«Фактор геоэкономической борьбы»: в ЕС заявили об использовании Россией энергоресурсов для «проецирования силы»

Россия использует «свою обеспеченность энергоресурсами» и «несимметричный характер отношений» с бывшими советскими республиками для достижения своих внешнеполитических целей. Об этом говорится в докладе аналитического центра Европарламента, с текстом которого ознакомился RT. При этом европейские аналитики напоминают, что США активно выступают против «Северного потока — 2». Между тем в Москве не раз предостерегали от попыток политизировать проект газопровода.

Исследовательский центр Европарламента изучил современные тренды мировой торговли, чтобы выяснить, как геополитические факторы влияют на экономические отношения между странами. Отдельное внимание исследователи центра уделяют влиянию России. В частности, речь идёт о том, что Москва использует инфраструктуру как «средство проецирования силы».

«Контроль над объектами инфраструктуры — один из важнейших приоритетов на восточноевропейском направлении. Россия использует свою обеспеченность энергоресурсами, а также несимметричный характер отношений, сложившихся у неё с бывшими советскими республиками в области поставок, для достижения внешнеполитических целей. Вопрос о выборе трубопроводов и стран, через которые им предстоит проходить, стал фактором геоэкономической борьбы, разворачивающейся в данном регионе», — полагают аналитики Европарламента.

В то же время, как указывается в документе, Украина «разорвала многие связи» с Россией, но хочет сохранить сборы от транзита российского газа.

Более того, в европейском докладе отмечается, что Россия причастна к «взлому» американской энергосистемы. При этом авторы доклада ссылаются на публикацию The New York Times, где со ссылкой на «неназванный источник» сообщалось, что Россия якобы установила вредоносное программное обеспечение, способное деактивировать американскую систему энергоснабжения.

В этом контексте европейские аналитики напоминают, что США активно выступают против «Северного потока — 2». Отмечается, что проект является прямым конкурентом Соединённых Штатов, которые пытаются реализовать собственный газовый потенциал на европейском и азиатском рынках.

«Однако для США главным соображением, в силу которого они выступают против (проекта «Северный поток — 2». — RT), является национальная безопасность стран Европы, которым следует снизить свою зависимость от поставок газа из России. Об этом говорится в материалах Атлантического совета*», — указывают европейские аналитики.

Напомним, летом 2019 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.

В США не раз открыто выступали против «Северного потока —2». Так, 7 октября министр энергетики США Рик Перри выразил мнение, что запуск газопровода усилит влияние России и «нанесёт сокрушительный удар» по энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Reuters

© Anton Vaganov

Однако в Москве не раз подчёркивали, что Соединённым Штатам следует прекратить попытки политизировать «Северный поток — 2», который «является чисто коммерческим проектом».

Кроме того, Россия готова подписать с Украиной договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством, если Киев до конца года успеет принять соответствующие нормы, заявил в начале октября президент РФ Владимир Путин. Если же этого времени украинской стороне не хватит, то Москва может на год продлить существующий контракт, добавил российский лидер.

Против проекта российского газопровода, по сути, выступают только страны Прибалтики и Польша, заметил в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Северный поток — 2» коммерчески выгоден, и об этом говорят те страны, куда непосредственно будет поступать газ: Германия (как самая крупная экономика), Франция и Австрия (как центральные европейские государства). А кто выступает против? Прибалтика и Польша. Прибалтика — потому что она всегда против любой российской инициативы, Польша также политически ангажирована и боится за транзит, который идёт из Белоруссии в сторону Германии. Больше никаких заявлений со стороны европейских государств не звучит. Остальные либо занимают нейтральную позицию, либо выступают за «Северный поток — 2», — объяснил эксперт.

«Очередной миф о коварных происках Кремля»

Как утверждается в докладе Исследовательского центра Европарламента, помимо энергоресурсов, Москва якобы пытается использовать кибервозможности и пропаганду для «подрыва западных демократий».

«В то же время Россия направляет ресурсы, которыми она располагает в киберпространстве и в области пропаганды, на подрыв западных демократий, их социальной сплочённости и доверия к их институтам», — говорится в исследовании.

Европейские институты регулярно обвиняют Россию в дезинформационной деятельности и советуют политикам сопротивляться «российской пропаганде». Так, на днях Европарламент призвал разработать «эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации» в качестве ответа на «крайне опасный» характер российской пропаганды.

globallookpress.com

© Silas Stein/dpa

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

Как подчеркнул в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, такая позиция выгодна Евросоюзу, так как она позволяет отвлечь внимание от собственных ошибок.

«Это очередной миф (который пытаются укоренить в сознании), что внутренние кризисы и противоречия в Европе не следствие ошибок Брюсселя в сфере внутренней политики, а «коварные происки Кремля», — отметил политолог.

Всевозможные столкновения и политические акции они хотят списать на внешний фактор, подчёркивает эксперт: «Якобы Россия пытается с помощью СМИ, социальных сетей, хакеров подорвать эти самые демократические институты. Это очень удобно, потому что внутри ЕС стали очевидны глубинные противоречия и та самая солидарность, которая была ещё совсем недавно, теперь трещит по швам».

При этом Россия не единственная страна, использующая, по мнению европейских аналитиков, инфраструктуру для «проецирования силы». Они считают, что Китай тоже пытается с помощью своего экономического потенциала влиять на другие страны. В пример приводится Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который, по словам аналитиков, используется Китаем для создания институциональных инфраструктур на территории Евразии.

Не факты, а мнения

По мнению политологов, обвинения Москвы в антидемократической деятельности связаны с желанием изолировать Россию, не позволить ей участвовать в международном диалоге.

«В этих условиях тезисы о подрыве демократий и институтов, видимо, создаются с расчётом на то, что тема сотрудничества с Россией станет настолько токсичной, что ни одна страна, которая ценит демократические ценности, с Россией сотрудничать не будет», — считает Никита Данюк.

Заседание Европейского парламента в Страсбурге

AFP

© FREDERICK FLORIN

Он подчеркнул, что бездоказательные обвинения в адрес России в конце концов приводят к политическим решениям, жертвами которых зачастую становятся сами европейцы.

«В этом и смысл подобного рода обвинений, которые уже не нужно доказывать. Это специальное создание такого информационного фона, в рамках которого никаких доказательств и фактов не нужно. Такие обвинения всегда основываются не на фактах, а на мнениях. В итоге они становятся основой для нормативно-правовых актов, изменения законов, увеличения бюджетов на противодействие Москве», — заключил эксперт.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.