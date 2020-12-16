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Facebook запустил свой "Скотный двор": "Белый мусор" больше не оскорбление

16 декабря 2020, 03:40  •  81 • В мире
Руководство соцсети расставило приоритеты: негры, мусульмане и гомосексуалисты – в приоритете, а христиане, белые и просто мужчины могут и потерпеть, когда их оскорбляют по этому признаку. Во имя торжества толерантности.
Автор:
Люкас Нолан
Материал предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Мусульман, гомосексуалистов и евреев записали в одну группу

Технический гигант Facebook, как сообщается, начал перестройку своих алгоритмов борьбы с проявлениями ненависти (hate speech), которые будут включать в себя реинжиниринг автоматизированных систем модерации для обнаружения и удаления оскорбительных высказываний, которые он считает "худшими из худших". Внутренние документы, согласно докладу, показывают, что Facebook будет уделять приоритетное внимание обнаружению и удалению комментариев с проявлением ненависти, направленных на чернокожих людей, мусульман, ЛГБТ-сообщество и евреев. Компания также "деприоритизирует" комментарии с проявлениями ненависти, сделанные в отношении белых людей, американцев и мужчин.
Facebook уже некоторое время запрещает "ненавистнические высказывания" на своей платформе, но очередное обновление, как сообщается, отдалит компанию от того, чтобы относиться ко всем ненавистническим высказываниям одинаково. Facebook планирует в рамках нового обновления алгоритма уделять приоритетное внимание обнаружению и удалению негативных комментариев, направленных против чернокожих, мусульман, ЛГБТ-сообщества и евреев, свидетельствуют внутренние документы Facebook.
В соответствии с внутренними документами Facebook, как сообщает The Washington Post, компания снизит приоритеты в отношении некоторых злобных комментариев против белых, американцев и мужчин. Facebook подтвердил, что он обновил свои системы проактивного обнаружения, чтобы фиксировать ненавистнические высказывания, которые эксперты считают самыми серьёзными.
Разоблачитель Facebook Райан Хартвиг поделился скриншотами в социальных сетях, демонстрирующими, что у него есть "много примеров" того, как платформа занимает мягкую позицию в отношении "ненавистнических высказываний" против белых, таких как "вы – белый мусор", которые не считаются нарушением правил соцсети.

За чёрных вписались на автомате. Защита прав белых – их личное дело

Представитель Facebook прокомментировал:
Мы знаем, что ненавистнические высказывания, направленные на недопредставленные группы, могут быть самыми вредными, поэтому мы сосредоточили нашу технологию на поиске ненавистнических высказываний, которые пользователи и эксперты считают наиболее серьёзными. За последний год мы также обновили нашу политику, чтобы отследить больше скрытой ненависти, такой как контент, изображающий чернолицых, стереотипы о еврейском народе, контролирующем мир, и запрещённое отрицание Холокоста.
Facebook заявил, что проект ориентирован на свои проактивные инструменты, а ненавистнические высказывания, о которых информируют пользователи, включая высказывания, дискриминирующие белых людей, американцев и мужчин, всё равно будут удаляться.
Breitbart News сообщал на прошлой неделе, что Facebook планирует удалить ложные утверждения о вакцинах против коронавируса, которые были развенчаны экспертами из области общественного здравоохранения. В октябре YouTube, принадлежащий Google, дал аналогичное обещание. Это решение расширяет существующие правила Facebook, касающиеся лжи и теорий заговора, связанных с пандемией коронавируса.
Facebook заявляет, что он устраняет любую дезинформацию, которая представляет риск "неминуемого" вреда, а также маркирует и прячет другие ложные утверждения, которые не достигают этого порога. В своём блоге Facebook заявил, что глобальное изменение политики произошло в ответ на недавние новости о том, что вакцины против коронавируса начнут распространяться по всему миру уже в ближайшее время.
Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь: https://www.breitbart.com/tech/2020/12/07/report-facebooks-hate-speech-detection-tools-will-deprioritize-hateful-conduct-towards-whites-men/
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".
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