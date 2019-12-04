Фальшивые документы не помогли замглаваря ИГ скрыться от силовиков Ирака – СМИ

Террориста зовут Абу Халдун, он скрывался на съёмной квартире в Киркуке, уточняет издания. У него были найдены фальшивые документы на имя Шаалана Обейда.

По данным службы безопасности Ирака, террорист был заместителем аль-Багдади и так называемым "военным эмиром" иракской провинции Салах-эд-Дин.

В конце ноября президент США Дональд Трамп рассказал о ликвидации в Сирии лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По словам главы Белого дома, главарь группировки подорвал себя вместе со своими тремя детьми, напоминает телеканал "360".