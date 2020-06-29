Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"

Голландские следователи представили в окружном суде Гааги новое "доказательство" запуска из ЗРК "Бук", который, по их словам, и является причиной крушения малайзийского "Боинга" MH17, передаёт NRC. "Весомые" доказательства прокомментировал независимый эксперт Юрий Антипов.

Речь о записи телефонной беседы, на которой слышны голоса, как утверждается, подозреваемых Сергея Дубинского и Олега Пулатова. По словам прокуратуры Нидерландов, это является "весомым" доказательством вины граждан России в уничтожении малайзийского авиалайнера.

Антипов указывает, что данные аудиозаписи являются очередной фальсификацией Службы безопасности Украины (СБУ). Это успешно доказали ещё малайзийские эксперты, обнаружив на записи множество следов склейки аудиодорожек.

"То есть лепило эту запись СБУ как компромат против России в полном соответствии со словами в известной песне - "Я его слепила из того, что было..." - пишет Антипов на своей странице в Facebook.

А чтобы не быть голословным, эксперт проводит поэтапный анализ аудиозаписи. Во-первых, Антипов указывает, что в записанном разговоре ничего не говорится о сбитии МН17 "Буком". На записи речь идёт о том, что ополченцы сбили "сушку". Однако в день катастрофы никакие "сушки" не летали и уж тем более не сбивались.

Голландская прокуратура интерпретирует это как то, что ополченцы сбили МН17. Хотя логичнее было бы предположить, что разговор не имеет к разбившемуся авиалайнеру никакого отношения.

Во-вторых, в глаза бросается технический момент. Запись идёт в постоянном режиме и относится к одному телефонному разговору. Следовательно, можно ожидать, что уровень звука на протяжении всего разговора будет одинаковый. Однако при визуализации видеодорожки видно, что уровень сигналов различается. Для человеческого уха это почти незаметно, но для беспристрастной компьютерной программы - вполне очевидно.

"Это говорит о том, что на записи представлен не один телефонный разговор, а как минимум два телефонных разговора с разным качеством (громкости) звука", - поясняет Антипов.

И последним гвоздём в крышку гроба "аудиодоказательств" является само слово "Бук", звучащее во всём разговоре лишь единожды, в сочетании со словом "прикрытия". И если к "прикрытию" никаких претензий нет, оно звучит ясно и чётко, но то на слове "Бук" начинается "цирк", иронизирует независимый эксперт.

"Мало того, что амплитуда при произношении начальной буквы "б" начинается без резкого всплеска амплитуды сигнала. А записано так, как будто "б" какая-нибудь шипящая, а не звонкая буква (отсутствует резкий всплеск амплитуды сигнала), так ещё и всё слово "бука" записано в два приёма, да ещё со значительной паузой и непонятным всплеском между слогами", - объясняет специалист.

Таким образом, уверенно можно сделать вывод о том, что представленная в суде аудиозапись больше тянет на элегантную фальсификацию, чем на серьёзное доказательство, подводит итог Антипов.