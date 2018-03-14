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Фанаты в ярости: Создатели "Игры престолов" рассказали, что будет с главными героями
14 марта 2018, 11:54 • 136 • В мире
Создатели фантастической саги "Игра престолов" решили не мелочиться и к концу культового сериала разделаться со всеми полюбившимися зрителям персонажами.
Стало известно о том, что сейчас создатели фантастической саги "Игра престолов" откровенно рассказали, что сделают с главными героями сериала. К негодованию и сожалению поклонников, практически все главные герои погибнут. Такую концовку прописали сценаристы, сообщает портал Variety со ссылкой на руководство канала HBO.
Сами же актеры спешат успокоить фанатов. В частности, они уверяют, что последний сезон будет очень зрелищным, в котором будет очень много "неожиданных поворотов".
"Когда члены команды, работающей над съемками фэнтези-драмы, дочитали сценарий, они минут 20 аплодировали со слезами на глазах, - рассказала журналистам вице-президент HBO Франческа Орси. - Актеры были поражены тем, как их герои встретят свою смерть".
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