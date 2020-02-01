Фальсифицируете историю? Отправляйтесь в тюрьму! В Госдуме дали альтернативный ответ на претензии Польши

Депутат Государственной Думы Александр Шерин призывал срочно внести изменения в Уголовный кодекс России, которые позволят привлекать к ответственности людей, требующих пересмотреть итоги Второй мировой войны, роль СССР в конфликте и так далее. Об этом он заявил РИА ФАН.

По мнению парламентария, фальсификаторов истории стоит приговаривать к тюремным срокам на 10-15 лет, причем гражданство не должно играть роли.

"В дальнейшем он привлекается к уголовной ответственности и отбывает срок наказания в какой-нибудь тюрьме, самой благоприятной, в общей камере с такими же патриотично настроенными потомками победителей Великой Отечественной войны", - пояснил он.

Шерин считает требования о репарациях со стороны Польши абсурдными. Освобождая от немецких нацистов эту страну, СССР понёс огромные потери, тогда как поляки одолеть врага своими силами не могли. Если же Варшава требует репараций, то эти средства логично распределить между всеми странами, входившими в состав Советского Союза. После развала последнего Россия взяла на себя все долги СССР.

"Понятно, что такую мощную машину, как Германия, смогла остановить Красная армия, и то с большими потерями", - объяснил депутат.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил о "безоговорочном праве" Варшавы требовать у России выплаты репараций за ущерб, нанесённый в годы ВОВ. При этом он утверждает, что у проблемы нет срока давности.

"В нынешней политической ситуации попытки достичь соглашения с Россией сталкиваются с целым рядом препятствий, но эта тема будет постоянно подниматься", - цитирует его слова телеканал "360".

При этом поляки также намерены добиваться выплаты компенсации и со стороны Германии. Однако все требования выглядят абсурдными, ибо ещё в середине прошлого века Польша, ГДР и СССР договорились о прекращении выплат.