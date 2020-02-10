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Фальков заявил об отсутствии плана «крестового похода» на вузы

10 февраля 2020, 16:09  •  48 • Политика
Министерство науки и высшего образования не собирается объявлять «крестовый поход» на вузы, плана по их закрытию нет. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.
По его словам, процесс оптимизации вузов должен быть завершен. Никаких рисков для успешно развивающихся вузов, укомплектованных материально-технической базой и кадрами, нет.
Как добавил Фальков, в основе того, что было сказано о закрытии вузов-пустышек, лежит тезис о качественном образовании. «Если бы я назвал конкретное количество, сказали бы, что есть план по закрытию вузов», — цитирует его 10 февраля «РИА Новости».
6 февраля президент России Владимир Путин призвал продолжить работу по ликвидации вузов-«пустышек». Глава государства призвал делать это «как можно быстрее», но в то же время «качественно и предельно ответственно». Также он признал наличие проблемы концентрации учебных заведений в Москве и Санкт-Петербурге. При этом вместо «расселения» вузов по стране он предложил создать сеть образовательных учреждений в регионах.
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий прокомментировал слова российского лидера о ликвидации вузов, отметив, что призыв президента России не является командой к действию.

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