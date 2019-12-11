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Фадеев: СПЧ займётся делами против 6 тысяч россиян на Украине

11 декабря 2019, 00:54  •  66 • Украина
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил о намерении СПЧ заняться проблемой существования на Украине около 6 тыс. уголовных дел против граждан России.
 
© Виталий Белоусов РИА Новости
 

«На Украине заведены уголовные дела против 6 тыс. российских граждан... Кирилл Вышинский поднял эту тему, и мы будем её продвигать... Надо эти 6 тыс. человек вывести из положения заложников», — цитирует Фадеева РИА Новости.

По его словам, этих людей обвиняют в госизмене и других подобных преступлениях.

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский передал генеральному секретарю международной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристофу Делуару список журналистов, которые подвергаются уголовным преследованиям на Украине.

Он отметил, что в «списке Вышинского» указаны журналисты, которые были в тюрьме, многие из них уже выпущены на свободу, но по-прежнему находятся под уголовным преследованием.

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