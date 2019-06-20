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Фальшивая цитата Захаровой о Чечне разошлась по Facebook: Соцсеть не спешит удалять фейк-ньюз
20 июня 2019, 17:39 • 116 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела пример "оперативной борьбы" Facebook с фейками. По соцсети расходится фальшивая цитата дипломата о Чечне, а модераторы из Польши не спешат её удалять.
Соцсеть Facebook попалась на распространении фейка об официальном представителе МИД России Марии Захаровой. Речь идет о вбросе фото с фальшивой цитатой дипломата о Чечне. Подробности рассказала сама Захарова на своей странице в соцсети.
В Facebook было запущено фото представительницы МИД с приписываемыми ей словами: "Чечня - прекрасный пример демократии, к которому должны стремиться остальные регионы РФ". Захарова отметила, что никогда такого не говорила, однако при попытке связаться с администрацией соцсети, чтобы удалить фейк, Facebook начинает подозрительно зависать.
Она добавила, что не удивлена неспешностью, с которой соцсеть реагирует на подобные вбросы, так как все русскоязычные модераторы компании находятся в "дружественной" Польше.
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