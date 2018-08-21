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«Факты на стол, пожалуйста»: Лавров ответил на призывы Лондона ужесточить антироссийские санкции

21 августа 2018, 20:09  •  115 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров убеждён, что санкции в отношении Москвы — это приём, который Запад использует как метод недобросовестной конкуренции. Также дипломат указал на «высокое самомнение» Лондона: Великобритания, которая сейчас ведёт переговоры о выходе из состава ЕС, пытается воздействовать на страны Евросоюза и убеждает их поддержать антироссийский курс. Более того, Соединённое Королевство предпринимает попытки повлиять на Вашингтон.
 
Reuters © Sergei Karpukhin
 

В Сочи прошла встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с министром иностранных дел и первым заместителем председателя правительства Сербии Ивицей Дачичем. По итогам переговоров дипломаты провели пресс-конференцию.

Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который назвал условия для отмены антироссийских санкций. Глава МИД подчеркнул, что рестрикции вводятся против Москвы в качестве мер недобросовестной конкуренции, а вовсе не из-за ситуации на Украине или в Сирии. 

«Всем понятно, что санкции в отношении России введены не из-за Сирии, не из-за Украины, не из-за Крыма, не из-за чего бы то ни было, кроме как из-за желания использовать методы недобросовестной конкуренции, продвигать абсолютно бесперспективную политику сдерживания Российской Федерации», — заявил министр. 

Лавров указал, что «проблемы с сирийским урегулированием, с украинским урегулированием упираются совсем не в позицию РФ, а в нежелание определенных кругов — и в Сирии, и вокруг неё — выполнять резолюцию (Совбеза ООН. — RT) 2254, а в отношении Украины — в неспособность украинского руководства выполнить свои обязательства по минским договорённостям». 

Глава внешнеполитического ведомства убеждён, что российско-американские отношения сделали «разменной картой» во внутриполитической борьбе в США. 

«Высокое самомнение» 

Также Лавров отреагировал на призывы Великобритании ужесточить санкции против Москвы. Он отметил, что Лондон пытается воздействовать на позицию США и ЕС.

«У наших британских коллег достаточно высокое самомнение. Страна, которая покидает ЕС в рамках так называемого брексита стремится диктовать внешнюю политику самому Евросоюзу, а теперь ещё, как выясняется, Лондон хочет диктовать внешнюю политику в отношении России и Вашингтону», — отметил глава российского МИД, указав на намерение Джереми Ханта посетить с визитом США.

При этом, по словам Лаврова, Лондон до сих пор не представил доказательств причастности России к отравлению Скрипалей.

«Когда господина министра Великобритании спросили, есть ли какой-то прогресс в установлении подозреваемых, он не знал, что ответить своим собственным журналистам», — рассказал Сергей Лавров.

Он также подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к сотрудничеству с Соединённым Королевством. «Ни в вопросе, касающемся расследования инцидента в Солсбери, ни в любом другом вопросе, который британская сторона старается интерпретировать в антироссийском ключе, никакого highly likely больше быть не может. Факты положите, пожалуйста, на стол», — заявил Лавров. 

«Не могу себе представить» 

Также министр иностранных дел России отверг сообщения о том, что Москва намерена использовать движение «Талибан»* для борьбы с ИГ**. 

«Я не могу себе представить, как даже гипотетически Россия может использовать «Талибан» для борьбы с ИГИЛ. С ИГИЛ мы боремся всеми имеющимися у нас средствами, поддерживаем САР в этой борьбе, оказываем содействие в оснащении армии Ирака в тех же целях. Конечно, хотим, чтобы афганский народ избавился от игиловцев», — отметил Лавров. 

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При этом МИД приветствует мирный диалог между официальным Кабулом и талибами. 

«Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами: это часть афганского общества», — констатировал Лавров.

По оценке дипломата, поддерживая эти контакты, российские власти стремятся побудить талибов отказаться от вооружённого конфликта и провести национальный диалог с правительством.

Подготовка визита Путина в Сербию 

Лавров сообщил, что Москва и Белград активно прорабатывают визит президента РФ Владимира Путина в Сербию. Также он отметил развитие двустороннего сотрудничества. 

«Экономически наше взаимодействие весьма быстро расширяется. В прошлом году товарооборот достиг $2 млрд», — сказал Лавров. 

В свою очередь, глава МИД Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что Белград поддерживает политику Москвы и не намерен вводить против РФ ограничительные меры. 

«Без этой поддержки (со стороны РФ. — RT) мы не имели бы возможности защитить наши национальные интересы и территориальную целостность, — сказал он. — Со своей стороны мы будем оказывать любую такую же поддержку России. Как вы знаете, мы не присоединились и не присоединимся к односторонним санкциям, которые были введены против РФ». 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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