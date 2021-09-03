Фанатичные фрики или холодный расчёт: зачем «Мужское государство» атакует в сети рестораны «Тануки»

В сети продолжается война праворадикального интернет-сообщества «Мужское государство» с сетью ресторанов «Тануки». Участники движения, пропагандирующего идеи женоненавистничества и национализма, пытаются помешать работе компании из-за рекламы с темнокожим мужчиной и радужным флагом. Лидер МГ и его сторонники требуют удалить неугодный им контент. «Тануки», в свою очередь, не собирается сдаваться и подчиняться их требованиям. Что стоит за нашумевшим конфликтом и как работает хейтерская сеть «Мужского государства» — в материале RT.

Telegram-канал Владислава Позднякова, лидера «Мужского государства», в последние дни стал одним из самых упоминаемых. Уже почти неделю главарь сообщества воюет с сетью ресторанов «Тануки», координируя через паблик атаки своих сторонников.

«Солдаты! Я прошу всех, у кого Android, зайти в Playmarket и снова опустить им звёзды! Создайте несколько аккаунтов и занижайте им баллы! В атаку!» — повелевает своими подписчиками Поздняков, словно командующий войсками.

Участники канала так его и называют: «фюрер» и «наш вождь». Он задаёт основные направления деятельности, а непосредственной координацией атак занимаются уже его более продвинутые «бойцы».

Они дают конкретные инструкции, где и как закупать сим-карты и виртуальные мобильные номера в большом количестве, чтобы терроризировать «Тануки» по телефону, и как организовывать DDOS-атаки.

30 августа им даже удалось ненадолго обвалить сайт компании. Впрочем, его работа была вскоре восстановлена.

Поводом для атак на «Тануки» послужила реклама заведения с темнокожими людьми и радужным флагом, в котором лидер МГ и его сторонники усмотрели пропаганду ЛГБТ.

Квалифицируются как преступление

О Владиславе Позднякове известно немного. По данным СМИ, ему 30 лет, рос в Саратовской области. Сам Поздняков рассказывал, что у него медицинское образование, а по профессии он фитнес-тренер.

Владислав Поздняков, лидер «Мужского государства»

© Telegram-канал «Мужское государство»

Паблик «Мужское государство» он создал в 2016 году во «ВКонтакте». Сообщество запомнилось множеством скандалов, связанных с травлей, угрозами и преследованием женщин, представителей ЛГБТ, отдельных рас и национальностей.

В 2018 году Позднякова осудили на два года условно по ч. 1 ст. 282 УК за «действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам». Но через несколько месяцев приговор отменили в связи с частичной декриминализацией этой статьи.

Сейчас, как пишет Поздняков соцсетях, он живёт за рубежом.

В 2020 году «ВКонтакте» заблокировал паблик Позднякова, и он начал координировать своих сторонников в Telegram.

Недавно поклонники Позднякова затравили в Instagram жертву домашнего насилия Маргариту Грачёву. Женщине пришлось временно закрыть аккаунт. Певица Алёна Швец отменила несколько своих концертов после того, как «Мужское государство» усмотрело в одном из её клипов пропаганду ЛГБТ и массово пожаловалось на неё властям. А незадолго до «Тануки» «Мужское государство» накинулось на ещё одну ресторанную сеть, «Ёбидоёби» — тоже из-за рекламы с темнокожим мужчиной. В результате ресторан принёс извинения и удалил не угодивший «Мужскому государству» контент.

По мнению юристов, нынешние атаки Позднякова и его виртуальных войск по-прежнему противозаконны.

«Подобные действия могут быть квалифицированы по пункту «а» части 2 ст. 282 УК РФ как возбуждение ненависти либо вражды, а также как действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Предварительное следствие по этой категории дел осуществляется Следственным комитетом. Кроме того, при наличии активных противоправных действий сторонников вполне возможно признание данного движения экстремистским. Как, например, год назад Верховный суд признал «АУЕ»* молодёжным движением экстремистской направленности, деятельность которого представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству», — объясняет RT адвокат Александр Князев.

2 августа в Telegram-канале Позднякова появилось сообщение о его задержании. «Это один из администраторов Влада. Его сегодня задержали при пересечении азербайджанской границы. Больше пока информации дать не могу», — говорится в сообщении. Официально эта информация не подтверждалась.

$500 за полчаса

За прошедшие с начала скандала дни аудитория каналов Позднякова заметно выросла. Если в конце августа на основной его канал были подписаны около 80 тыс. человек, то сейчас эта цифра выросла почти до 100 тыс.

Эксперты полагают, что увеличение числа подписчиков (а отнюдь не декларируемые им «идеи») и есть главная цель Позднякова.

«У «Мужского государства» есть некая «миссия», эгида, под которой они собирают новых подписчиков. Но подписчики в любом случае нужны для того, чтобы их монетизировать, — считает digital-маркетолог, SMM-специалист Юлия Стахива. — Для меня очевидно, что они делают всё для того, чтобы собрать как можно большую аудиторию, с помощью этой аудитории получить больше денег».

На своих каналах Поздняков действительно зарабатывает. Так, на основном канале рекламный пост стоит от 8,5 тыс. рублей, на канале поменьше, с 50 тыс. подписчиков, — от 4 тыс.

Руководитель SEO агентства цифровых коммуникаций KURAGA Антон Удодов считает, что с такими расценками много не заработаешь.

«Аудитория у него хорошая по цифрам, тем более это люди активные, очень сильно подогретые. К тому же у многих в России нет Telegram до сих пор, у обычных людей из регионов, работяг. Так что столько подписчиков для него — вполне неплохо. И с этой аудиторией такая стоимость рекламы — это дёшево, на таких ценах не заработаешь особо», — считает эксперт.

Но на свою «войну» Поздняков также собирает деньги напрямую с подписчиков, публикуя на канале данные своей банковской карты. «Бойцы! «Тануки» явно поработали над защитой сайта! Необходимо переходить на тяжёлую артиллерию. Нужно заказать DDOS в проверенном месте. Это стоит денег, но нас много. И если каждый скинет по чуть-чуть, это уже будет отлично. Есть отличный вариант, нужно минимум $200».

Сбор на этот раз шёл на криптовалютные кошельки, и меньше чем за полчаса на канале отчитались, что собрано более 500$.

«Я думаю, что в истории Позднякова 50/50 искреннего идиотизма и коммерции. Он не первый полусумасшедший фрик, которого разного рода силы могут использовать в самых разных целях. Хотя, конечно, наиболее неприятный и агрессивный», — считает медиатехнолог Ольга Архарова.

Обучим DDOS бесплатно

Говоря о причинах популярности МГ, Юлия Стахива отмечает, что Поздняков даёт своим поклонникам чувство причастности к чему-то важному, которого зачастую у них нет в обычной жизни.

«Мне кажется, это всё в первую очередь держится на том, что он даёт некий стимул, мотивацию плюс чувство значимости людям, которые вместе с ним в этом участвуют. А подогревается это ощущением того, что «мы это сделали», — объясняет Стахива.

Поздняков на своём канале действительно то и дело перечисляет свои «достижения». «Концерты Алёнки Швец пошли по п***е, Хованского петушат в СИЗО (Поздняков заявлял, что блогера задержали якобы благодаря ему. В феврале 2021 он действительно призывал подписчиков писать заявления на Хованского в МВД. — RT). «Ёбидоёби» понесли убытки и вынуждены были извиниться. Вам дальше перечислять наши победы только за последние три месяца?» — написал на днях в своём канале Поздняков под восторженные комментарии подписчиков.

«Я не представляю, чтобы это делал (участвовал в деятельности «Мужского государства». — RT) какой-то взрослый интеллигентный человек. У меня нет социологического исследования, но я понимаю, что это могут делать либо подростки, либо неблагополучные люди», — отмечает Юлия Стахива.

«Это всегда прежде всего секта, люди психологически зависимые, проблемные, материально малообеспеченные, часто с физическими недостатками», — добавляет Ольга Архарова.

«Кроме того, Поздняков по факту даёт своим подписчикам бесплатное знание — умение делать DDOS-атаки. А эти знания могут в том числе послужить им для заработка денег. Самостоятельно в той же школе ты можешь максимум научиться создавать сайты, а он тебя обучит, как их разрушать, как некий злой гений», — объясняет Юлия Стахива.

«Выигрывают обе стороны»

Вместе с тем Ольга Архарова не исключает, что всё происходящее срежиссировано.

«Я склонна думать, что владелец «Тануки» так может обелять свой собственный имидж перед зарубежными аудиториями. Ранее он много чего исполнял в своих соцсетях», — рассказывает эксперт.

Речь о провокационной и неоднозначной рекламе, за которую ресторанную сеть критиковали и до истории с «Мужским государством».

К примеру, в 2019 году компания опубликовала в своих соцсетях рекламу с двумя девушками, полной и худой. Разница в комплекциях объяснялась тем, что первая посещала пиццерию, а вторая — «Тануки».

Пост подвергся резкой критике, так как быстро выяснилось, что полная девушка — модель плюс-сайз, набравшая вес из-за болезни. Через считаные часы ресторан удалил рекламу и принёс официальные извинения.

Возможность спланированной пиар-акции допускает и Антон Удодов. «Если рассматривать это как запланированную коллаборацию, то выгода от неё у ресторана есть. Потому что охват аудитории в соцсетях, Telegram-каналах и всяких СМИ очень велик. Так или иначе, «Тануки» сейчас на слуху у каждого, сумасшедшее число людей репостнули их с поддержкой. Все их жалеют, репостят», — объясняет он.

По его словам, даже если это не было запланировано, «Тануки» будет в любом случае получать выгоду от происходящего в виде охвата аудитории.

«Если так, то они молодцы, поворачивают этот инфоповод в свою сторону. Потому что да, будет много людей, которые против темнокожих в рекламе. Но зато будет куча других, новых людей, которые узнают о сети», — добавляет Удодов.

Похожего мнения придерживается и Юлия Стахива. «В любом случае не бывает плохого пиара. Сказать, что компании это нанесёт какой-то непосильный урон, нельзя. Они сейчас могут привлечь огромное количество звёзд, спортсменов, все выйдут с их хештегом — и у них получается классная бесплатная реклама и ещй больше подписчиков. Промокоды могут тематические запустить, к примеру», — объясняет эксперт.

По её словам, в итоге ни одна из сторон конфликта не окажется в проигрыше.

«Получается такая медиавойна. А на медиавойне всегда самое большое количество охватов, просмотров. Люди так устроены, что в первую очередь мы бежим комментировать, лайкать или дизлайкать негативные новости. «Тануки», может, и несут некие убытки, но в целом это выгодный для них инфоповод», — продолжает Стахива.

«Будем фиксировать убытки и обращаться в органы»

В самой ресторанной сети версию постановочного конфликта категорически отрицают.

«Мы не проводили эту акции специально, для какого-то пиара. Если ходят какие-то комментарии, что это мы сами всё организовали — это полный бред. Это всё долго уже длится, и явно это не наша какая-то рассчитанная акция. Несмотря на то, что мы время от времени проводим яркие рекламные кампании, в этот раз это ситуация, против которой мы боремся. В том числе и для того, чтобы другие бизнесы, не только мы, не страдали в дальнейшем от их хейта», — рассказал RT директор по маркетингу ресторанной сети «Тануки» Станислав Колосков.

Говоря об убытках, Колосков добавляет, что, хотя первые день-два с начала атаки перебои в работе курьерской службы были, и часть заказов компания потеряла, глобальных потерь от нападок «Мужского государства» ресторанная сеть не понесла.

«Ближе к концу недели будем фиксировать убытки и с этими убытками также обращаться в органы внутренних дел. Потому что это препятствие коммерческой деятельности, и есть определённые статьи за это», — продолжает Колосков.

Эксперты отмечают, что, несмотря на агрессивный, граничащий с противоправным характер действий «Мужского государства», к «Тануки» и его рекламе тоже есть вопросы.

«Первая сторона тоже, когда снимала эту рекламу, должна была четко прописать свою миссию и видение, для чего им это нужно. Но «Тануки» чётко не объяснили, почему они это сделали, в чём был сторителлинг этой кампании, зачем это было нужно», — считает Юлия Стахива.

С ней согласна и Ольга Архарова. «В российских условиях как реклама с представителем негроидной расы выглядит надуманной, так и негатив по поводу такой рекламы. Это не секс-меньшинства, вокруг которых есть живая общественная дискуссия, хоть и крайне низкого качества. Какой процент темнокожих среди целевой аудитории бренда «Тануки» в России? Крайне небольшой. А неприязни к неграм, расовой сегрегации и прочего BLM у нас нет, как и почвы для оного. В том числе и поэтому считаю всю эту историю срежиссированной», — считает эксперт.

* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.