«Фактор усталости от Украины»: чем вызвано решение ЕС не вводить санкции против РФ после инцидента в Керченском проливе

Евросоюз на полгода продлил секторальные санкции против России, но решил не вводить новые, связанные с инцидентом в Керченском проливе. На использовании дополнительных антироссийских мер ранее настаивал украинский президент Пётр Порошенко. Эксперты отмечают, что компромиссное решение ЕС может говорить о стремлении избежать конфликта с Вашингтоном и при этом не усугублять отношения с Москвой. Политологи подчёркивают: отсутствие новых санкций показывает, что европейские политики не считают российскую сторону ответственной за произошедший конфликт. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что, призывая Украину предпринять шаги по деэскалации напряжённости ситуации, ЕС фактически признаёт вину Киева за инцидент в Керченском проливе.

Саммит лидеров стран Евросоюза продлил на полгода действующие санкции против некоторых секторов российской экономики. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

«Сегодня вечером канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон также представили информацию о ходе выполнения Минских соглашений, и мы решили возобновить экономические санкции против России, поскольку никакого прогресса достигнуто не было», — сказал он.

На саммите также обсуждался инцидент в Керченском проливе. Евросоюз осудил «применение военной силы Россией» и призвал освободить всех украинских моряков. Подчёркивается, что Брюссель намерен следить за событиями в Азовском море и оказывать «помощь пострадавшим регионам».

При этом, несмотря на призывы украинской стороны и некоторых других государств Восточной Европы, санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе введены не были.

РИА Новости, ссылаясь на источник в структурах Евросоюза, отмечает, что европейские лидеры выступают за общее снижение эскалации напряжённости в Азовском море и не намерены расширять существующие ограничения.

«Мнение таково: нужно добиться снижения эскалации напряжённости и найти решение вопроса слишком длительного досмотра судов, в том числе европейских», — сказал собеседник агентства.

Отметим, что 28 ноября немецкий телеканал N-TV, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС, сообщил, что Германия и Франция выступили против расширения антироссийских санкций. Вместо ограничительных мер европейские государства решили «продолжать делать ставку на дипломатические усилия».

Напомним также, что президент Украины Пётр Порошенко передал западным партнёрам проект санкций против России ещё 5 декабря. В частности, он предлагал запретить российским судам посещение портов ЕС и США.

Страны Евросоюза уже не склонны к конфликту с Россией, однако вынуждены следовать санкционной политике Соединённых Штатов, убеждён первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Страны Евросоюза боятся не столько Россию, сколько не следовать американским советам. Поэтому они и вводят экономические санкции, хотя для России они особого значения не имеют», — отметил он в беседе с RT.

«Евросоюз предпочитает дрейфовать»

Решение не вводить новые ограничения, а лишь продлить существующие может говорить о стремлении Брюсселя избежать конфликта с Вашингтоном и при этом не усугублять отношения с Москвой, считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Евросоюз предпочитает в нынешних условиях дрейфовать по инерции, продлевая санкции каждые полгода. Это говорит о том, что ЕС не хочет вступать в конфликт с США, каким-то образом меняя санкции в ту или другую сторону, и его всё устраивает в таком режиме», — сказал он в разговоре с RT.

Евросоюз стремится сотрудничать с Россией, несмотря на ограничения, отметил политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«У ЕС уже давно есть фактор усталости от Украины... Европейцы продолжают торговлю с нашей страной, хоть и посредством третьих стран либо третьих компаний. Но им всё же выгоднее выстраивать взаимоотношения с РФ напрямую, несмотря на то что есть факты воинственной риторики (со стороны европейцев. — RT)», — сказал в беседе с RT эксперт.

При этом, по мнению Бредихина, заявления о вине России в инциденте в Керченском проливе, скорее, продиктованы давлением со стороны США, нежели реальной позицией ЕС, о чём говорит отсутствие новых санкций против Москвы.

«В Европе же видят, что операция прорыва проводилась украинской стороной. И в данной ситуации Россия должна была отреагировать так, как должна была отреагировать. Но есть позиция, что Украину нужно защищать. Либо есть команда из Вашингтона, что нужно защищать Украину любыми возможными способами», — добавил он.

© Francois Mori/Pool via REUTERS

«Подтверждение вины Киева»

Напомним, 25 ноября украинский буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь» попытались незаконно пересечь Керченский пролив, игнорируя запросы погранслужбы ФСБ РФ и существующие правила прохода.

Корабли были задержаны, а 24 украинских моряка арестованы до конца января. Три члена экипажа пострадали, так как при задержании российские пограничники были вынуждены применить оружие. Позже из найденных сотрудниками ФСБ документов на борту катера «Никополь» стало известно о приказе украинским экипажам пройти через Керченский пролив «в скрытном порядке», игнорируя существующие правила.

На Украине произошедшее назвали актом агрессии со стороны России. В десяти регионах страны было введено военное положение, мужчинам с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет был запрещён въезд, а пограничники получили право в случае угрозы открывать огонь на поражение без предупреждения.

В России отметили, что украинские моряки действовали по приказу Киева, который сознательно устроил провокацию.

«Это, безусловно, провокация, которая организована действующей властью (думаю, что и действующим президентом) в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал президент России Владимир Путин.

Страны Запада выступили с осуждением «агрессии» России, однако призвали обе стороны снизить уровень напряжённости в Азовском море. С таким призывом обратился к Москве и Киеву госсекретарь США Майк Помпео.

«США осуждают эту агрессивную российскую акцию… Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства. Мы призываем президентов Порошенко и Путина принять непосредственное участие в разрешении этой ситуации», — говорится в его заявлении.

С аналогичным призывом к России и Украине 13 декабря обращался и глава МИД Германии Хайко Маас. Он отмечал, что введение санкций против Москвы усложнит переговоры по деэскалации напряжённости в акватории Азовского моря.

«Я считаю, что мы все должны внести вклад в деэскалацию. Германия это делает. Вместе с нашими французскими партнёрами мы ведём переговоры с Россией и Украиной», — сказал он.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что такая позиция европейских государств говорит о фактическом признании вины Украины за инцидент в Керченском проливе.