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Фанаты «прокляли» украинского танцора Полунина за любовь к Путину

20 ноября 2018, 17:24  •  142 • Политика
Украинский танцор Сергей Полунин признался в любви к Путину и познал гнев подписчиков. Многие «прокляли» артиста за его слова.
Известный танцор балета с Украины Сергей Полунин неожиданно заявил о своей любви к президенту России Владимиру Путину, чем вызвал гнев своих украинских поклонников. Скандальное признание было опубликовано на странице артиста балета в соцсети Instagram 20 ноября.
Во вторник, 20 ноября, Полунин отпраздновал свой 29-й день рождения. Однако в ответ на поздравления поклонников в соцсети он попросил направить «добрые пожелания» президенту России. Танцор добавил, что многие СМИ относятся к Путину несправедливо, и это неправильно. Полунин отметил, что был в аналогичном положении и знает это ощущение не понаслышке. Также артист написал, что с детства видел в президенте России свет и «всегда будет защищать его своей энергией и любовью».
Поклонники отреагировали на подобные заявления очень неоднозначно. Некоторые обрушились с критикой на любимого артиста, другие предположили, что страницу танцора взломали хакеры. Часть фанатов предположили, что сообщение - «проверка на вшивость». "За такое будет проклят", - заключили другие. Сам Полунин пока никак не прокомментировал сделанное им сообщение.
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Thank you for the Birthday Wishes :) I want to use this day and all your good wishes and send them to Vladimir. in my opinion in some parts of the world he has been treated unfairly with media and that is not right! it hurts me as I have been there and I know how it feels. No body deserves to be treated bad or unfair. When I was A kid growing up I have seen light in him and still now, I see light when I see him. Vladimir will be always protected by my energy and Love. Let’s treat everyone with Love that’s how you change this world for the better. . Спасибо за поздравления с днем рождения :) Я хочу воспользоваться этим днем и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это неправильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы изменим этот мир к лучшему!
Публикация от Sergei Polunin (@sergeipolunin)

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