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Фальшивые документы не помогли замглаваря ИГ скрыться от силовиков Ирака – СМИ

04 декабря 2019, 19:39  •  80 • В мире
Человек, возможно, являющийся заместителем убитого главаря террористический группировки "Исламское государство" (ИГ, организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Абу Бакра аль-Багдади, задержан силовиками Ирака. Об этом сообщили издания Alsumaria и Alarabiya, по информации службы безопасности государства.
Террориста зовут Абу Халдун, он скрывался на съёмной квартире в Киркуке, уточняет издания. У него были найдены фальшивые документы на имя Шаалана Обейда.
По данным службы безопасности Ирака, террорист был заместителем аль-Багдади и так называемым "военным эмиром" иракской провинции Салах-эд-Дин.
В конце ноября президент США Дональд Трамп рассказал о ликвидации в Сирии лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По словам главы Белого дома, главарь группировки подорвал себя вместе со своими тремя детьми, напоминает телеканал "360".

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