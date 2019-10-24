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Фактор Путина: Российская дипломатия для Анкары оказалась важнее санкций Вашингтона
24 октября 2019, 16:09 • 46 • Политика
После проведения в Сочи шестичасовых переговоров, итогом которых стало подписание меморандума о совместных действиях по разведению сил в САР на фоне ухода оттуда армии США, Россия и Турция более чем когда-либо стали союзниками в Сирии. Об этом написали западные СМИ. "Ощутите разницу между реакцией Анкары на силовое давление и ее реакцией на дипломатию. Фактор Путина", - отметил сенатор Алексей Пушков.
Представители Министерства обороны Турции решили не возобновлять антитеррористическую операцию в Сирии против курдов-боевиков после того, как с США и Россией были достигнуты договоренности, пишет Nation News.
Таков наглядный итог переговоров между президентами России и Турции, проходивших в Сочи. 23 октября СМИ Запада детально обсуждали последние события в Сирии, отмечая, что Россия смогла заключить выгодный союз с Турцией - членом НАТО - о разделении сил в САР после ухода США.
Теперь российские и сирийские силы безопасности будут оттеснять любых оставшихся курдских боевиков от турецкой границы, пишет The Wall Street Journal. "Турция и Россия планируют провести совместное патрулирование в частях 300-мильной зоны вдоль границы Турции с Сирией", - заявил Эрдоган во вторник после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Пакт "может стать поворотным моментом", заявил Путин в черноморском курортном городе Сочи, пишет американское деловое издание.
Ситуацию прокомментировал в своем микроблоге в Twitter сенатор Алексей Пушков. "В понедельник, выступая в Стамбуле, Эрдоган дал понять, что не поддастся на угрозы и санкции. Во вторник, после встречи с Путиным в Сочи, заявил о прекращении военной операции. Ощутите разницу между реакцией Анкары на силовое давление и ее реакцией на дипломатию. Фактор Путина", - отметил он.
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