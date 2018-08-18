«Фактов нет»: В США признались в тщетности поисков сговора Трампа и России

В США подходит к концу эпопея с поисками «русского следа» в американских выборах 2016 года. По крайней мере, в той ее части, что касается возможной связи предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Россией. Вскоре, судя по всему, американский лидер сможет отдохнуть от «охоты на ведьм», как он сам называет инициированное демократами расследование в отношении себя.

Глава комитета по разведке Сената США Ричард Берр в интервью информационному агентству Associated Press признался в тщетности поисков, которые его ведомство ведет вот уже 19 месяцев.

Он заявил о том, что за все эти полтора года в спецкомитете не получили ни одного факта якобы состоявшегося сговора между Трампом и Москвой.

«В том, что у нас есть, нет фактических свидетельств», - подтвердил Берр.

Напомним, еще в марте спецкомитет представил Конгрессу США итоги расследования, не обнаружив ни одного факта сговора, якобы проведенного между Россией и избирательным штабом Трампа. Москва сразу, как только расследование еще было заявлено, категорически опровергла все голословные обвинения в свой адрес.

Тем не менее свое расследование о «вмешательстве» России все еще продолжает спецпрокурор Роберт Мюллер, несмотря на то что в Вашингтоне давно прочат провал и его «миссии».

В комитете по разведке Сената США свой провал уже признали и умыли руки. По словам его председателя, проведенное его подчиненными расследование было максимально тщательным, но тщетным и «вызывающим дикое разочарование». И предрекает порцию обвинений от американских властей в свой адрес.

«Мы старались разбираться весьма тщательно», - заявил Берр, не исключив, что кому-нибудь захочется повторить все то, что уже проделали сотрудники спецкомитета.