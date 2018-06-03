«Фактически грозят военной силой»: в чём Америка обвиняет Китай перед встречей Трампа с Ким Чен Ыном

Во время выступления на международной конференции в Сингапуре глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Китай в милитаризации спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Заявление министра обороны следует трактовать как военную угрозу Пекину с целью вынудить его убедить КНДР отказаться от ядерного оружия, уверены политологи. Не исключено, что таким образом в Белом доме рассчитывают упрочить позиции Дональда Трампа перед встречей с Ким Чен Ыном. Что стоит за резкими высказываниями главы Пентагона в адрес азиатской державы перед встречей лидеров США и КНДР, разбирался RT.

В преддверии встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном министр обороны США Джеймс Мэттис сделал ряд резких заявлений в адрес Китая из-за его политики в отношении спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Слова главы Пентагона прозвучали на международной конференции «Шангри-Ла Диалог» по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая проходит в Сингапуре.

«Мы отдаём себе отчёт в том, что в ближайшие годы Китай столкнётся с целым рядом вызовов и возможностей, и мы готовы поддерживать китайский выбор развития в случае, если КНР будет способствовать достижению долгосрочного мира и экономического процветания всех стран Тихоокеанского региона», — отметил глава Пентагона.

Вместе с тем министр обороны Соединённых Штатов отметил, что пока политика КНР разительно отличается от принципов мира и стабильности, которых придерживаются в Вашингтоне, и прямо обвинил Пекин в милитаризации островов Спратли.

По его словам, она выразилась в «размещении на их территории противокорабельных ракет, ракетных комплексов ПВО, а также систем РЭБ». Глава Пентагона напомнил также о недавнем размещении на Спратли стратегических бомбардировщиков H-6K, способных нести ядерное оружие.

«Несмотря на то что китайская сторона утверждает обратное, размещение там данных вооружений прямо связано с использованием военной силы в целях запугивания соседних государств», — отметил американский министр обороны. Он добавил, что, с точки зрения США, территория Спратли должна быть открытой для международного судоходства, как это и предусмотрено нормами международного права. Мэттис подчеркнул, что Вашингтон намерен сотрудничать с Пекином «там, где это возможно», и добавил, что «ни одно государство не может доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе».

Архипелаг Спратли находится в юго-западной части Южно-Китайского моря. Он состоит из более чем ста островов и рифов. На них нет постоянного населения, однако там построено четыре аэропорта. Кроме того, несколькими странами острова используются как рыбопромысловый центр.

Острова имеют важное значение с точки зрения контроля морских путей; кроме того, учёные считают, что в районе архипелага имеются крупные запасы нефти и газа. Территориальные споры за Спратли идут между Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александр Лунин рассказал в беседе с RT, что сегодня международно-правовой статус архипелага не определён, поэтому США и КНР придерживаются разных взглядов на то, какие правила и законы должны действовать на территории островов.

«Китай считает эту территорию своей, по его мнению, именно КНР принадлежит и исключительная экономическая зона вокруг них, а любые корабли могут следовать через архипелаг только с китайского разрешения. В Соединённых Штатах полагают, что это не так и территория Спратли открыта для международного судоходства», — пояснил эксперт.

Лунин также отметил, что позицию Вашингтона разделяют и другие государства региона, в том числе Филиппины и Вьетнам.

«Америка использует сложившуюся ситуацию, чтобы сколотить антикитайский альянс в Тихоокеанском регионе для своих политических целей. Что же касается Пекина, то он просто проводит в районе острова мероприятия, которые считает необходимыми для укрепления своей национальной безопасности. Международно-правовых документов, прямо запрещающих ему это делать, сегодня не существует», — отметил специалист.

Джеймс Мэттис

Reuters

«Сделать КНДР посговорчивее»

Военные мероприятия в районе Спратли проводят разные государства, в том числе и сами Соединённые Штаты, пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«При этом они периодически упрекают Китай в ведении агрессивной политики в районе архипелага, однако причина этих упрёков зачастую кроется в тех или иных американо-китайских противоречиях. В данном случае это связано с грядущей встречей американского президента Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном», — сказал эксперт.

По словам Васильева, в Белом доме понимают, что не смогли склонить Северную Корею к отказу от ядерного оружия в обмен на некие обещания снятия санкций.

«Теперь они пытаются давить на Пекин как на союзника Пхеньяна. Сначала Вашингтон пытался с помощью экономических средств вынудить КНР сделать КНДР посговорчивее», — отметил эксперт.

«Однако это не удалось, экономические средства принуждения, как показала практика, оказались не самыми эффективными, потому что Китай предпринял ответные жёсткие шаги в сфере торговли. И тогда США решили фактически пригрозить Китаю военной силой — именно так, с моей точки зрения, и надо трактовать слова Мэттиса», — сказал Васильев.

По его мнению, Америке крайне важно добиться отказа Северной Кореи от ядерной программы, так как если Пхеньян этого не сделает, то другие страны мира поймут, что единственной гарантией их независимой политики может стать только обладание ядерным оружием.

«Именно поэтому США пошли на такую рискованную меру, как прямая военная угроза союзнику Северной Кореи», — уверен эксперт.

Южнокорейские политические игры

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына, которые должны пройти 12 июня в Сингапуре, также обсуждались во время конференции «Шангри-Ла Диалог». Так, по словам Мэттиса, вывод американского контингента с южнокорейской территории не будет обсуждаться во время встречи глав Соединённых Штатов и Корейской Народно-Демократической Республики. Это подтвердил и глава южнокорейского оборонного ведомства Сон Ён Му.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с RT заявил, что вопрос о выводе войск США с корейской территории обсуждать на встрече в Сингапуре даже не планировалось.

«Тут речь идёт о заявлении спецпомощника по вопросам объединения, дипломатии и безопасности президента Республики Корея Мун Чжон Ина. Некоторое время назад он заявил, что если Пхеньян и Сеул заключат мир, то присутствие американской армии на юге Кореи будет трудно оправдать. Журналисты расценили это как призыв к выводу войск США и поднялся скандал. Нынешние слова Мэттиса и Сон Ён Му являются его отголосками», — сказал Асмолов, добавив, что сейчас американские военные соединения уже не являются основной направленной против КНДР силой в случае возможной войны.

«Армия Южной Кореи по численности немногим уступает российской, а военные расходы Сеула превышают расходы на оборону Пхеньяна в 25 раз», — подчеркнул эксперт.

По словам Асмолова, руководство Южной Кореи в целом пытается использовать грядущие переговоры Трампа и Ким Чен Ына в основном во внутриполитических целях.

«Нужно понимать: президент Мун Чжэ Ин не является настоящим сторонником объединения двух Корей. Просто он — политический оппонент консерваторов и баллотируется от левых политических сил Южной Кореи. Поскольку консерваторы против объединения, то действующий президент выступает за, — отметил Асмолов.

По словам учёного, в самой Республике Корея ситуация не самая простая. «В стране есть серьёзные проблемы с экономикой, по темпам её роста сейчас Север опережает Юг примерно в 25 раз. Кроме того, у Сеула сложные отношения с Токио, Пекином, да и Вашингтоном. И в преддверии выборов в местные органы власти, которые намечены на 13 июня, Мун Чжэ Ину надо продемонстрировать некое общекорейское сближение, чтобы его партия получила какие-то значительные голоса», — подчеркнул эксперт.

Ким Чен Ын как миротворец

По словам Асмолова, КНДР с помощью грядущей встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, напротив, решает свои внешнеполитические проблемы. «Север ищет возможности снизить риск большой войны на полуострове, который остаётся крайне высоким. Кроме того, те санкции, под которыми живёт КНДР, больше напоминают полную блокаду, а стране необходимо развиваться», — напомнил специалист.

По его словам, в то же время в КНДР понимают, что ядерный статус — это то, благодаря чему на Пхеньян в принципе обратили внимание, в противном случае он уже давно разделил бы судьбу Ливии, Ирака или Сирии.

«При этом Ким Чен Ын вовсе не является кровавым диктатором в плаще чёрного властелина, как его пытаются представить. Он объявил мораторий на новые ядерные испытания и ракетные пуски и даже частично взорвал свой ядерный полигон», — напомнил специалист.

При этом он подчеркнул, что в США и Южной Корее это восприняли как должное и не пошли ни на какие встречные шаги КНДР. «А отказываться от ядерного оружия просто так в Пхеньяне явно не готовы», — добавил Асмолов.

Он также отметил, что свой интерес в переговорах между лидерами двух стран имеет и Китай.

«Северная Корея — это безусловный союзник КНР. Однако при этом в Пекине не хотят, чтобы Корейский полуостров превращался в горячую точку. Поэтому китайская сторона выступает за плавное мирное урегулирование конфликта между двумя Кореями», — сказал учёный.

Reuters

В свою очередь, Владимир Васильев считает, что с помощью встречи с Ким Чен Ыном Трамп надеется поднять рейтинг Республиканской партии, которой уже осенью предстоят выборы в конгресс. В ходе голосования будет частично переизбран сенат и полностью — палата представителей.

«Сейчас избирательная кампания набирает обороты, и велики шансы, что демократы отвоюют нижнюю палату парламента себе. И в этом случае о президентстве Трампа можно будет забыть: все его законодательные инициативы будут блокироваться депутатами конгресса. Если же Демократическая партия упрочит своё положение и в сенате, то нынешнему главе Белого дома и вовсе может грозить импичмент», — напомнил эксперт.

По его словам, американский лидер всё это хорошо понимает и надеется, что в случае прорыва на переговорах по отказу КНДР от ядерного оружия этот успех существенно повысит рейтинг республиканцев.