Фальшивая цитата Захаровой о Чечне разошлась по Facebook: Соцсеть не спешит удалять фейк-ньюз

Соцсеть Facebook попалась на распространении фейка об официальном представителе МИД России Марии Захаровой. Речь идет о вбросе фото с фальшивой цитатой дипломата о Чечне. Подробности рассказала сама Захарова на своей странице в соцсети.

В Facebook было запущено фото представительницы МИД с приписываемыми ей словами: "Чечня - прекрасный пример демократии, к которому должны стремиться остальные регионы РФ". Захарова отметила, что никогда такого не говорила, однако при попытке связаться с администрацией соцсети, чтобы удалить фейк, Facebook начинает подозрительно зависать.

"Это классический фейк, фальшивая новость, дезинформация. Активно продвигается по соцсетям с такими же фейковыми комментариями", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что не удивлена неспешностью, с которой соцсеть реагирует на подобные вбросы, так как все русскоязычные модераторы компании находятся в "дружественной" Польше.