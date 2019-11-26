«Фактически это новый самолёт»: каким будет модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М

К концу 2021 года Минобороны России получит первый построенный с нуля стратегический ракетоносец серии Ту-160М. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов. Внешне новый самолёт не будет отличаться от базового Ту-160, однако его оснастят новыми видами вооружения, бортовым оборудованием и модернизированными двигателями. Эксперты отмечают, что Ту-160М по своим характеристикам будет значительно превосходить все западные аналоги.

Министерство обороны России получит первый построенный с нуля глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М уже в 2021 году. Об этом Интерфаксу сообщил гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов.

«Уже приступили к строительству партии Ту-160М для Министерства обороны. Первая поставка по контракту запланирована на конец 2021 года», — заявил Конюхов.

Как ранее отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже идёт строительство первой партии самолётов по контракту с Минобороны, а выкатка первого Ту-160М ожидается в конце 2020 года. Параллельно с этим ведётся глубокая модернизация уже стоящих на вооружении Ту-160.

В январе 2019-го министр обороны Сергей Шойгу на совещании в Казани рассказал, что на Ту-160М, помимо новейшего оборудования и вооружения, будут установлены двигатели НК-32, которые позволят увеличить дальность полёта ракетоносцев.

«Он будет оснащён новейшим бортовым комплексом обороны, современной надёжной системой связи с усиленной помехозащищённостью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения», — заявил Шойгу.

Новое оборудование и вооружение

25 января 2018 года на аэродроме Казанского авиационного завода в присутствии президента России Владимира Путина состоялся первый демонстрационный полёт Ту-160М, построенного в рамках возобновления производства этих самолётов. Ранее машины, собранные с нуля, обозначали как Ту-160М2, чтобы отличать их от уже существующих ракетоносцев, прошедших заводскую модернизацию.

«Это серьёзный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны. Потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе. Это очень знаковая вещь», — отметил президент России в ходе своего визита.

Тогда же Минобороны России заключило с ПАО «Туполев» контракт на поставку новых самолётов Ту-160М, предусматривающий строительство десяти стратегических бомбардировщиков, на сумму 160 млрд рублей.

Решение о возобновлении производства самолёта Ту-160 было принято Минобороны в 2015 году. Согласно планам ведомства, к 2023 году ВКС России должны получить 50 модернизированных Ту-160.

Модернизация самолётов дальней авиации ВКС России, включая Ту-160М, осуществляется «под применение новой крылатой ракеты Х-101». Об этом в ноябре 2017 года говорил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Главное преимущество этой ракеты — малая заметность для систем обнаружения, которая достигается за счёт специальной аэродинамической конструкции и использования радиопоглощающих материалов.

Ракета производится в двух вариантах: Х-101 имеет боеприпас с обычной боевой частью мощностью около 400 килограммов в тротиловом эквиваленте, а Х-102 оснащена термоядерной поражающей частью с боеголовкой мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что одним из самых значимых достоинств новых Ту-160М станут обновлённые двигатели НК-32.

«В новой модели двигатели изменятся, они будут экономичнее и мощнее, что позволит иметь большую дальность полёта и развивать большую скорость. Думаю, что новый самолёт приспособят к тому, чтобы он был вооружён гиперзвуковым ракетами. Если это произойдёт, то это будет уникальная машина, которая с огромной скоростью сможет доставить новое оружие в любую точку, где нет систем ПВО, и оттуда производить пуски новейших ракет, что на сто процентов гарантирует подавление и уничтожение военных либо промышленных объектов, представляющих угрозу для РФ. Считаю, что для России это прорыв», — отметил эксперт.

Сергей Шойгу осматривает бомбардировщик Ту-160М на Казанском авиационном заводе

© Пресс-служба Минобороны России

Собеседник RT также отметил важность наличия на вооружении бомбардировщика крылатых ракет, которые отличаются большой дальностью.

«Более того, крылатые ракеты находятся внутри самолёта, не подвешиваются к нему, что улучшает аэродинамические характеристики. Радиолокационные характеристики тоже позитивны, несмотря на огромные размеры, поскольку у самолёта есть возможность сокращения своей радиолокационной невидимости за счёт особых систем радиоэлектронной борьбы», — пояснил военный эксперт.

По его словам, Россия, используя проверенную конструкцию планёра Ту-160, фактически строит новый самолёт.

«С точки зрения конструкторских идей — это бомбардировщик, проверенный временем, но фактически это будет новый самолёт с абсолютно новыми возможностями и значительно улучшенными характеристиками, которые востребованы не только сегодня, но и завтра», — подчеркнул Кнутов.

Советский уникум

Основой для новых самолётов стала легендарная платформа Ту-160, прозванная «Белым лебедем». Это сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Его главной задачей является поражение особо важных целей в глубоком тылу вероятного противника или в удалённых районах боевых действий.

Сконструированный с применением технических решений, использованных в бомбардировщике Ту-22М и пассажирском Ту-144, Ту-160 представляет собой тяжёлый моноплан с крылом большого удлинения и четырьмя реактивными двигателями. Револьверные пусковые установки позволяют самолёту нести до 12 крылатых ракет воздушного базирования, в том числе с ядерным боеприпасом.

Размах крыла в разных позициях стреловидности составляет от 35,6 до 55,7 м. Уникальная конструкция крыла даёт самолёту возможность преодолевать рубежи ПВО противника на скорости до 2200 км/ч. Самолёт может выходить на сверхзвуковую скорость в режиме форсажа и удерживать её в течение 45 минут. Экипаж Ту-160 — четыре человека, боевая нагрузка — 40—45 т, дальность полёта — 13,5 тыс. км.

Разработка стратегического бомбардировщика началась в ОКБ Туполева в 1975 году в ответ на появление у США межконтинентального сверхзвукового самолёта с изменяемой стреловидностью крыла Rockwell B-1 Lancer. Первый полёт состоялся в 1981-м, а с 1987 года Ту-160 начали поступать в войска.

Несмотря на то что Ту-160 был разработан более 40 лет назад, он до сих пор опережает по своим характеристикам зарубежные аналоги. В августе этого года американское военно-политическое издание The National Interest составило своеобразный рейтинг «лучших из лучших» российских военных самолётов, где особое внимание уделялось ракетоносцам Ту-160, в классификации НАТО получившим название Blackjack.

«Ту-160 способен развивать невероятную для стратегического бомбардировщика скорость — до 2220 км/ч, значительно превосходя в этом плане американские самолёты того же класса вроде B1-B Lancer (1448 км/ч) и B-52 (1000 км/ч). Blackjack отличается внушительным боевым радиусом в 7300 км... Ту-160 может оснащаться как ядерным, так и обычным вооружением. С него осуществим запуск ракеты Х-55МС с турбореактивным двигателем, ядерным боезарядом мощностью 200 килотонн и невероятной дальностью действия — 3000 км», — отмечали американские эксперты.

Ту-160 на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»

© Евгений Одиноков/РИА Новости

Элемент ядерной триады

Советская платформа Ту-160 до сих пор значительно опережает западные аналоги, напомнил в разговоре с RT Юрий Кнутов. После того как в Великобритании с вооружения были сняты самолёты Avro Vulcan, Россия и США остаются главными эксплуататорами стратегических бомбардировщиков.

«У Великобритании нет подобных бомбардировщиков, у США есть B-1B, который уступает Ту-160 настолько сильно, что даже сравнивать нет смысла. Естественно, внешний вид этого самолёта и задачи, которые на него возлагаются, аналогичные, но даже сейчас старый вариант Ту-160 превосходит аналогичный американский, причём очень серьёзно, а новая версия будет несопоставима по своим характеристикам», — рассказал эксперт.

В свою очередь, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что самолёты Ту-160М станут важным элементом ядерной триады России.

«Дальняя стратегическая авиация является одним из трёх компонентов ядерной триады, потому что эти элементы дополняют друг друга. Наземные ракеты дополняют воздушные, которые, в свою очередь, дополняют морские. В случае войны один из этих элементов может выйти из строя, поэтому второй и третий компоненты должны его компенсировать. Все три компонента являются важными и решающими, особенно сегодня, когда применяется политика сдерживания возможного серьёзного агрессора», — пояснил он.

По словам Литовкина, модернизация уже существующих Ту-160 до модели «М», проводимая помимо строительства новых самолётов, существенно продлит срок их службы.