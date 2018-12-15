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«Фактор силы»: к чему может привести решение парламента Косова о создании в республике армии
15 декабря 2018, 02:09 • 57 • В мире
МИД РФ осуждает решение парламента самопровозглашённой республики Косово о создании армии и считает этот шаг провокационным. Такое заявление распространило российское внешнеполитическое ведомство, отметив, что инициатива нарушает резолюцию Совбеза ООН и может привести к новому конфликту на Балканах. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал действия Приштины несвоевременными, но не стал критиковать их в более резкой форме. В связи со сложившейся ситуацией Белград обратился в Организацию Объединённых Наций с просьбой провести экстренное заседание Совета Безопасности. По мнению опрошенных RT экспертов, формируя собственные вооружённые силы, Косово пытается получить инструмент давления на Сербию.
Reuters © Laura Hasani
Министерство иностранных дел России считает, что решение парламента Косова о создании полноценной армии является провокационным шагом, который нарушает резолюцию Совбеза ООН 1244.
Российское внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что такие действия Приштины направлены на серьёзное обострение обстановки на Балканах и могут привести к рецидиву вооружённого конфликта в регионе. Об этом говорится в официальном заявлении, размещённом на сайте МИД России.
В заявлении также отмечается, что США и ряд стран НАТО оказывают активную поддержку косовоалбанским военным и наращивают поставки в регион оружия и военной техники.
«Констатируем, что косовский «премьер» Рамуш Харадинай, с подачи США взявший курс на обострение кризиса, систематически разбрасывающийся угрозами возобновления насилия и войны на Балканах, является олицетворением несостоятельности активно навязываемой западной пропагандой концепции создания косовской «государственности». Со всей очевидностью Косово всё больше становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе. Посредническая роль Евросоюза в диалоге между Белградом и Приштиной провалилась», — говорится в заявлении МИД.
Члены ЕС и Брюссель игнорируют конструктивную и ответственную линию Белграда, нацеленную на поиск компромисса и снижение напряжённости, констатируют российские дипломаты.
НАТО и Европа
В пятницу, 14 декабря, парламент самопровозглашённой Республики Косово проголосовал за три законопроекта, которые устанавливают создание полноценной армии. Она будет состоять из пяти тысяч военнослужащих с тремя тысячами резервистов. Принятые законы предусматривают расходы на косовскую армию в размере 98 млн евро в год.
Рахман Рама, нынешний командующий Силами безопасности Косово, которые будут преобразованы в армию, заявил, что радиус действий новых вооружённых сил распространяется на всю территорию края, включая север (подразумевая населённую сербами Метохию).
Лидер Косова Хашим Тачи назвал создание вооружённых сил лучшим подарком к новогодним праздникам.
В свою очередь, премьер Косово Рамуш Харадинай заявил, что создание полноценной армии является важным шагом на пути вступления непризнанной республики в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг назвал решение о создании косовских вооружённых сил несвоевременным, параллельно призвав Приштину и Белград воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации напряжённости в регионе.
Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что Берлин признаёт право Косова на собственную армию, однако подчёркивает, что не следует предпринимать поспешных решений.
«Это должен быть инклюзивный процесс, с привлечением сербского меньшинства и тесными консультациями с НАТО и со всеми членами альянса», — приводит слова Бройля агентство Associated Press.
Сожаление в связи с созданием армии Косова выразили испанский МИД и Австрия. Против формирования регулярной армии ранее выступал и премьер Словакии Петер Пеллегрини.
Реакция Белграда
В день голосования косовского парламента президент Сербии Александр Вучич отправился в расположение сербских военных на границе с Косовом, а премьер страны Ана Брнабич в своём обращении к сербским гражданам заявила, что действия Приштины угрожают безопасности во всём регионе.
«Объявление Приштины о создании своей армии — это крупнейшая угроза миру на Балканах», — заявила Брнабич в интервью римской газете La Repubblica.
Глава президентской администрации Сербии Никола Селакович подчеркнул, что создание армии Косова противоречит не только резолюции ООН, но самой конституции республики и свидетельствует о «смерти» институтов международного права.
Позднее власти Сербии заявили о необходимости провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Подчеркнув, что действия Приштины являются «прямой угрозой миру и стабильности региона», Белград сообщил, что не исключает варианта объявления Косова «оккупированной территорией», что, в свою очередь, даст Белграду право задействовать свои ВС.
Одни слова
Этот шаг, конечно, волнует окружающие страны, особенно учитывая, что армия будет сформирована из бойцов, которые прошли боевое крещение в 1997—1999 годах на полях сражений с сербской регулярной армией, пояснила в разговоре с RT доктор исторических наук Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
«Это будет серьёзная сила, направленная на интеграцию всех косовоалбанских территорий с большинством сербского населения, полную зачистку севера Косова от сербов и интеграцию этого района в политическую структуру Косова. Кроме того, эта сила будет помогать албанцам в Македонии отделиться от этого государства и точно так же помогать албанцам на юге Сербии и Черногории», — отметила Гуськова.
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Независимое Косово является проектом Соединённых Штатов Америки, напомнила эксперт, и на сегодня Хашим Тачи говорит о полной поддержке Вашингтоном планов по созданию косовской армии.
«Все остальные комментарии не столь однозначны. Европейские политики делают осуждающие заявления, но ни один не говорит, что эту армию нужно распустить и предотвратить её создание. Албанцы в Косове заявляют, что, как только будет создана армия, все государственные структуры начнут функционировать и первой задачей этой новой государственной системы будет признание независимости и вступление в НАТО», — подчеркнула Гуськова.
Высказывания Столтенберга и других политиков об опасениях ничего не значат, так как генсек альянса не призывает распустить армию, а лишь констатирует очевидное — её создание действительно повысит напряжённость в регионе, добавила собеседница RT.
Оказание давления
Косовские власти будут оправдывать этот шаг как этап завершения процесса суверенизации — выполнения обычной процедуры государственного строительства, поясняет заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.
«Но это попытки ввести международных наблюдателей в заблуждение, поскольку мы знаем, как рождалось Косово, как националисты из УЧК боролись не только с Сербией, но и с сербами как этнической группой, как Косово добивалось поддержки в информационном поле Европы. Теперь, когда прошли годы, они намерены легитимизировать свой фактор силы, с помощью которого хотят давить на Сербию», — рассказал Воронов RT.
Это нагнетает напряжённость и смещает ситуацию в регионе в худшую сторону, добавил эксперт.
«Сербы не могут оставить этот шаг без внимания, и это, естественно, приведёт к росту напряжённости в регионе, которой и так там хватает. Поэтому ничего хорошего для общеевропейской безопасности, не говоря уже о региональной, это не сулит», — пояснил он.
Всё это делается для того, чтобы не допустить усиления Сербии и её сближения с Россией, а также расширения российского влияния на Балканах в целом, отметил Константин Воронов.
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