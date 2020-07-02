Falcon 9 с навигационным спутником совершила сорванную пандемией миссию

В США запустили ракету Falcon 9 с навигационным спутником GPS III-3. Запуск осуществлён с космодрома на мысе Канаверал в 16:11 по местному времени (23:11 мск).

Изначально миссия планировалась на апрель, однако из-за пандемии компании SpaceX пришлось скорректировать график.

Ракета-носитель доставит на орбиту навигационный спутник для Космических сил США. По числу запусков спутник станет третьим по счёту.

Первый такой аппарат был выведен SpaceX на орбиту в декабре 2018 года, напоминает ТАСС.

Как заявляли в компании, аппарат для нужд ВВС США предназначен для "передачи информации о расположении, навигации и времени".

Сообщалось, что он в три раза точнее и при обеспечении "в восемь раз более высокой помехоустойчивости" по сравнению с прошлыми моделями.