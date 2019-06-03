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«Фактор информационного давления со стороны США»: в России опровергли отзыв военных специалистов из Венесуэлы
03 июня 2019, 19:09 • 66 • В мире
Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский назвал недостоверной публикацию The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из Боливарианской Республики. В пресс-службе «Ростеха» также сочли публикацию не соответствующей действительности, подчеркнув, что представленное WSJ число находящихся в латиноамериканском государстве штатных сотрудников было завышено в десятки раз. По мнению экспертов, Соединённые Штаты посредством фейковых новостей пытаются разладить отношения Москвы и Каракаса и показать, что РФ якобы отказывается от поддержки Николаса Мадуро.
Reuters © Fausto Torrealba
Информация американских СМИ об отзыве из Венесуэлы российских военных специалистов недостоверна, заявил посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Владимир Заемский.
Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о якобы резком сокращении специалистов «Ростеха», занимающихся подготовкой венесуэльских солдат и участвующих в заключении контрактов на поставку оружия. Как утверждает издание, если несколько лет назад в Венесуэле насчитывалось около 1000 военных советников из РФ, то сейчас их численность сократилась до нескольких десятков.
Решение об отзыве якобы связано с экономической и политической нецелесообразностью их пребывания в Боливарианской Республике, отмечает WSJ. По мнению авторов газеты, это серьёзная потеря для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который рассчитывал на поддержку РФ и Китая в противостоянии США.
«Свёртывание присутствия «Ростеха» демонстрирует границы, за которые Россия не готова выходить в южноамериканском государстве в условиях, когда Москва сталкивается с экономическими трудностями у себя дома — отчасти под влиянием санкций США», — говорится в материале.
В пресс-службе «Ростеха» назвали завышенными в десятки раз данные WSJ о количестве штатных сотрудников корпорации в Венесуэле. Указывается, что численный состав представительства не меняется на протяжении многих лет.
«Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолётов», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце марта в Венесуэле открылся современный учебно-тренировочный вертолётный центр, который был построен по контракту АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») с акционерной компанией военной промышленности республики (CAVIM). Отмечалось, что венесуэльские лётчики смогут проходить обучение по эксплуатации и применению вертолётов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности.
При этом в Вашингтоне выражали недовольство фактом присутствия в Боливарианской Республике военных специалистов из России. В Москве же поясняли, что подобные контакты соответствуют уровню сотрудничества с законным правительством южноамериканской страны.
«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах», — говорилось в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Фактор информационного давления»
По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, в Вашингтоне хотят продемонстрировать мировому сообществу, что Россия поддаётся давлению в вопросе Венесуэлы.
«Запад в лице Соединённых Штатов пытается показать, что Россия отказывается от поддержки Мадуро, а это критически важно для легитимных властей Венесуэлы. Пожалуй, только поддержка России (может, отчасти ещё и Китая) сейчас действительно удерживает ситуацию от развития по катастрофическому сценарию», — отметил Шатров беседе с RT.
Он напомнил, что Россия взаимодействует с Венесуэлой в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве, поэтому США не вправе требовать от Москвы отзыва российских специалистов.
«Публикацию американских СМИ можно рассматривать как фактор информационного давления. Журналисты, конечно, не по своей наивной инициативе, а с подачи Госдепартамента и Пентагона выдают желаемое за действительное и таким образом пытаются подкрепить пошатнувшийся авторитет США. Ведь ещё недавно были такие времена, когда один окрик из Вашингтона заставлял всех сразу же выполнять любой приказ», — подчеркнул Шатров в беседе с RT.
Как отмечает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Соединённые Штаты вновь прибегают к отработанной стратегии по распространению фейковых новостей для того, чтобы испортить отношения между другими странами.
Он также отметил, что попытка американского ставленника Хуана Гуаидо с наскока взять Каракас не прошла, и сейчас революция выдыхается, а от оппозиционера начинают уставать. При этом Мадуро демонстрирует высокую степень политической выживаемости.
«У американцев не получилось до конца расшатать ситуацию изнутри, но они будут пытаться это сделать различными методами. В то же время Венесуэла — один из театров, где американская внешняя политика пробуксовывает», — добавил Блохин.
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