Кубань и Кавказ. В эфире телеканала ZIK парламентарий высказал точку зрения, согласно которой на Кубани заметен «довольно высокий уровень национального украинского сознания».

«Но безгосударственность, существование вне границ Украины, даже УССР, привело к тотальной словакизации, колонизации и русификации этих территорий», — считает депутат.

Вместе с тем Билецкий отметил, что жителям Кубани сейчас не интересна возможность «возвращения» в состав нынешней Украины.

«Людям всегда интересен успешный проект. А этот проект, который мы сейчас имеем, к сожалению, назвать успешным государственным проектом мы не можем», — сказал депутат.

По его словам, Кавказ «безусловно, является украинской территорией» на которой также можно «разбудить историческое любопытство».

«Историческую память и историческое любопытство разбудить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект украинского государства», — заключил депутат. По мнению Билецкого, дополнительным аргументом для «возвращения» территорий должна стать «голая сила».

По мере формирования после 1991 года нового государства на территории Украины появляется также своя история, часто основанная на мифологии, рассказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«(Эта мифология. — RT) основана на том, что украинцы древний народ, что они подарили миру цивилизацию, и соответственно, что они жили по всей Европе. И Кубань, и Кавказ, и Крым, и всё прочее было заселено украинцами», — сказал Почта в беседе с RT.

Такие заявления делаются для поддержания духа, для того чтобы отвлечься от проблем сегодняшнего дня, считает эксперт.

«Заявления связаны ещё и с тем, что радикально настроенные украинцы убеждают себя в том, что нынешняя украинская армия одна из самых сильных в мире, она способна справиться с любым противником», — добавляет эксперт.

Официальные лица Украины представляют всё так, будто защищают Европу и мировую цивилизацию от «российского варварства».

«Вот собственно и вся несложная идеология, не имеющая отношения к реальности. Она помогает забыть о том, что государство не очень похоже на состоявшееся: государство, теряющее свои территории, государство, обменявшее свою независимость на обслуживание интересов Запада по сдерживанию России», — подытожил эксперт.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что единственное, что сможет захватить Билецкий на Кубани, — это горсть земли.

«О каком захвате российских земель, находящихся под прикрытием Южного военного округа, может идти речь? Всё, что может захватить этот великий политик, — это горсть земли, если съездит в Кубань на экскурсию», — приводит слова Бальбека РИА Новости.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал не воспринимать всерьёз подобные заявления.

Главный раввин Москвы прокомментировал закон о переименовании УПЦ «С таким же успехом они могли бы поделить кратеры на Луне или моря на Марсе. Общая тенденция — это деградация участников политического процесса на Украине. Они деградируют вместе с самой политической системой, и чем дальше они будут деградировать, тем больше мы будем слышать таких фантастических видений», — заявил Иоффе РИА Новости.

«Не замечать, либо просто высмеивать»

Украинские политики систематически упоминают территориальные претензии к России в своих высказываниях. Часто объектом их интереса становится именно Кубань.

Так, в октябре 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью телеканалу «Громадьске ТВ» предложил украинцам «возвратить Кубань и Москву».

В беседе с журналистами Омелян ответил на вопрос, что следует делать украинцам, которым по разным причинам приходится ездить в Россию.

«Надевать форму, брать автомат, идти воевать, и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать (в Россию. — RT)», — сказал министр.

Reuters

© Pavel Rebrov

В марте того же года Омелян предположил, что строящийся на тот момент мост через Керченский пролив «соединит украинский Крым и украинскую Кубань».

«С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — привело его слова агентство УНН. Он добавил, что потери Киева от строительства и последующего введения в эксплуатацию Керченской переправы исчисляются «десятками миллионов гривен».

В мае 2018 года Кубань упомянул в своём высказывании президент Украины Пётр Порошенко. Он сказал, что Киев намерен «использовать» Крымский мост для связей с Кубанью.

«Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его (Крымский мост. — RT) для связей с Кубанью, где, кстати, живёт также большое количество украинцев», — привела слова Порошенко его пресс-служба.

Наряду с Кубанью украинскими политическими деятелями упоминался и Дальний Восток. Об «украинизиации» этого региона в августе 2018 года говорил внештатный советник президента Украины Олег Медведев. Он отметил, что ареал использования украинского языка в последние годы расширяется. По мнению Медведева, это говорит о готовности населения к «мягкой украинизации».

«Можем видеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зелёном Клине (территория Дальнего Востока, где в 1917 году переселенцы с Украины планировали создать Украинскую дальневосточную республику. — RT). Хотя бы на Кубани. Но это происходит в Донбассе », — сказал он.

Интерес Украины к Кубани принимает и другие формы. В октябре 2018 года Киевсовет проголосовал за переименование улицы Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины.

При обсуждении инициативы депутаты пришли к выводу переименование «будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине».

Заявление украинского парламентария не имеет под собой ни исторических ни каких-либо других оснований, констатирует эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Во-первых, исторических оснований для территориальных претензий не существует вообще. И Россия, и Украина признают границы друг друга, несмотря на весь комплекс, отягощающий взаимные отношения», — сказал Брутер в беседе с RT.

По словам эксперта, заявление украинской стороны о территориальных претензиях пусты изначально и направлены на то, чтобы вызвать ответную реакцию у РФ.