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Facebook заплатит миллионы: Ссора с Австралией вышла Цукербергу боком

16 марта 2021, 15:05  •  108 • Политика
Американская социальная сеть Facebook будет вынуждена заплатить миллионы в рамках сделки с австралийскими СМИ. Ссора с Австралией вышла боком основателю и руководителю Facebook Марку Цукербергу.
Facebook заключил многомиллионное соглашение с медиахолдингами News Corp и Nine Entertainment, сообщает газета Sydney Morning Herald. Теперь социальной сети придётся платить изданиям за размещение их материалов на своей новостной платформе и в сервисе Facebook Watch.
Отметим, что в News Corp входят издания Australian, Daily Telegraph and Herald Sun, а Nine Entertainment владеет газетами Sydney Morning Herald и Age. Как Facebook будет поступать с публикацией остальных СМИ, не входящих в указанные холдинги, пока неизвестно.
Напомним, ранее власти Австралии потребовали от руководства Facebook платить журналистам за размещение их материалов в социальной сети. Американская компания ответила отказом и даже заблокировала все австралийские новости, включая сообщения государственных служб о природных бедствиях. После этого Австралия и Канада (обе страны являются членами Британского содружества наций) объявили о создании коалиции против Facebook. Вскоре после этого пошли слухи о том, что коалицию могут также пополнить Франция, Германия и Финляндия.

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