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Faces of the Riots: США запустили собственный "Миротворец"

26 января 2021, 06:00  •  53 • В мире
В США создали свой собственный сайт, аналогичный украинскому "Миротворцу", - Faces of the Riots. На сходство обратил внимание российский журналист Валентин Богданов. Создатели сайта Faces of the Riots утверждают, что старались ради ФБР для идентификации тех, кто участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Веб-сайт, предназначенный для помощи в опознании лиц, участвовавших в беспорядках на Капитолийском холме 6 января, незаметно заработал в начале этого месяца, демонстрируя тысячи изображений лиц людей, которые предположительно участвовали в походе на Капитолий. Об этом сообщает CNET.
Сайт называется Faces of the Riots ("лица бунтарей" - англ.). Напомним, сторонников экс-президента США Дональда Трампа демократы называют "бунтарями", их соцсети блокируются, ФБР ищет участников похода на Капитолий.
К слову, сами создатели и отмечают, что, мол, старались ради ФБР для идентификации участников похода.
У себя в авторском Telegram-канале собкор ВГТРК в США Валентин Богданов обратил внимание на сходство американского Faces of the Riots с украинским "Миротворцем", который также помогал спецслужбам (СБУ).
"Вот и американский "Миротворец" подъехал", - пишет журналист, отметив, что "собрали уже примерно 6000 изображений: из стримов, разных соцсетей, из закрытого Parler".
В том числе Богданов отмечает, что "каждое изображение связано с оригиналом видео, которое показывает, что этот человек делал в Капитолии".
Но есть одно важное отличие от "Миротворца": создатели сайта сразу отговаривают пользователей от проведения собственных расследований в отношении лиц из списка и просят поделиться своими подозрениями с ФБР. Оставили они себе и шанс на ошибку, предложив в этом случае отправить свои сомнения по указанному на сайте адресу.
"До этого каждый привлечённый к ответственности был известным политиком или заметной фигурой, - прокомментировал порталу через Twitter один из неназванных создателей сайта. - Но там были тысячи других людей, которые также должны нести ответственность за это".

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