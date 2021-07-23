Фактов нет, но "хотелось бы": США готовятся обвинить Россию в "необъяснимом"

США готовят новое обвинение в адрес России, на этот раз в "необъяснимых эпизодах". Суть нового "расследования" Штатов против нашей страны - фактов нет, но хотелось бы.

В частности, директор ЦРУ Уильям Бёрнс выступил с заявлением, в котором допустил причастность России к "гаванскому синдрому". По его словам, в США зафиксирована серия необъяснимых эпизодов ухудшения самочувствия американских дипломатов. Фактов, по его же словам, говорящих о причастности России к этому, нет и соответствующих обвинительных выводов сделать сейчас тоже нельзя, но этим вопросом занимается "сильная команда" в ЦРУ.

Бёрнс добавил, что с 2016 года среди правительства США и по всему миру была зарегистрирована пара сотен случаев проявления "гаванского синдрома". Согласно предположению учёных, дело может быть в воздействии направленной энергии. Таким образом, глава ЦРУ предположил, что круг подозреваемых, способных использовать такую технологию, значительно сужается.