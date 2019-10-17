«Фактически эвакуировались»: возглавляемая США коалиция уничтожила свой склад на севере Сирии

Авиация коалиции, возглавляемой США, уничтожила собственный склад боеприпасов на севере Сирии в связи с выводом своих сил из этого региона. Об этом заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майкл Кэггинс. Ранее он также сообщил, что войска альянса оставили города Ракку и Табку. Отметим, что в этом регионе свою военную кампанию «Источник мира» проводит Турция. Также на север арабской республики отправилась правительственная сирийская армия. По мнению экспертов, коалиция решила уничтожить склад, потому что не собирается возвращаться на эти территории. При этом то, что боеприпасы были не вывезены, а уничтожены, говорит о срочности, с которой выводились войска, считают аналитики.

Коалиция, возглавляемая США, уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии, который оставила после вывода войск из региона. Об этом сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.

«16 октября, после полного вывода (из района. — RT) личного состава и ключевой боевой техники коалиции, два истребителя F-15E коалиции успешно нанесли заранее запланированный точечный авиаудар по цементному заводу Лафаржа с целью уничтожения склада боеприпасов и сокращения возможностей использования объекта в военных целях», — написал он в Twitter.

On Oct. 16, after all #Coalition personnel and essential tactical equipment departed, two Coalition F-15Es successfully conducted a pre-planned precision airstrike at the Lafarge Cement Factory to destroy an ammunition cache and reduce the facility’s military usefulness. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 16, 2019

Отметим, что завод Лафаржа располагается на севере Сирии, у границы с Турцией. В этом регионе с 9 октября Анкара проводит военную операцию «Источник мира» против незаконных курдских вооружённых формирований.

Уничтожение склада говорит о том, что США рассматривают выход из этого региона как окончательное решение, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Если они выходят из региона и считают, что они уходят навсегда, понятно, что они штаб уничтожают. Мало ли кому он попадёт — попадёт ли сирийским войскам, попадёт ли каким-то разрозненным группам боевиков. Покидают позицию — уничтожают всё оставшееся имущество», — сказал он RT.

Тот факт, что Вашингтон принял решение уничтожить боеприпасы, а не вывезти их, скорее характеризует вывод американских войск как эвакуацию, отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Нужны машины, грузовики, грузовые вертолёты. Это всё на самом деле не просто долго, но ещё и дорого. Американцы фактически эвакуировались из этого региона, захватив с собой только всё необходимое», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Цементный завод Лафаржа на севере Сирии

© Delil souleiman / AFP

«Силы коалиции продолжают вывод войск»

Перед началом турецкой операции США вывели из региона свои вооружённые силы. Решение вывести ещё 1 тыс. солдат Вашингтон принял через несколько дней после начала «Источника мира». В то же время в этот регион направилась сирийская армия. Момент встречи военнослужащих арабской республики и США был заснят видеоагентством Ruptly.

16 октября военнослужащие США и возглавляемой ими коалиции покинули города Ракку и Табку. Тогда же стало известно, что был оставлен и склад с боеприпасами на цементном заводе Лафаржа.

«Силы коалиции продолжают тщательно спланированный вывод войск из северо-восточной части Сирии. 16 октября мы покинули цементный завод Лафаржа, Ракку и Табку», — отметил Кэггинс.

#Coalition forces continue a deliberate withdrawal from northeast #Syria. On Oct. 16, we vacated the Lafarge Cement Factory, Raqqa, and Tabqah. //

تواصل قوات التحالف الإنسحاب المُخطّط له من شمال شرق سوريا. في 16 تشرين الأول ، قُمنا بإخلاء مصنع لافارج للأسمنت والرقة والطبقة — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 16, 2019

В коалицию, проводящую операцию «Непоколебимая решимость», помимо США входят также Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Канада, Австралия и Дания.

Американские санкции

США и европейские страны выступают против военной операции Турции. По словам президента Дональда Трампа, он призывал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана не проводить её.

Кроме того, глава Белого дома ввёл санкции против Минэнерго и Минобороны Турции и возглавляющих их Фатиха Донмеза и Хулуси Акара, а также в отношении министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

«Я, Дональд Д. Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, считаю, что ситуация внутри и относительно Сирии (в частности, недавние действия правительства Турции по проведению военного наступления на северо-востоке Сирии) идут во вред кампании, направленной на разгром «Исламского государства Ирака и Сирии»*, или ИГИЛ, опасны для мирного населения, а также чреваты дальнейшим подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе, а потому представляют необычную и чрезвычайную угрозу с точки зрения национальной безопасности и внешней политики США», — говорится в сообщении Белого дома.

Эти санкции предусматривают заморозку расположенных в США собственности и средств перечисленных ведомств и министров. Также американские граждане и компании теперь не могут вступать с ними в сделки.

Трамп также заявил, что до 50% повысил пошлины на сталь из Турции и приостановил переговоры по торговому соглашению с Анкарой.

В Турции подчеркнули, что эти меры не повлияют на планы страны. Глава МИД Мевлют Чавушоглу также заверил, что Анкара предпримет ответные шаги.

«В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы. Мы видим, что Трамп из-за давления его истеблишмента делает против нас некоторые шаги. На эти санкции мы обязательно дадим соразмерный ответ, примем соответствующие меры», — сказал он в эфире NTV.

Однако в американской оппозиции считают, что санкции были недостаточны. Спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси заявила, что эти меры не смогут остановить «гуманитарную катастрофу».

«Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу», — заявила она.

Санкции действительно имели скорее символический характер, считает Солонников.

«Это скорее фиктивно-демонстративный шаг, — сказал он. — Пока что санкции показывают направление, в котором США будут действовать. Но не реальные решительные действия».

При этом эксперт допустил, что, если Турция не прекратит военную операцию, США могут ввести новый пакет рестриктивных мер.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.