Faces of the Riots: США запустили собственный "Миротворец"

Веб-сайт, предназначенный для помощи в опознании лиц, участвовавших в беспорядках на Капитолийском холме 6 января, незаметно заработал в начале этого месяца, демонстрируя тысячи изображений лиц людей, которые предположительно участвовали в походе на Капитолий. Об этом сообщает CNET.

Сайт называется Faces of the Riots ("лица бунтарей" - англ.). Напомним, сторонников экс-президента США Дональда Трампа демократы называют "бунтарями", их соцсети блокируются, ФБР ищет участников похода на Капитолий.

К слову, сами создатели и отмечают, что, мол, старались ради ФБР для идентификации участников похода.

У себя в авторском Telegram-канале собкор ВГТРК в США Валентин Богданов обратил внимание на сходство американского Faces of the Riots с украинским "Миротворцем", который также помогал спецслужбам (СБУ).

"Вот и американский "Миротворец" подъехал", - пишет журналист, отметив, что "собрали уже примерно 6000 изображений: из стримов, разных соцсетей, из закрытого Parler".

В том числе Богданов отмечает, что "каждое изображение связано с оригиналом видео, которое показывает, что этот человек делал в Капитолии".

Но есть одно важное отличие от "Миротворца": создатели сайта сразу отговаривают пользователей от проведения собственных расследований в отношении лиц из списка и просят поделиться своими подозрениями с ФБР. Оставили они себе и шанс на ошибку, предложив в этом случае отправить свои сомнения по указанному на сайте адресу.