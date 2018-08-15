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Фанаты киевского «Динамо» совершили нападение на болельщиков чешской «Славии»

15 августа 2018, 14:39  •  130 • Украина
Фанаты киевского «Динамо» совершили нападение на болельщиков чешской «Славии» после ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
 
@fcdynamoua Facebook
 

Два десятка украинских фанатов атаковали чехов, которым пришлось спасаться бегством, сообщает «Чемпионат».

Драку прекратили сотрудники правоохранительных органов, находившиеся неподалёку. В результате столкновения фанаты «Славии» потеряли клубный шарф, футболку и несколько баннеров. Также сообщается, что перед матчем произошла ещё одна стычка с участием фанатов обеих команд в одном из киевских пабов.

Ранее сообщалось, что сформированы пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где киевское «Динамо» встретится с амстердамским «Аяксом».  

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