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Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
29 июня 2020, 05:00 • 235 • Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты "Бук". Их оценил независимый эксперт Юрий Антипов. Он отмечает, что по всем признакам представленная в суде аудиозапись переговоров является фальсификацией СБУ. "Элегантно? Нет, просто топорно!" - комментирует специалист качество фальшивки.
Голландские следователи представили в окружном суде Гааги новое "доказательство" запуска из ЗРК "Бук", который, по их словам, и является причиной крушения малайзийского "Боинга" MH17, передаёт NRC. "Весомые" доказательства прокомментировал независимый эксперт Юрий Антипов.
Речь о записи телефонной беседы, на которой слышны голоса, как утверждается, подозреваемых Сергея Дубинского и Олега Пулатова. По словам прокуратуры Нидерландов, это является "весомым" доказательством вины граждан России в уничтожении малайзийского авиалайнера.
Антипов указывает, что данные аудиозаписи являются очередной фальсификацией Службы безопасности Украины (СБУ). Это успешно доказали ещё малайзийские эксперты, обнаружив на записи множество следов склейки аудиодорожек.
А чтобы не быть голословным, эксперт проводит поэтапный анализ аудиозаписи. Во-первых, Антипов указывает, что в записанном разговоре ничего не говорится о сбитии МН17 "Буком". На записи речь идёт о том, что ополченцы сбили "сушку". Однако в день катастрофы никакие "сушки" не летали и уж тем более не сбивались.
Голландская прокуратура интерпретирует это как то, что ополченцы сбили МН17. Хотя логичнее было бы предположить, что разговор не имеет к разбившемуся авиалайнеру никакого отношения.
Во-вторых, в глаза бросается технический момент. Запись идёт в постоянном режиме и относится к одному телефонному разговору. Следовательно, можно ожидать, что уровень звука на протяжении всего разговора будет одинаковый. Однако при визуализации видеодорожки видно, что уровень сигналов различается. Для человеческого уха это почти незаметно, но для беспристрастной компьютерной программы - вполне очевидно.
И последним гвоздём в крышку гроба "аудиодоказательств" является само слово "Бук", звучащее во всём разговоре лишь единожды, в сочетании со словом "прикрытия". И если к "прикрытию" никаких претензий нет, оно звучит ясно и чётко, но то на слове "Бук" начинается "цирк", иронизирует независимый эксперт.
Таким образом, уверенно можно сделать вывод о том, что представленная в суде аудиозапись больше тянет на элегантную фальсификацию, чем на серьёзное доказательство, подводит итог Антипов.
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