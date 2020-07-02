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Falcon 9 с навигационным спутником совершила сорванную пандемией миссию

02 июля 2020, 09:00  •  80 • В мире
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником GPS третьего поколения. Ранее запланированный на апрель пуск был сорван из-за пандемии коронавируса.
В США запустили ракету Falcon 9 с навигационным спутником GPS III-3. Запуск осуществлён с космодрома на мысе Канаверал в 16:11 по местному времени (23:11 мск).
Изначально миссия планировалась на апрель, однако из-за пандемии компании SpaceX пришлось скорректировать график.
Ракета-носитель доставит на орбиту навигационный спутник для Космических сил США. По числу запусков спутник станет третьим по счёту.
Первый такой аппарат был выведен SpaceX на орбиту в декабре 2018 года, напоминает ТАСС.
Как заявляли в компании, аппарат для нужд ВВС США предназначен для "передачи информации о расположении, навигации и времени".
Сообщалось, что он в три раза точнее и при обеспечении "в восемь раз более высокой помехоустойчивости" по сравнению с прошлыми моделями.

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