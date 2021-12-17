Фактор стабильности: как развивается сотрудничество России и Китая по линии ОДКБ

Налаживание диалога и сотрудничества с Китаем стоит на повестке дня в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. По его словам, в ОДКБ приветствуют намерение Пекина продолжать сотрудничество с Россией и другими странами объединения для сохранения безопасности и стабильности в регионе. Эксперты отмечают, что деятельность ОДКБ стала особенно актуальной на фоне поспешного вывода войск США из Афганистана и последовавшей за этим дестабилизации в этой стране и на её границах. Поэтому, как считают политологи, укрепление партнёрства Москвы и Пекина по линии ОДКБ может дать весомый положительный эффект для региона в целом.

На повестке дня Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стоит вопрос о налаживании диалога и сотрудничества с Китаем для сохранения безопасности и стабильности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«Считаем, что взаимодействие необходимо выстраивать на основе общепризнанных принципов международного права, в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций, а также Устава ОДКБ», — приводит его слова ТАСС.

По словам Зайнетдинова, секретариат ОДКБ приветствует заявление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором он подтвердил намерение Пекина продолжать гибкое и многогранное сотрудничество с Россией и другими странами организации.

Напомним, об этом глава КНР сообщил в ходе переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли в режиме видеосвязи 15 декабря. В свою очередь, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что лидеры обсудили «буквально все насущные и важные проблемы».

Российский лидер во время беседы с Си Цзиньпином назвал отношения Москвы и Пекина образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Путин также отметил, что координация усилий России и Китая вносит весомый вклад в поддержание стабильности в мире.

«Тесная координация Россией и Китаем своих действий на мировой арене, ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях», — сказал президент.

Он подчеркнул, что между двумя государствами сформирована новая модель сотрудничества, которая базируется в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга.

Со своей стороны, Си Цзиньпин заявил, что с нетерпением ждёт очной встречи с российским лидером, когда тот прибудет в Пекин для участия в церемонии открытия Олимпиады.

Коллективная безопасность

Напомним, ОДКБ появилась в 2002 году, а в её основу был положен Договор о коллективной безопасности от 1992 года, подписанный несколькими бывшими республиками СССР. Сейчас в состав организации входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Ранее участником соглашения также был Узбекистан, но его членство было приостановлено в 2012-м.

Среди целей организации — отражение угроз безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитета её членов, а также ответ на вызовы международной безопасности. При этом ОДКБ не вмешивается в политические процессы входящих в неё стран.

Нападение на одного из членов ОДКБ рассматривается как агрессия против остальных участников организации, а военно-политические отношения между странами-членами имеют приоритетный характер.

При этом организация неоднократно заявляла, что открыта для сотрудничества с другими странами. Так, в 2015 году об этом говорил занимавший тогда пост генсека ОДКБ Николай Бордюжа.

«ОДКБ готова рассмотреть заявку любой страны, будет ли это Пакистан, Иран, Китай, Азербайджан, Грузия... Однако определяющим для нас будет осознанность такого решения и готовность государства практически действовать в сфере безопасности на коллективной основе. Это должен быть не просто политический шаг, после которого ничего не происходит, а выверенное продуманное решение», — отметил он.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров в мае 2020 года сообщил, что в ОДКБ есть консенсус по вопросу предоставления статуса наблюдателя в ней Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству независимых государств. По словам министра, интерес к сотрудничеству с ОДКБ проявляют и отдельные государства.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Глава российской дипломатии также выразил мнение, что соседние с регионом ОДКБ государства будут заинтересованы в работе организации.

«Тем более, что такие темы как борьба с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью наверняка будут представлять интерес для стран Центральной Азии, которые не являются членами ОДКБ», — сказал он.

Новые вызовы

С точки зрения экспертов, деятельность ОДКБ приобрела особую актуальность на фоне недавних событий в Афганистане, после того как минувшим летом США и их союзники после 20-летнего присутствия начали поспешно вывели свой военный контингент из этой страны.

В результате движение «Талибан»* развернуло наступление на позиции правительственных сил. Афганские силовики отступали в том числе в соседний Таджикистан. Ситуация привела к росту напряжённости на границе.

Постпред Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета объединения 7 июля официально обратился к организации с просьбой помочь укрепить границу с Афганистаном. С того момента база ВС РФ в стране была усилена новой техникой, а российские военные провели ряд оперативных учений с военными Таджикистана и Узбекистана.

Так, в октябре в Таджикистане на полигоне Харбмайдон прошли учения «Боевое братство — 2021», которые включали в себя операции «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие».

Затем в ноябре под Казанью прошли учения Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2021».

Аналитики напоминают, что за годы своего существования ОДКБ выработала и определённую общую внешнеполитическую линию. Так, военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с RT напомнил, что организация уже располагает каналом диалога и взаимодействия с Китаем.

«Имеется меморандум о взаимопонимании с Шанхайской организацией сотрудничества, где Китай играет одну из ведущих ролей. В таком качестве у ОДКБ уже было взаимодействие с Пекином», — отметил эксперт.

Он полагает, что дальнейшая коммуникация между ОДКБ и КНР будет выстраиваться с учётом ситуации в Центральной Азии и Афганистане.

«Заявления Китая о готовности сотрудничать с ОДКБ связаны с положением дел в Центральной Азии и Афганистане. Фактически эта работа уже велась, просто она шла больше по линии ШОС и касалась повышения возможностей центральноазиатских государств по обороне от различных террористических угроз, в том числе и исходящих из Афганистана», — пояснил Кашин.

Он считает, что более активное вовлечение Китая в деятельность ОДКБ может поспособствовать стабилизации региона.

Схожую оценку в беседе с RT представил и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Тесное взаимодействие Китая со странами ОДКБ и постоянные контакты на уровне военно-политических ведомств и институтов России и Китая говорят о том, что Пекин крайне заинтересован в том, чтобы пространство Евразии было максимально стабильным, предсказуемым и безопасным. Россия, учитывая её потенциал и опыт противодействия экстремистским, террористическим и прочим угрозам, является лучшим партнёром для Китая», — подчеркнул политолог.

С его точки зрения, сотрудничество с Китаем в условиях непростых отношений с Западом приобретает особую актуальность в сфере внешнеполитических интересов России.

«Китай ни разу не дал усомниться в своей заинтересованности в стабильных, предсказуемых, добрососедских отношениях. Главы государств не раз отмечали, что отношения Российской Федерации и КНР — образец сотрудничества стран, у которых есть и свои национальные интересы», — заключил Данюк.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.