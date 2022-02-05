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Фальстарт Bloomberg: 19 букв и два пробела грубейшей ошибки с Россией
05 февраля 2022, 14:50 • 194 • Политика
Агентство Bloomberg объявило о "вторжении" России на Украину. Скоро новость была снята с ленты, а СМИ объяснило инцидент "ошибкой". Эксперты же сходятся во мнении о том, что агентство всё больше превращается в fake news, а опубликованные ими 19 букв и два пробела стали грубейшей ошибкой.
Весь мир минувшей ночью "взбодрила" новость, которую опубликовало агентство Bloomberg. Издание прямым текстом сообщило о том, что "Россия вторглась на Украину". Вскоре новость снесли, а на сайте появилось объяснение этого фальстарта: мол, ошибочка вышла, заготовку раньше времени пустили.
В Кремле по этому поводу высказались предельно чётко. Речь идёт о грубейшей ошибке, которая может стоить Bloomberg не только репутации.
- заметил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что "ошибка" - это иллюстрация тех последствий, к которым может привести возникшая атмосфера напряжённости. В Кремле предупреждают:
Телеведущая, продюсер Тина Канделаки иронизирует в Telegram на тему "ошибки".
Сенатор Алексей Пушков увидел в инциденте с новостью Bloomberg "закономерную ошибку, вытекающую из истеричного политического настроя американских СМИ, которые предвкушают войну, ждут её, подталкивают к ней и только что не требуют прямого вмешательства США". Политик в Telegram-канале обращает внимание на тот факт, что теперь СМИ "открыли для себя новый фейковый фронт".
Политолог Максим Жаров в своём авторском Telegram-канале "Чисто для фиксации" полагает, что "фальстарт Bloomberg мог быть и намеренным".
- делает вывод эксперт.
Ранее политолог в своём комментарии по поводу совместного заявления Москвы и Пекина отметил, что "сразу обращает на себя внимание вызывающе оскорбительный выпад в адрес "демократической" администрации Байдена.
- делает вывод Жаров.
Продолжая свою мысль по поводу "ошибки" агентства, эксперт отмечает, что "тональность фальшивок про "вторжение" становится все жёстче, поэтому в ряду баек про украинских снайперш "хитрые планы оккупации" Украины фальстарт Bloomberg смотрится органично".
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