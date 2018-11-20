Фанаты «прокляли» украинского танцора Полунина за любовь к Путину

Известный танцор балета с Украины Сергей Полунин неожиданно заявил о своей любви к президенту России Владимиру Путину, чем вызвал гнев своих украинских поклонников. Скандальное признание было опубликовано на странице артиста балета в соцсети Instagram 20 ноября.

Во вторник, 20 ноября, Полунин отпраздновал свой 29-й день рождения. Однако в ответ на поздравления поклонников в соцсети он попросил направить «добрые пожелания» президенту России. Танцор добавил, что многие СМИ относятся к Путину несправедливо, и это неправильно. Полунин отметил, что был в аналогичном положении и знает это ощущение не понаслышке. Также артист написал, что с детства видел в президенте России свет и «всегда будет защищать его своей энергией и любовью».

Поклонники отреагировали на подобные заявления очень неоднозначно. Некоторые обрушились с критикой на любимого артиста, другие предположили, что страницу танцора взломали хакеры. Часть фанатов предположили, что сообщение - «проверка на вшивость». "За такое будет проклят", - заключили другие. Сам Полунин пока никак не прокомментировал сделанное им сообщение.