Faces of the Riots: США запустили собственный "Миротворец"

В США создали свой собственный сайт, аналогичный украинскому "Миротворцу", - Faces of the Riots. На сходство обратил внимание российский журналист Валентин Богданов. Создатели сайта Faces of the Riots утверждают, что старались ради ФБР для идентификации тех, кто участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года.