Фальшивый плацдарм: Зеленский может отвлекать внимание оппозиции "премьером от МВФ" – эксперт

По словам эксперта, Рожкова – практически подельница и мозг самой главы Нацбанка Гонтаревой. "Гонтарева очень хорошо умеет придумывать схемы. Это фактически был тандем, биполь такой. Они в паре работают. Рожкова – стратегический такой менеджер, который полностью реализовывал систему по уничтожению украинской банковской системы и по продвижению модели Натальи Гонтаревой. Юриста, кстати, американской засланки", - напомнил Соскин.

Эти творцы, собственно, и привели к тому, что гривна под руководством Порошенко была девальвирована в три раза, подчеркнул эксперт.

"Порошенко – Гонтарева – Рожкова. То есть Рожкова – это член той банды. Если он ее назначит, это чистый такой станок по зарабатыванию денег", - считает политолог.

В то же время надо учитывать, что Зеленский бросает очень много фальшивых идей, посылов и месседжей, заявил Соскин.

"Это всё отвлекающие удары. Может, это фальшивый плацдарм, чтобы туда сконцентрировать оппозицию. Она начнет шум, гам, а он в это время проведет совсем другого человека. То есть вся критика, все стрелы полетят на Рожкову, потому что ее, собственно, судить надо. Над ней стоит колоссальное криминальное облако. Наверное, Зеленский про это знает, поэтому это может просто быть отвлекающий удар, чтобы легче провести свою фигуру. Все скажут: ну, слава Богу, не Рожкова, ну, будет какой-то там Пильчуков", - считает эксперт.

В то же время чисто гипотетически есть вероятность, что Рожкова может быть назначена премьер-министром, оговорился Соскин.

"Теперь может быть все что угодно. Можно вообще обезьяну макаку будет взять из зоопарка, и там будет сидеть послушное обезьянье большинство под названием "Слуга народа". Вообще про этих людей никто не знает, кто они такие. Украинцы поднимут руку теперь за все что угодно. У них же вождь теперь Зеленский. Поэтому теоретически можно и Рожкову, и вообще можно любого бомжа найти где-то там возле магазина. Если Зеленский скажет, что это величайший король Лир, давайте, из него будет прекрасный премьер-министр, то эти болваны проголосуют. И такое может быть. Теперь может всё что угодно быть в этой стране", - заключил Соскин.