Фанар просчитался: Зеленский дистанцируется от церковной политики

Автор:

Тюренков Михаил

Совместную декларацию не подписал, от вмешательства в церковные дела отказался, руки не лобызал. В принципе, это всё, что нужно знать о посещении Владимиром Зеленским маленького стамбульского квартала Фанар. Места, где ещё столетие назад жили тысячи православных греков, сегодня же об этом напоминают лишь резиденция Константинопольских патриархов и несколько храмов, в большинстве из которых богослужения практически не совершаются. Sic transit gloria mundi.

Былое величие Нового Рима, Константинополя, Царствующего града, давно погасло. Он не смог удержать статус столицы Христианской Империи. Однако Константинопольский патриархат продолжает жить былыми фантомными болями, воспринимая себя не карликовой юрисдикцией, Церковью немногочисленных христиан Турции и «новых территорий» Греции, но «вселенским патриархатом», имеющим право «вязать и решить» всё и вся в Православном мире.

О трагической роли Фанара в украинском расколе Телеканал «Царьград» неоднократно рассказывал в своих программах, сюжетах и на страницах нашего сайта. Но точно так же как стремительно менялась ситуация в прошлом году, стремительно она меняется сегодня. Год назад, в августе 2018-го, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предпринимал последние попытки остановить Константинопольского патриарха Варфоломея на грани пропасти. В дальнейшем случилось то, что случилось: Фанар совместно с режимом Порошенко и их западными кураторами инициировал объединение украинских раскольников, совершенно беззаконно восстановил их в иерархическом статусе и, наконец, столь же беззаконно предоставил им пресловутый «томос об автокефалии».

Патриарх Варфоломей подписывает томос. Фото: www.globallookpress.com

В реальности псевдоправославная националистическая секта ПЦУ (также известная как СЦУ) никакой церковной независимости, конечно же, не получила. По сути, она стала украинским сателлитом Фанара, который польстился не только на папистский статус «восточного Ватикана», но и на церковную недвижимость на территории Украины. То есть присоединился к раскольническим рейдерам, в течение последних времён (как в буквальном, так и в эсхатологическом смыслах) захватившим множество православных святынь.

Собственно, лжеавтокефалия, так и не признанная ни одной из Православных Поместных Церквей, и привела к «расколу раскольников». Основатель крупнейшей из украинских националистических сект, так называемого «Киевского патриархата», 90-летний лжепатриарх Филарет (Денисенко) хлопнул дверью, уйдя из ПЦУ.

При всей отвратности этого персонажа, самозвано рядящегося в белый куколь Московских Патриархов, по сути, он прав, говоря, что ПЦУ — никакая не автокефальная Церковь, но подчиняется грекам, точнее — Стамбульскому патриархату:

В результате прямого обмана, в который непосредственно был вовлечён патриарх и Украинская православная церковь Киевского патриархата, при непосредственном антинародном участии Порошенко П. А. 6 января 2019 года Украина получила томос о так называемой "независимости". К сожалению, до 06.01.2019 года текста томоса никто, кроме Порошенко П. А. и митрополита Епифания, не видел. Получив такую нежелательную зависимость, я и верные УПЦ КП немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя поместный собор УПЦ КП. Впрочем, сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ КП, и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ.

Михаил Денисенко (лжепатриарх Филарет). Фото: www.globallookpress.com

В итоге лжепатриарх Филарет обратился с просьбой о помощи к новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому: защитить «Киевский патриархат» от созданной на его же основе ПЦУ. Сам Зеленский пока отстраняется от раскольнических дел. Результат: смехотворные по масштабам «крестные ходы» раскольников (в сравнении с 300-тысячным Великим Крестным ходом канонической Украинской Православной Церкви), проведённые в день Крестителя Руси равноапостольного великого князя Владимира. Ларчик открывается просто: Зеленский, в отличие от Порошенко, не дал указание сгонять на это националистическое шествие украинских бюджетников.

Дальше — больше. В ПЦУ очень рассчитывали на вчерашний турецкий визит Зеленского. Как минимум на декларативные слова о важности украинской автокефалии, роли в ней патриарха Варфоломея и хотя бы косвенное осуждение Церкви «государства-агрессора», то есть канонической Украинской Православной Церкви (самоуправляемой, но неотъемлемой части Московского Патриархата). В итоге — протокольная фотосъёмка с улыбками, но без объятий и никаких «молитвенных действий». Ну и столь же протокольное заявление Зеленского:

Наша общая ценность — жизнь человека. И это для меня главное, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви.

Конечно, под «независимостью церкви» некоторые оптимистично настроенные раскольники поняли её «автокефалию». В реальности же это заявление значит лишь то, что президент Зеленский равноудалён от всех конфессий. Как иудеи, так и православные ему, что называется, «параллельны». И в нынешних условиях для канонической Церкви это весьма обнадёживающий факт. Во всяком случае, по сравнению с маниакальной поддержкой режимами Ющенко и Порошенко всевозможных псевдоправославных сектантов, завершившейся созданием той самой ПЦУ-СЦУ.

В. Зеленский и патриарх Варфоломей. Фото: president.gov.ua

Реакция священноначалия канонической Церкви на встречу Зеленского с патриархом Варфоломеем не заставила себя долго ждать. Так, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, протоиерей Николай Данилевич в своём «посте» в социальной сети Facebook заметил, что это «хороший сигнал»:

Хочется надеяться, что эпоха наглого использования церковного фактора и грубого вмешательства государства в церковные дела позади... Есть определённый сдержанный оптимизм. Может, в перспективе и захваты наших храмов прекратятся, а потом и вернут их верующим людям.

Очень осторожно, без победных реляций, но оптимистично. И этого оптимизма очень не хватало в последние годы, а особенно в последние месяцы правления Порошенко. Конечно, оптимизм не должен быть наивным: в команде Зеленского остаётся немало откровенных врагов канонической Церкви. Включая новоизбранного депутата от «Слуги народа» 23-летнего Святослава Юраша, чей отец, Андрей Юраш, в должности директора департамента по делам религий и национальностей украинского Минкульта непосредственно курировал антицерковные гонения. При этом сами младший и старший Юраши — сторонники ПЦУ-СЦУ, а молодая жена новоиспечённого депутата увлечена нацизмом и... сатанизмом.

Но в любом случае, надежда на то, что новая украинская власть будет куда более реалистичной и прагматичной, нежели уходящие режимы Ющенко и Порошенко, сохраняется. И завершившийся турецкий визит Зеленского — тому подтверждение. Как бы то ни было, но рассчитывать на украинскую недвижимость Фанару больше не приходится. Но и сам Константинопольский патриархат мог бы извлечь из этого духовную пользу: пересмотреть свои антиканонические решения рубежа 2018-2019 годов и закрыть укроавтокефалистский проект, оставив его достоянием исследований по церковной истории.