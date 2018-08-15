Фанаты киевского «Динамо» совершили нападение на болельщиков чешской «Славии» после ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Два десятка украинских фанатов атаковали чехов, которым пришлось спасаться бегством, сообщает «Чемпионат».

Драку прекратили сотрудники правоохранительных органов, находившиеся неподалёку. В результате столкновения фанаты «Славии» потеряли клубный шарф, футболку и несколько баннеров. Также сообщается, что перед матчем произошла ещё одна стычка с участием фанатов обеих команд в одном из киевских пабов.

Ранее сообщалось, что сформированы пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где киевское «Динамо» встретится с амстердамским «Аяксом».