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«Фактов нет»: В США признались в тщетности поисков сговора Трампа и России

18 августа 2018, 11:09  •  58 • Политика
Глава спецкомитета США Ричард Берр признал в интервью агентству Associated Press отсутствие фактических доказательств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией.
В США подходит к концу эпопея с поисками «русского следа» в американских выборах 2016 года. По крайней мере, в той ее части, что касается возможной связи предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Россией. Вскоре, судя по всему, американский лидер сможет отдохнуть от «охоты на ведьм», как он сам называет инициированное демократами расследование в отношении себя.
Глава комитета по разведке Сената США Ричард Берр в интервью информационному агентству Associated Press признался в тщетности поисков, которые его ведомство ведет вот уже 19 месяцев.
Он заявил о том, что за все эти полтора года в спецкомитете не получили ни одного факта якобы состоявшегося сговора между Трампом и Москвой.
«В том, что у нас есть, нет фактических свидетельств», - подтвердил Берр.
Напомним, еще в марте спецкомитет представил Конгрессу США итоги расследования, не обнаружив ни одного факта сговора, якобы проведенного между Россией и избирательным штабом Трампа. Москва сразу, как только расследование еще было заявлено, категорически опровергла все голословные обвинения в свой адрес.
Тем не менее свое расследование о «вмешательстве» России все еще продолжает спецпрокурор Роберт Мюллер, несмотря на то что в Вашингтоне давно прочат провал и его «миссии».
В комитете по разведке Сената США свой провал уже признали и умыли руки. По словам его председателя, проведенное его подчиненными расследование было максимально тщательным, но тщетным и «вызывающим дикое разочарование». И предрекает порцию обвинений от американских властей в свой адрес.
«Мы старались разбираться весьма тщательно», - заявил Берр, не исключив, что кому-нибудь захочется повторить все то, что уже проделали сотрудники спецкомитета.

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