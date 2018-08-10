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«Фактически признал Косово»: почему президент Сербии поддержал «разграничение» с албанцами сепаратистского края

10 августа 2018, 01:24  •  75 • В мире
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что поддерживает разграничение с албанцами на территории Косова для того, чтобы избежать конфликтов в будущем. За последний месяц это не первое подобное заявление сербского лидера. По мнению экспертов, риторика официального Белграда объясняется давлением со стороны ЕС и НАТО и противоречит общественному мнению, а также позиции Сербской православной церкви. О перспективах разграничения мятежного края — в материале RT.
 
Reuters
 

Сербский президент Александр Вучич официально выступил в поддержку разграничения с албанцами на территории Косова. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

«Я выступаю за, и не скрываю этого. Получит ли политика, которую я представляю, поддержку народа или нет, но я выступаю за разграничение с албанцами», — отметил Вучич.

По словам сербского лидера, наличие территории, «где неизвестно, как к ней относиться и кому что принадлежит», превращает Косово в «источник потенциальных конфликтов и проблем».

Это первое заявление, где Вучич столь чётко обозначил свою позицию по этой проблеме. Однако в течение последнего месяца сербский президент несколько раз затрагивал вопрос разграничения с албанцами.

Так, в конце июля в интервью хорватскому изданию Globus Вучич заявил, что сербы «потеряли Косово».

«Но я сделаю всё от меня зависящее, чтобы вернуть то, что можно вернуть обратно», — подчеркнул президент Сербии.

Чуть позже, отвечая на вопросы журналистов, Вучич заявил, что те, кто выступает против «этнических границ» с албанцами, должны готовиться к войне за город Вранье на юге страны.

Как отмечают эксперты, смысл аргументации Вучича сводился к тому, что до тех пор, пока не урегулирован вопрос с мятежным краем, для Белграда косовские албанцы формально остаются гражданами Сербии. Это позволяет им переселяться в прилегающие к Косову районы и приобретать там недвижимость, расширяя зону, на которую албанцы смогут претендовать в дальнейшем. О замещении сербского населения косоварами в городах Нише, Вранье, Прокупле и Куршумли тогда же заявил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович, назвавший этот процесс «тихой этнической чисткой».

В свою очередь епископ Рашко-Призренский Феодосий, управляющий епархией Сербской православной церкви, которая включает территорию Косова, выступил против любых соглашений по разделу региона, обратившись с открытым письмом к президенту Вучичу. По мнению епископа, они приведут к массовому исходу сербов с юга края.

  • Епископ Рашко-Призренский Теодосий
  • © Фото предоставлено Рашко-Призренской епархией Сербской Православной Церкви

В ответ тот сравнил аргументацию владыки с позицией неких «иностранных служб», а начальник канцелярии по Косову и Метохии Марко Джурич заявил, что разведка страны выявила иностранных агентов среди политиков и священников.

Внешнее давление

Как отметил в интервью RT старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков, заявления о необходимости разграничения из уст Вучича обусловлены, скорее всего, стремлением достичь успеха на поприще евроинтеграции Сербии.

«Обещания евроинтеграции — это один из ключевых моментов, — отметил эксперт. — В то же время, на мой взгляд, такие заявления — это пробные шаги, которые должны показать реакцию общественности».

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По словам Колоскова, многие аналитики считают, что Белград, начав под давлением ЕС переговоры с сепаратистами, «уже фактически признал Косово». Но напрямую заявить об этом Вучич пока не может, так как рискует потерять общественную поддержку.

Под давлением ЕС, для которого признание независимости Косова Сербией — главное условие для допуска Белграда в Евросоюз, с 2011 года между сербскими властями и самопровозглашённой администрацией Косова ведётся диалог. Одним из результатов которого должно было стать создание «Сообщества сербских общин» в Косове — по сути, объединения автономных сербских муниципалитетов на севере самопровозглашённой республики. По соглашению от 2015 года, они должны были появиться к 4 августа 2018 года, но албанские власти Приштины саботировали этот процесс.

Как рассказал в интервью RT сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич, в июле в Сербии циркулировали слухи о том, что к этой дате в регионе мог вспыхнуть конфликт. Якобы Белград готовился провозгласить создание «Сообщества сербских общин» на севере Косова, что привело бы к репрессиям против сербов, живущих на юге непризнанной республики, и к их изгнанию на север. За этим последовал бы ввод сербских войск на север Косова для защиты беженцев.

На фоне возможного конфликта между косоварами и сербскими войсками за контроль над крупнейшей гидроэлектростанцией «Газиводе» косовские боевики могли захватить муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа на юге Сербии, где высокий процент албанцев, и изгнать оттуда сербов. Согласно другой информации, содействие албанцам должны были оказать силы КФОР НАТО, размещённые в Косове.

Высказывались даже предположения, что эскалация напряжённости, наметившаяся  3 августа, после того, как президент Вучич объявил о созыве на следующий день Совета безопасности страны из-за ситуации в Косове, могла быть «договорным матчем» между Белградом и Приштиной. В результате границы бы разделяли этнически гомогенные территории, что в будущем облегчило бы признание независимости Косова со стороны Сербии.

  • Военнослужащие КФОР в Косово
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«Тогда бы де-факто произошло этническое разграничение», — отмечает Гайич.

Однако 4 августа, когда на севере Косова начались учения сил KFOR НАТО, американские морские пехотинцы окружили «Газиводе», блокировав подступы к ГЭС прямо возле административной границы Косова с остальной Сербией. Любая провокация оказалась невозможной. По словам Гайича, действия американцев можно интерпретировать как нежелание Пентагона вмешиваться в очередной конфликт в регионе, против чего ранее выступал и президент США Дональд Трамп.

Однако это не означает, что Североатлантический альянс выступает против сербско-албанского разграничения в Косове.

«Источник ажиотажа по поводу разграничения между сербами и албанцами в Косове — спешка НАТО, столкнувшегося с серьёзными внутренними трудностями из-за позиции президента Трампа, поэтому Брюссель стремится побыстрее, пока есть силы, втянуть в Альянс балканские страны. Ведь это дыра в тылу фронта против России», — подчёркивает политолог.

Запад против Востока

Стеван Гайич связывает активизацию разговоров о разграничении между сербами и албанцами в Косове с визитом в Белград экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра. В начале июля британский журналист Роберт Фиск сфотографировал Блэра в сербской столице, что вызвало ажиотаж в сербских социальных сетях. О деталях миссии политика, в 1999 году поддержавшего бомбардировки Югославии, а теперь занимающего должность советника Александра Вучича, сербские власти ничего не сообщили широкой общественности.

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«Именно после этого визита Вучич как будто в панике начал говорить, что необходимо разграничение, иначе нам всем придётся воевать», — подчеркнул Гайич.

В то же время, по словам эксперта, не стоит доверять распространяемой некоторыми СМИ информации о том, что разграничение якобы поддерживает Россия и этот вопрос обсуждался на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 27 июля МИД России назвал подобные заявления «дезинформацией».

В начале августа министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что наступил благоприятный момент для компромисса, которому способствуют якобы позиции США, ЕС и России.

Однако Стеван Гайич отметил, что курс Москвы, обозначенный как в комментариях департамента информации и печати МИД России от 20 и 27 июля, так и в более ранних заявлениях вице-спикера Госдумы Петра Толстого, встречавшегося в июле с сербскими политиками из Косове, остаётся неизменным. Россия настаивает на выполнении резолюции Совбеза ООН №1244.

«По ней всё Косово, а не только его северная часть, признаются территорией Сербии, что прямо противоречит предложениям Вучича о разграничении», — отмечает Гайич.

Кроме того, эксперт отметил, что позиция другого крупного международного игрока и важного экономического партнёра Сербии — Китая также строится вокруг необходимости выполнения резолюции 1244.

Об этом 22 июля прямо заявил посол Китая в Сербии Ли Манчан. Он сравнил ситуацию вокруг Косова с длившейся сотню лет борьбой Пекина за возвращение стране Гонконга и непризнанием суверенитета Китайской республики на Тайване и призвал не торопиться в решении столь сложной проблемы.

Новые угрозы

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Впрочем, пока идею разграничения сербов и албанцев в Косове не поддерживают ни влиятельные силы в Сербии, включая Сербскую православную церковь, для которой Косово остаётся колыбелью и историческим центром сербского православия, ни широкие круги в самом сепаратистском крае.

После критики со стороны оппозиции 8 августа президент Хашим Тачи выступил с заявлением, что никакой обмен территории с сербами не планируется. Напротив, якобы он намерен обсудить на ближайших переговорах в Брюсселе возможность присоединения к Косову населённых албанцами районов на юге Сербии. В этот же день парламент Косова проголосовал за отмену пограничного контроля на границе с Албанией. Неделей ранее албанский премьер-министр Эди Рама заявил о грядущем объединении диппредставительств сепаратистского края и Албании в зарубежных странах.

«Это чисто албанский популизм, — отмечает Евгений Колосков. —  Все эти сюжеты по поводу Великой Албании используются либо для укрепления албанского национального мифа, либо как элемент давления на международное сообщество».

Однако в самой Сербии склонны увязывать возросшие аппетиты косовских албанцев с  заявлениями сербских политиков о возможном разграничении по этническому принципу, ведь албанцы живут и за пределами территории Косова.

«Конечно, новые албанские требования связаны с тем, что поднимается вопрос о разграничении, — считает Стеван Гайич. — Они стремятся получить как можно больше».

Однако эксперт отметил, что на фоне разговоров о возможных уступках в Косове активизировались территориальные претензии и иных соседей Сербии. В частности, Хорватия предъявляет требования на остров Шаренград на Дунае. При этом лидер мусульманских сепаратистов в самой Сербии Сулейман Углянин 23 июля пригласил в Рашский округ страны министра иностранных дел Косова и объявил, что не считает руководство в Белграде своим.

  • Reuters

«Если Сербия не будет соблюдать собственную конституцию, где прописано, что Косово — это часть нашей страны, то аппетиты всех, кто имеет территориальные претензии к Сербии, будут только расти, — утверждает Гайич. — Пересмотр границ поднимет и все возможные виды сепаратизма».

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