«Фактически проводится последние несколько месяцев»: Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Прямая линия с Владимиром Путиным в текущем году не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который указал, что в нынешнем году в связи со сложившимися обстоятельствами президент фактически «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». Он также рассказал, что элементы прямой линии будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в традиционном формате в текущем году не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в связи со сложившимися в нынешнем году условиями президент фактически «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев».

«Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.

Напомним, в конце июля Песков сообщал, что сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным пока не определены. До этого, в июне, Песков отмечал, что президент проведёт полноформатную прямую линию после голосования о внесении поправок в Конституцию.

Прошлая традиционная прямая линия с Владимиром Путиным прошла 20 июня 2019 года и стала 17-й по счёту. За 4 часа 8 минут глава государства ответил на 81 вопрос. Всего в центр обработки информации поступило 2,6 млн вопросов.

Главными темами 17-й прямой линии были уровень доходов населения, ситуация в сфере здравоохранения, проблемы малого и среднего бизнеса, мусорная реформа и «антинаркотическая» 228-я статья УК.

В частности, граждане в своих обращениях высказывали недовольство уровнем зарплат, которые иногда оказываются ниже минимального размера оплаты труда. Владимир Путин отметил недопустимость подобной ситуации. Он обратил внимание, что на динамику реальных доходов негативно влияют возросшие кредитные обязательства населения, и призвал Центробанк обратить внимание на проблему растущей задолженности физических лиц.

Путин указал, что доходы населения действительно сокращались в последние годы, но сейчас они «начали восстанавливаться».

Президент отметил, что государство намерено улучшить социальное обеспечение семей, а также назвал ключевым условием для повышения уровня жизни россиян реализацию национальных проектов.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что здоровье и жизнь людей являются «безусловным приоритетом».

kremlin.ru

Отвечая на вопросы россиян о так называемой мусорной реформе, а также о перебоях в вывозе отходов, расширении свалок и полигонов, Владимир Путин рассказал, что видит выход из сложившейся ситуации в реализации принятой ранее программы, которая предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора.

В ходе передачи президент также затронул такие темы, как статус беженцев с юго-востока Украины, политику Соединённых Штатов и усилия России для защиты от кибератак. Он указал, что в Москве неоднократно предлагали США начать диалог для выработки каких-либо правил в киберпространстве, «но пока никакого вразумительного ответа не получили».

Впервые такой прямой эфир с российским лидером состоялся в 2001 году, после чего проходил ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. В 2008—2011 годах, когда Владимир Путин являлся премьер-министром России, программа носила название «Разговор с Владимиром Путиным». Программа 2013 года стала самой продолжительной — президент отвечал на вопросы граждан 4 часа 47 минут.

До 2009 года диалог с гражданами протекал в формате видеоконференции. Последние несколько лет глава государства отвечает на вопросы в присутствии аудитории, которая состоит из представителей бизнеса, науки и популярных артистов.

Кроме того, с 2018 года на связи с президентом и народом находятся члены правительства и главы регионов.

Ещё одним крупным ежегодным мероприятием, которое Путин проводит с 2001 года, является ежегодная большая пресс-конференция. Мероприятие не проводилось с мая 2008 по май 2012 года, когда Путин занимал должность премьер-министра, но после возвращения на президентский пост Владимир Путин возобновил практику проведения таких встреч с прессой. Предыдущая большая пресс-конференция президента России состоялась 19 декабря 2019 года.

Напомним, с конца марта 2020 года в связи с эпидемией коронавирусной инфекции большинство мероприятий Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции в резиденции Ново-Огарево и в Кремле. За это время он неоднократно выступал с обращениями к россиянам, в ходе которых рассказывал о мерах по борьбе с COVID-19 и решениях в поддержку граждан и бизнеса в период пандемии.