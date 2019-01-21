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Facebook зарвался: Каким будет штраф за продажу личных данных пользователей

21 января 2019, 00:08  •  49 • В мире
Американская Федеральная торговая комиссия намерена наказать социальную сеть Facebook за сбор и продажу третьим лицам личных данных своих пользователей без их согласия
Автор:
Тер-Газарян Арам
На Facebook могут наложить рекордный штраф. Причина — нарушение конфиденциальности при хранении личных данных пользователей.
Окончательная сумма будет определена через несколько недель. И происходящее — не атака на сеть со стороны недоброжелателей американских властей. Руководство социальной сети, игнорируя запреты на распространение личных данных, похоже, всерьёз разозлило не только чиновников, но и многие общественные организации. Facebook неоднократно ловили на наплевательском отношении к сохранности данных, и после череды утечек американские общественники вместе с представительными органами провели слушания в Конгрессе и передали свои заключения в Федеральную торговую комиссию США.
По результатам проверок уже становится понятным, что Марк Цукерберг не сдержал обещания конгрессу США и продолжил передавать личные данные своих пользователей втайне от них.
В декабре прошлого года сообщалось, что американцы минимизируют своё присутствие в Facebook, используя его только для формального общения.
По данным компании Toluna, к концу 2018 года Facebook утратил доверие: пользователи, по данным опросов, опасаются вести личное общение через соцсеть. Раньше, в ноябре 2018 года, администрация принадлежащей Facebook социальной сети Instagram призналась в утечке паролей пользователей.

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