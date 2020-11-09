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Фальшивые голоса за Байдена зафиксировали в десятке штатов - Джулиани
09 ноября 2020, 11:40 • 133 • Политика
Адвокат действующего президента США Руди Джулиани заявил, что фальшивые голоса за Джо Байдена зафиксированы в десятке штатов.
По словам адвоката Трампа Руди Джулиани, выборы могли "украсть" в десятке штатов - зафиксированы фальшивые голоса за Джо Байдена.
"Есть серьёзные данные о том, что эти выборы были украдены по крайней мере в 3-4 штатах, а возможно, в 10. Другими словами, они были основаны на фальшивых голосах", - заявил Джулиани в эфире Fox News в воскресенье.
Он не привёл доказательств, однако ранее сам Трамп заявлял, что его штаб располагает письменными подтверждениями мошенничества на выборах президента США.
Кроме того, представители Трампа подали иски в несколько штатов с требованием приостановить подсчёт голосов, однако четыре штата отказались их рассматривать.
Джо Байден объявил себя избранным президентом США в воскресенье. Его поддержали ряд демократических СМИ, на что Трамп отметил, что не намерен сдаваться.
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